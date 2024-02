Datterens valg ga usannsynlig retur

Nå er Janne Jönsson tilbake på La Manga, der grunnlaget for en av Stabæk-historiens største eventyrhistorier ble lagt.

Solen er i ferd med å gå ned i horisonten i La Manga, men en mann kunne vurdert å tviholde på solbrillene.



For få kler nemlig solbriller bedre enn Stabæk-sjef Jan «Janne» Jönsson.

63-åringen er tilbake i bærumsklubben for tredje gang, og tilbake på La Manga der han i glansdagene som leder for herrelaget for 16 år siden gjennomførte treningsleiren som etter hvert førte til klubbens første seriegull noensinne i 2008.

– Jeg kom på at det er ti år siden jeg var her sist. Det er ganske lenge siden, men så var jeg jo også her kanskje ti år på rad den gangen. Jeg kjenner igjen treningsfeltene, sier svensken til TV 2.

Nå er han for første gang ansvarlig for kvinnene i samme klubb, en mulighet som åpnet seg først og fremst grunnet en overgang bort fra Stabæk i vinter.

– Min datter har jo banet vei for meg gjennom å flytte til Stockholm og Djurgården, forteller Jönsson.

BANET VEI: Da Zara Jönsson meldte overgang til Djurgården, åpnet muligheten seg for at faren kunne trene Stabæk. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Ved siden av ham på en innbytterbenk ved det nyklipte La Manga-gresset sitter nemlig datteren Zara, selv på treningsleir med sin nye svenske klubb Djurgården.

– For det første er det veldig spesielt for begge parter, sier datter Jönsson.

Hun sikter til det faktum at hennes far nå er trener for alle hennes tidligere lagvenninner.

– Det er litt rart, men også veldig fint på en måte. Jeg sa til dem at når en dør lukkes, så åpnes en annen.

– Hva tror du han kan utrette med det laget?

– Jeg tror han er riktig type for dem. Han kan bidra til en god lagfølelse og få alle til å føle seg litt hjemme. Så tror jeg det kan bli bra fotballmessig, for han har veldig gode kunnskaper både som person og trener, sier den ferske Djurgården-spilleren.

RIKTIG TYPE: Datter Zara mener at faren er riktig type til å trene de tidligere lagkameratene hennes. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hun har banet vei

Angriperen har lagt bak seg fem sesonger i bærumsklubben, men er klokkeklar på at hun ikke angrer på valget hun tok om å forlate dem i januar - under to uker før hennes far fikk trenerjobben.

– Nei, og jeg tror uansett ikke det hadde blitt et tema om jeg fremdeles hadde vært der. De får ha nytte av ham, og så får jeg ha nytte av ham på andre måter, sier datteren med et smil om munnen.

Det er en virkelighetsopplevelse far Jönsson absolutt stiller seg bak. Det som alltid hadde sett ut som en usannsynlig jobb ble plutselig virkeligheten i vinter.

ANGRER IKKE: Zara er fornøyd med overgangen til svenske Djurgården, og tror faren vil gjøre det bra hos den gamle klubben hennes. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tror ikke spørsmålet hadde kommet til meg uten Zaras overgang. Hun har banet vei, hun har flyttet på seg, og da åpnet det seg en mulighet da Petter Belsvik (forrige sesongs Stabæk-trener og tidligere Jönsson-assistent på herresiden, journ.anm.) ga seg for å hoppe på en sivil jobb.

Nå tror Jönsson også at datterens kjennskap og kunnskap kan hjelpe ham.

– Jeg har fulgt dem tett, og jeg har også sett mye på Toppserien. Zara kommer sikkert til å følge med litt fra avstand, med et hjerte som fremdeles henger litt igjen i Stabæk hos veldig fine venninner og kompiser. Vi får forsøke å hjelpe hverandre på avstand, sier den ferske treneren for Stabæks kvinnelag.

HJERTE I STABÆK: Zara Jönsson sitter igjen med mange fine minner og venner i Stabæk. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Elleve mot elleve er elleve mot elleve

Datter Zara har observert sin tidligere klubb og ser mye glede og motivasjon hos sine tidligere lagvenninner. Hun tror heller ikke det blir en veldig stor overgang for hennes meritterte far å ta spranget fra å trene herrelag til kvinnelag.

– Jeg kommer ikke på noen utfordringer egentlig. For ham er fotball fotball. Jeg tror ikke han ser på det som noe annet enn det han er vant til. Han er vant til å ha meg i miljøet og har sett mange kvinnefotball opp gjennom, sier den svenske U23-landslagsspissen.

Jönsson selv er spent, men også tydelig på at hans prinsipper vil være de samme selv om han nå trener spillere av motsatt kjønn.

– Det gjenstår å se. Jeg forsøker å ikke gjøre en for stor sak av det, selv om jeg synes det er spennende og interessant. Men elleve mot elleve er elleve mot elleve i fotball, uansett om det er kvinner eller menn. Jeg vil at vi skal jobbe og bli bedre både forsvars-og angrepsmessig. Grunnlaget er det samme, sier trenerprofilen.

TI ÅR: Det er hele ti år siden sist Jönsson var på La Manga. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mye respekt i gruppen: – Vet om historien hans

Det er i hvert fall ingen tvil om at spillergruppen umiddelbart har tatt til seg den rutinerte svenskens budskap.

– Siden han er faren til Zara, så har jeg kjent til ham. Og jeg vet jo også litt om historien hans i klubben, så jeg har mye respekt for ham. Jeg har sett alt hva han har fått til, så jeg føler at vi får hevet nivået enda et hakk med en så god trener, sier Iris Omarsdottir.

TYDELIG: Iris Omarsdottir setter pris på at den nye treneren er tydelig og direkte. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Angrepsprofilen trekker frem Jönssons pedagogiske evner og tydelighet, noe som også trekkes frem av andre spillere i Stabæk-troppen.

– Han er direkte, kommer inn i garderoben og sier hvordan han vil ha det og hvordan vi skal bli bedre. Det er strålende. Det er er slik man burde ha det i Toppserien, med en høy standard og tydelighet på hva som er greit og hva man ikke skal gjøre, sier Monica Nedgård Isaksen.

– Han er en veldig flink trener. Det blir spennende å se denne sesongen. Han er tydelig og smart, sier stortalentet Elida Kolbjørnsen.

15-åringen er en av dem som skal hjelpe Jönsson til suksess i hans debutsesong på kvinnesiden. De to siste sesongene har gitt 5. og 4. plasser for bærumsklubben.

– Ambisjonene er at vi skal bli bedre. Man har gjort det bra de siste årene, og vi skal forsøke å henge på de store topplagene. Vi ønsker å sloss om de edleste og beste plassene, sier den nye treneren.

Som altså tar fatt på en spennende 2024-sesong, i en klubb der han i to perioder allerede har gitt av hele seg for Stabæk.

HJEMMEBANE: Svensken føler seg hjemme i Stabæk. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– De sier jo at «alle gode ting er tre», og i det store og det hele har det vært ganske bra de to andre gangene. Stabæk er litt «hjemmebane» for meg. Iallfall min norske hjemmebane, avslutter Jönsson.

For øvrig ikke ikledd solbriller. Denne gangen.