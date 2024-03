Dansken hadde stor dag. Vennene ble utestengt i fem år

STOR DAG: Gustav Isaksen fikk Champions League-debuten. På tribunen ble det trøbbel for stolte venner. Foto: Alberto Lingria / Reuters / NTB

På banen har danske Gustav Isaksen (22) imponert for Lazio. Utenfor har broren hans og vennene skapt trøbbel i Italia.

Høstens Champions League-gruppespillkamp mellom Lazio og Atlético Madrid i Roma huskes best for Lazio-keeper Ivan Provedels scoring fem minutter på overtid.

Målet gjorde at det ble 1-1 i den evige stad.

Men utenfor banen utspilte det seg scener som var langt mer dramatiske. Broren til Gustav Isaksen, Christian, og tre av Lazio-spillerens kompiser hadde fått VIP-billetter til kampen.

De skulle kose seg med det som skulle bli den danske 22-åringens Champions League-debut for klubben.

Alle fire hadde på seg Lazio-drakt der det sto «Isaksen 18» på ryggen.

Tidligere på dagen skal de Ifølge Il Messaggero ha blitt observert småfulle i Romas hovedgate Via del Corso.

Festen fortsatte på VIP-tribunen, der de skal ha forsynt seg grovt av gratis drinker.

STORTALENT: Kantspilleren Gustav Isaksen (22). Foto: Domenico Cippitelli/ IPA Sport / NTB

Til slutt fikk de ikke lov å drikke mer, men da dro de heller for å kjøpe øl på en annen bar på stadion.

Danskene skal ha vært berusede, mens de oppførte seg på en uhøflig måte. Først skal det ha vært gnisninger mellom danskene og publikum. Ifølge den italienske avisen ble danskene spurt om å roe seg ned av sikkerhetsvakter, men de fortsatte å irritere tilskuerne rundt med deres oppførsel.

Til slutt grep politiet inn, ifølge avisen.

– Fikk bot

Spesielt to av de fire danskene skal ha gjort motstand og fornærmet politiet da de kom på plass for å roe gemyttene.

Like før det var i ferd med å ende med en fysisk konfrontasjon mellom danskene i 20-årene og politiet, ble de arrestert og tatt med til politistasjonen.

KANT-TALENT: Gustav Isaksen har spilt 22 Serie A-kamper for Lazio denne sesongen, der ti av dem har vært fra start. I Champions League har han startet to og blitt byttet inn i to. Foto: Domenico Cippitelli/ IPA Sport / NTB

Dagen etter ble det rettssak. Her fikk to av danskene en bot og forbud mot å være til stede på et italiensk sportsarrangement de neste fem årene grunnet sjikanerende og provoserende oppførsel overfor de andre VIP-gjestene underveis i kampen mellom Lazio og Atlético.

Danskene hadde fortsatt på seg Lazio-draktene da de møtte i retten.

Gustav Isaksens bror og sistemann i gruppa skal ha betalt en bot for å ha brutt reglene på Lazios hjemmebane, Stadio Olimpico.

– Plaget ikke noen

Til danske TV 2 sa Isaksen i september at gjestene hans ikke visste at man ikke må komme beruset til stadion, og at de ble kastet ut på grunn av det.

Han mente også at broren og kompisene hans ikke hadde plaget noen. Han sa i tillegg at det var en misforståelse som førte til at den danske gjengen måtte forlate Stadio Olimpico.

Lazios presseavdeling uttalte i samme sak til danske TV 2 at de ikke hadde nok informasjon om saken til å kommentere den.

På banen har det derimot vært en del å glede seg over for Isaksen etter overgangen fra Midtjylland før sesongen.



Isaksen herjet mot nettopp Lazio i Europa League forrige sesong. Han scoret to og skaffet to straffer mot italienerne, og imponerte med herlige finter, vendinger og tunneler.

– Bedre enn forventet

Den venstrebeinte høyrevingen har fått spilletid i de fleste kampene for Lazio, nesten halvparten av dem fra start.

I det første oppgjøret mot Bayern München i Roma skaffet Isaksen straffesparket som Ciro Immobile scoret på, i Lazios 1-0-seier.

– Det har gått bedre enn forventet med Isaksen i Lazio. Han forlot den danske ligaen som én av de beste spillerne der. Han har fått mye spilletid, samtidig skulle man ønske at han hadde bidratt med flere avgjørende involveringer i form av mål og målgivende pasninger, sier Kenneth Hansen, tidligere Serie A-kommentator i Danmark og vert for fotballpodkasten Mediano.

