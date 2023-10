Dansken som nærmer seg kultstatus i Bergen

FORNØYD: Brannspiller Frederik Børsting er strålende fornøyd med livet som fotballspiller i Bergen by. Foto: Markus Engås / TV 2

Det er ingen som har et vondt ord å si om Frederik Børsting.

Brann-trener Eirik Horneland forteller følgende om hva dansken betyr for klubben:

– Ekstremt mye. En lagspiller med lun og fin humor. Han evner å ha det gøy, samtidig som han er veldig seriøs. Vi er veldig glad i ham, sier Brann-treneren.

Superlativene hagler når medspillere blir bedt om å gi sin karakteristikk av Branns nummer 10.



– Lagspiller.

– God tvers igjennom.

KJERNEKAR: Alle TV 2 snakker med snakker varmt om danske Børsting. Foto: Markus Engås / TV 2

– Godt likt av alle.

Børsting ser sjelden innover. Om noen trenger ham, stiller han opp.

– Det er viktig for meg. Om det er på eller utenfor banen, så vil jeg alltid hjelpe mine lagkamerater. Det er en del av meg som alltid vil være der, sier Børsting til TV 2.

Småbarnsfaren gjør ikke så mye ut av seg. 28-åringen fra Ålborg i Danmark snakker rolig og lavt. Det gnistrer litt ekstra i øynene når han snakker om livet som pappa.

– Jeg elsker det. Det er fantastisk å ha henne å komme hjem til, få tankene helt vekk fra fotballen. Bare være der for henne. Det gir meg helt utrolig mye, sier Børsting og smiler.



Bakerst i køen

Børsting har aldri skapt de store overskriftene. Det er det andre som tar seg av.

Dansken er heller ikke en fotballspiller som dribler tre-fire mann, før han setter ballen i krysset.

ALVOR: Børsting følte seg plassert bakerst i køen hos Brann. Både klubb og spiller tok grep for å endre situasjonen. Foto: Markus Engås / TV 2

Han kjenner seg selv godt. Er klar over styrker og svakheter.

– Jeg håper de fleste ser på meg som en lagspiller. Det håper jeg. Både på og utenfor banen.

Lagspilleren trekkes frem, men i sommer virket det til å være for lite. Børsting måtte levere mer om han skulle ha startplass i Brann.

Da Magnus Warming ble hentet til klubben for åtte millioner kroner, Sander Kartum ble spilleklar og Ulrik Mathisen var skadefri, kjente 28-åringen på presset.

KONKURRANSEN: Fra venstre: Magnus Warming, Sander Kartum og Ulrik Mathisen ble alle sett på som konkurrenter for Børsting da de ble henholdsvis hentet til og spilleklare for klubben. Foto: Montasje: Lars Christian Økland

– Det var et tidspunkt der jeg tenkte at jeg var bakerst i køen. At man så andre veier enn til meg.

Børsting mener han ikke hadde noe annet valg enn å brette opp ermene.

– Man kan enten bli sur over lite spilletid, eller så må du kjempe deg tilbake.

Børsting valgte en variant som kombinerte de to, skal man tro treneren.

– Han var grinete

– Han var litt grinete, sier Eirik Horneland og ler.



SJEFEN: Eirik Horneland mener Frederik Børsting var litt grinete i sommer. Responsen dansken har gitt etter en spillersamtale er sjefen meget godt fornøyd med. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvordan merket du det?

– Nei, han var grinete. Du merker om kona di er grinete, gjør du ikke? Det var litt sånn, sier Horneland.

Etter en prat på kammerset, der Brann-sjefen var tydelig og klar på hva dansken måtte forbedre, har Børsting respondert.

– Jeg synes ikke det finnes noe verre enn å få halve beskjeder, unnskyldning på unnskyldning. Jeg vil foretrekke den kommunikasjonsformen Horneland har, alle dager i uken. «Dette mangler, dette er bra». Det beste er å være ærlig og fortelle ting som de er. Slik får man det beste resultatet, sier Børsting.

Man må kunne tåle tilbakemeldinger, det er danskens mantra. Ærlighet settes høyt.

Brannspiller Frederik Børsting. Foto: Markus Engås / TV 2

– Selvfølgelig kan det være tungt der og da, men om man får fortalt noe som ikke er sant, kun for å holde deg glad, så er det langt bedre bare å få en hard beskjed. Da får du vist hvilken type du er. Om du vil motbevise det eller bare godtar det du får høre.

Vendepunktet

AZ Alkmaar gjestet Brann Stadion. Flomlysene var tent. Publikum i fyr og flamme.

Frederik Børsting løp mer enn noen andre.

Dansken stupte inn i taklingene. Oppildnet hjemmefansen.

– Det var vel i den kampen det begynte å snu, sier dansken.



Alle som var til stede på Brann Stadion denne kvelden så en fotballspiller som gjorde det alle til stadighet snakker om: han blødde for drakta.

David Møller Wolfe, venstreback hos de nederlandske motstanderne og tidligere Brann-spiller, husker Børstings innsats.

– Jeg følte han var over alt, den kvelden. Ikke bare i presspillet, men også da han hadde ball.

Bergen 20230831. Alkmaars David Møller Wolfe i aksjon i kampen på Brann stadion mellom Brann og AZ Alkmaar fra Nederland i playoff til Conferenceligaen. Foto: Tuva Åserud / NTB Foto: Tuva Åserud

Børsting selv erkjenner at det er en av hans aller beste Brann-kamper. Men den plager ham også.

–Det går ikke an å tenke på den AZ-kampen uten å ha med seg straffemissen. Det ble utslagsgivende, sier dansken.

– Jeg blir fortsatt lei meg når jeg tenker på det, fordi jeg mener vi som lag, og ikke minst byen, hadde fortjent mer.

Fansen mente tydeligvis det samme om Børsting. Få sekunder etter at dansken hadde misset straffesparket som kostet Brann flerfoldige millioner, og fansen flere store øyeblikk, startet en unison hyllest av 28-åringen fra tribunen på Brann Stadion.

MISS: Frederik Børsting fortviler etter straffemissen som kostet Brann plass i gruppespillet i Conferece league. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han er nok den det er lettest å stille seg bak, sier Bataljonen-leder Erlend Vågane, med hentydning til at Børsting er en fyr alle ser ut til å like.



Supporterlederen mener Branns nummer 10 nærmer seg kultstatus i Bergen.

BØRSTING-FAN: Supporterleder, Erlend Vågane, mener Frederik Børsting begynner å opparbeide seg en kultstatus i Bergen og Brann. Foto: Markus Engås / TV 2

– Geir Hasund er jo en kultfigur. Det er litt det samme med Børsting. En fyr som ikke ser ut som en stjerne, men som gir noen magiske øyeblikk. Det er den underdog-holdningen som vi liker i Bergen, sier Vågane til TV 2.



Det er mange som først nå har fått øynene opp for Frederik Børsting. Brann-kaptein, Sivert Heltne Nilsen, mener 28-åringen har vært særdeles viktig helt siden han kom til klubben.

– Han tok oss med storm fra dag én. En veldig solid spiller som kom inn med energi og et presspill som vi slet med før han kom til klubben. Jeg tror han var veldig sentral i å få det til å fungere, sier Heltne Nilsen til TV 2.



UNDERVURDERT: David Møller Wolfe (nå AZ Alkmaar) mener Frederik Børsting er svært undervurdert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er bra det lages saker på Børsting, han er en veldig undervurdert fotballspiller, sier Møller Wolfe på telefon fra Nederland.