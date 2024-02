– Danskene er de ekte vikingene

THE VIKING: Holger Rune er klar for å møte Casper Ruud i Telenor Arena kommende fredag. I UTS har dansken fått kallenavnet «The Viking» Foto: Olof Andersson/TV 2

Det skjer stort sett mye i livet til Holger Rune. Ikke lenge før jul ble det klart at han skulle samarbeide med Roger Federers tidligere trener Severin Lüthi. Ikke så lang tid før det ble det klart at han også hadde ansatt Boris Becker som trener.

Nå har begge to allerede forsvunnet.

I tillegg meddelte mamma Anneke Rune tirsdag at hun sier fra seg medieansvaret hun tidligere har hatt for sønnen.

Se Holger Rune i duell mot Casper Ruud på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fredag fra klokken 16.00.

Men selv om han er vinden og fulgt av omveltninger, er nok dansken mest av alt kjent for alle sine følelser. Lidenskapen for det han elsker mest på jord er stor.



– Passion er alt for meg. Jeg gjør alt med passion. Om det er fysisk trening, tennistrening eller tenniskamp. Jeg legger hele mitt hjerte i det. Og det føler jeg denne sporten fortjener. Den fortjener hele hjertet. Tennis er en deilig idrett, jeg har elsket det helt siden jeg var liten gutt og gjør det også den dag i dag, sier Rune til TV 2.

20-åringen vil gi hele seg til de som betaler for å følge med på sporten han selv elsker.

Imiterte Federer og Nadal

Like før jul satte dansken seg ned med TV 2 under en UTS-turnering i London. Der fortalte han blant annet om hvordan lidenskapen har vært siden begynnelsen.

– Som gutt var jeg også ekstremt lidenskapelig. Jeg var ivrig på å lære mye, og jeg gikk inn med hud og hår for å lære meg det. Og så var jeg kjempefan av Roger Federer og Rafael Nadal da jeg var ung. Jeg prøvde å imitere de, og selv det med mye lidenskap.

Nå er 20-åringen en av tennisscenens aller største spillere. Dansken er rangert som nummer syv i verden. I fjor sommer var han så høyt som nummer fire. Det i en alder av 20 år.

Han forteller om en drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse.

– Det er deilig å være her. Det er jo dette jeg har jobbet for hele livet. Men jeg anser men selv som langt fra ferdig.

– Når du en dag legger opp, hva vil du da se tilbake på og si «ja, jeg klarte det»?

– Jeg vil få ut hele potensialet mitt. Jeg vil nå hundre prosent. Strekke strikken så langt det går. Om jeg klarer det, så er det ikke mer jeg kunne ha gjort. Da er alle resultater jeg har fått fortjent. Men drømmen min er selvfølgelig å vinne en haug med Grand Slams, sier Rune.

– Spiste mye is

Men at det var en selvfølge at Rune skulle etablere seg blant verdens ti beste tennisspillere var ifølge ham selv ikke skrevet i stjernene.

– Da jeg var yngre, så la jeg mange stoppballer for å si det sånn. Jeg spiste mye is, så jeg var ikke like god til å løpe som jeg er nå. Men det var positivt for touchen min. Nå er jeg i gode hender når jeg er på dette nivået. Men det var gode tider når man ser tilbake på det nå, sier dansken og smiler.

Populariteten til Rune har gått i rakettfart. Når TV 2 har vært på turneringer og snakket med dansker som følger 20-åringen tett er det en gjengs mening:

Holger Rune har blitt en av Danmarks største profiler. Ikke bare i idretten, men generelt.

OVERRASKET: Holger Rune var i 2023 den mest googlede personen i hele Danmark. Foto: Olof Andersson/TV 2

Topper liste

Det kunne man også se da danske medier kunne offentliggjøre hvilket navn som oftest ble googlet i 2023. På topp? En 20-åring fra Gentofte som løper rundt og klasker til en gul ball med racket i hånden.

– Det er fett. Det hadde jeg faktisk ikke regnet med. Nå vet jeg ikke om de synes godt eller vondt om meg da, men jeg håper selvsagt de synes godt om det. Jeg er glad for at jeg er en interessant person, for det betyr at jeg leverer godt på tennisbanen.

Og det ligger nok noe i det Rune undrer seg over i svaret han gir. Om de rett og slett synes godt eller vondt om ham. Lidenskapen Rune viser kan til tider boble over normalen.

Følelsene er så langt fra inni kroppen som man får det, og det har blant annet ført til mye negativitet for dansken.

Fikk kjæreste-tyn

I fjor fikk han blant annet tyn av flere i sosiale medier på at hans da nye kjæreste var årsaken til at formen dalte en periode.

NEGATIVITET: Holger Rune har blitt vant til å få mye og til tider høylytt kritikk. Foto: Olof Andersson/TV 2

– Det er som regel bare pressen som lager historier. Man kan velge å ha fokus på det, men det har ikke jeg. Alle er forskjellige. Noen spiller med mer passion, mens andre spiller uten å reagere så mye. Det finnes også de som reagerer mye mer enn meg, sier Rune og legger til:

– Det er mange meninger i verden, så det gjelder å lytte på meningene til de du stoler på. De må man stole hundre prosent på.

Viking-stikk til Norge

Nå er dansken klar for å bergta et norsk publikum i Telenor Arena når Ultimate Tennis Showdown braker løs til helgen.

Det mange naturligvis ser ekstra fram mot er kampen som starter klokken 21.00 fredag kveld. Da skal nemlig Casper Ruud møte «The Viking» fra Danmark.

– Det blir fett å komme til Skandinavia og så håper jeg selvsagt det kommer noen danske supportere opp for å se. Det blir utrolig gøy å spille i Oslo.

THE VIKING: Dette er forklaringen til hvorfor danske Holger Rune har fått kallenavnet «The Viking» i UTS. Foto: Privat

– Hva synes du om kallenavnet?

– Danskene er jo det ekte vikingene, så sorry …

Det sier 20-åringen og ler før han fullfører svaret:

– Det er et fett navn. Det er et ganske kult bilde av meg som junior hvor jeg slår en forehand, og så har de redigert racketen min bort og satt inn en slags kriger-ting. Da tenkte jeg at det kunne være et fett navn å bruke her.