Dansk profil: – Respektløst

Sander Sagosen (28) har skapt en viss irritasjon i den danske leiren med en kommentar.

Trønderen legger presset på landet som har vunnet VM tre ganger på rad.

– Danmark er soleklare favoritter hvis du spør meg, og de bør vinne EM. Alt annet vil være en fiasko for dem, sier Sagosen til NTB.

Utspillet har nådd Danmark.

– Respektløst

Rasmus Lauge mener at Sagosen har et motiv, skriver dansk TV 2.

– Det er å spille spillet. Det spillet har vi også spilt i mange år. Det er alltid lettere å kunne legge favorittrollen litt bort, sånn at du kan ligge i dragsuget til de andre, sier Lauge til kanalen.

– Men å kalle det en fiasko hvis vi ikke vinner … okay, så spiller vi også mediespillet. Det er greit, det kan jeg aksepterte at han gjør. Men å kalle det for en fiasko, er også respektløst overfor alle de andre nasjonene som gjerne vil løfte trofeet, fortsetter 32-åringen.

PROFIL: Rasmus Lauge ble kåret til banens beste mot Norge i Gjensidige Cup. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norge EM-åpner torsdag kveld mot Polen, og er på oddsmarkedet regnet som en outsider til medalje.

Danmark er favoritt.

Publikumsrekord

Mesterskapet spilles i Tyskland og startet onsdag foran et rekordstort publikum.

Det var 53.586 personer på plass da Tyskland slo Sveits 27-14 onsdag. Det gjorde at publikumsrekorden for håndball ble smadret.

Den tidligere tyske landslagskapteinen Uwe Gensheimer var på plass på fotballarenaen i Düsseldorf.

– Dette er et jippo og en rekordkveld, men ikke framtiden for håndballen. Tilskuerne skal være nærmere banen, sa Gensheimer til Viaplay.

KOK: Håndball-EM ble åpnet på fotballarenaen i Düsseldorf. Det ga ny publikumsrekord med 53.586 tilskuere på tribunen. Foto: Odd Andersen / AFP / NTB

Tidligere onsdag var det godt over 40.000 på stadion da Frankrike slo Nord-Makedonia.

Det blir ingen flere EM-kamper på fotballstadioner i dette mesterskapet. Resten av kampene vil bli spilt i romslige haller rundt om i Tyskland. Der vil det være tilskuerkapasitet fra 12.500 til 19.750.

Norge spiller sine tre gruppekamper i Berlin. Der tar arenaen opp til 14.500 tilskuere.