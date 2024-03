«Datteren din vil forsvinne denne uken»

Gjentatte stygge hatmeldinger på nett har gjort et uutslettelig inntrykk på tidligere Tottenham-spiller Toby Alderweireld. Nå går han i front i kampen om hets.

Belgiske Alderweireld, som nå spiller for Antwerpen i hjemlandet, har flere ganger opplevd å bli utsatt for svært grove meldinger etter episoder på fotballbanen.

Én av dem lød: «Denne uken vil datteren din forsvinne.»

I en annen sto det: «Hvis Gud vil, vil familien din dø».

De glemmer forsvarsveteranen med bakgrunn i en lang rekke klubber så lett.

Nå er den tidligere Tottenham-spilleren ansiktet utad når belgisk fotball lanserer en ny kampanje mot hatefulle ytringer.

Kampanjen kommer som et resultat av at belgiske myndigheter har meldt om en stadig voksende bølge av rasistiske eller diskriminerende meldinger på nett rettet mot fotballspillere.

TAR ET OPPGJØR: Den belgiske stjernen ønsker endring. Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ / AFP / NTB

– Finnes grenser

Alderweireld ble offer etter at klubben hans slo Genk i den belgiske ligaens sluttspill forrige sesong. I den aktuelle kampen scoret midtstopperen Antwerpens første mål.

I en annen kamp mot Genk noen uker senere bidro Alderweireld til at Antwerpen sikret ligatittelen i sluttminuttene. I etterkant ble han målskive for en storm av fornærmelser på nettet.

– Du kan fortelle deg selv at det er på nettet, at det ble skrevet i affekt, og at det derfor ikke betyr noe. Men det finnes grenser. Å true noen er å gå altfor langt, og vi kan ikke akseptere det, sier Alderweireld i en video som ble publisert onsdag.

– Alle har rett til å være sinte, bli opprørt, til og med å hate noen, men du må ikke dele det med omverdenen, legger han til.

Den tidligere Tottenham-stjernen er ikke den eneste belgiske spilleren som har fått hatmeldinger på nettet.

Spissen Romelu Lukaku har gjentatte ganger blitt offer for det samme, og Evertons midtbanespiller Amadou Onana uttalte i fjor at han ble kalt en «ubrukelig ape» etter lagets 0-4-tap for Aston Villa i Premier League.

Både Everton og Premier League-myndighetene fordømte i etterkant Onana-episoden og oppmuntret fansen til å rapportere inn slik oppførsel.

Eget verktøy

I onsdagens videomelding oppfordrer Alderweireld spillere, dommere og fans til å være kompromissløse mot nettrollene.

Etter at familien hans ble truet, tok Alderweireld selv affære, og en mistenkt person ble raskt identifisert.

– Politiet kommer til å ta slike ting svært alvorlig. Disse menneskene kommer til å bli sporet opp. Politiet kan komme og arrestere dem. Og da har de ikke lenger følelsen av at «jeg er bak en datamaskin, og jeg kan gjøre hva jeg vil», sier han – og tilføyer:

– Det kommer til å få folk til å tenke seg om to ganger.

Det belgiske forbundet (RBFA) opplyser at det nå bruker en testversjon av et nettverkstøy som automatisk sletter hatefulle kommentarer på sosiale mediekanaler. Det internasjonale fotballforbundet står bak utviklingen.

«Siden lanseringen av verktøyet i august 2023, har rundt 1200 kommentarer knyttet til hatytringer, rasisme og diskriminering blitt fjernet», skriver RBFA og legger til at de planlegger å gjøre verktøyet tilgjengelig for sine internasjonale mannlige og kvinnelige spillere.

Det belgiske fotballforbundet lanserte også en handlingsplan i 2021 med sikte på å bekjempe alle former for diskriminering, ikke bare på nett.