Han mener synet på Isaksen er litt delt i Danmark.

Til tross for at han spiller på et lag som er i Champions League-sluttspillet, står han fortsatt uten en eneste landskamp da konkurransen på høyrekanten er tøff.

Spillere som Andreas Skov Olsen (Club Brügge), Jakob Lindstrøm (Napoli) og Anders Dreyer (Anderlecht) er foran i landslagstrener Kasper Hjulmads kø. Isaksens talent er åpenbart, men prestasjonene har vært veldig ujevne, mener Hansen.

– Isaksen har slitt med å bevise kvalitetene sine over flere kamper i strekk. Han kan forsvinne litt ut av noen kamper og mangler litt tøffhet i spillet sitt, sier Hansen.

Isaksen er for øvrig én av hele elleve dansker i Serie A denne sesongen. Han er én av mange litt yngre, danske spillerne som Serie A-klubbene har kunnet hente til en ganske billig pris de siste årene.

I Serie A snakkes det om at det første året er det tøffeste, med tanke på å tilpasse seg det taktiske, et nytt språk og en ny kultur. I Isaksens første sesong har prestasjonene vært ustabile, noe den norske Lazio-supporteren Herman Bache mener fansen ergrer seg over.

– Det er mange delte meninger rundt ham. Han har et spennende talent. Isaksen startet sesongen som tredjevalg på høyrekanten bak Felipe Anderson og en aldrende Pedro. Men ettersom Mattia Zaccagni på motsatt kant har slitt med skade i vinter, ble Felipe Anderson flyttet dit. Da har Isaksen blitt valgt foran Pedro på høyrekanten. Men i likhet med mange andre spillere i troppen mangler Isaksen sluttprodukt, sier Bache.

Svak sesong

For selv om Lazio har gode muligheter til å ta seg videre til kvartfinalen i Champions League tirsdag, har det lugget mer i seriespillet.

Hovedstadsklubben ligger helt nede på niendeplass med tolv seirer, fire uavgjorte og elleve tap.

Forrige sesongs sølv var deres beste ligaprestasjon på 23 år, men de har ikke klart å følge opp denne sesongen.

Flere av tapene har kommet mot lag som Lecce og Genoa fra nedre halvdel av tabellen. Salernitana har bare vunnet to Serie A-kamper denne sesongen – én av dem var mot Lazio.

Den gamle målgarantisten Ciro Immobile har slitt med en skade og er et stykke unna toppformen. Erstatter «Taty» Castellanos har heller ikke levert det helt store de gangene han har spilt på topp. Blant lagene på øvre halvdel i Serie A er Lazio laget som har scoret klart færrest mål.

Herman Bache tror skadeproblematikk er en stor grunn til at Lazio ligger såpass langt etter i serien.

– Trener Maurizio Sarri har ikke fått satt en fast førsteellever. Jeg skulle ønsket at mange av de nye som kom inn før sesongen kunne bidratt mer, mener Bache.

Daichi Kamada, Taty Castellanos og Luca Pellegrini (på lån) er blant nysigneringene som heller ikke har kommet seg skikkelig inn i laget denne sesongen.

– Lazio har skuffet i år, spesielt offensivt. Spillere som Ciro Immobile, Felipe Anderson og Mattia Zaccagni har ikke levert som forventet, sier Kenneth Hansen.

Stjernelag

Men tirsdag kveld kan Lazios altså ta seg videre til kvartfinale i Champions League.

Det vil i så fall være andre gang i klubbens historie at de kommer dit. Sist Lazio spilte Champions League-kvartfinale var i 2000, samme året som de vant Serie A forrige gang. Stjernelaget den gang besto av typer som Roberto Mancini, Alessandro Nesta, Diego Simeone, Pavel Nedvěd og Juan Sebastián Verón.

Treneren var Sven-Göran Eriksson.

Tirsdag kan en annen skandinav være med på å skrive ny fotballhistorie i den evige stad.

– Håpet i kveld er at Lazio er hevngjerrige og påskrudde etter den frustrerende kampen mot Milan på fredag, sier Herman Bache, med henvisning til 0-1-tapet der Lazio til slutt avsluttet kampen med åtte spillere etter tre røde kort.

Det var deres andre strake tap.

Også Bayern er i dårlig form med én seier på deres siste fem kamper.

Se kampen fra kl. 20.30 på TV 2 Play!