Dager etter bryllupet skjedde det utrolige: – En syk opplevelse

– Hadde noen sagt til meg for kort tid siden at dette skulle skje, hadde jeg veddet flere millioner kroner imot. Det er helt sykt.

Kun åtte andre nordmenn har klart det før ham.

Over natten gjorde 22-åringen seg fortjent til en årslønn på åtte millioner kroner, men unggutten hadde egentlig lagt seg til å sove da drømmebeskjeden plutselig kom.

Da Emil Martinsen Lilleberg la hodet mot puten i New York kvelden 6. januar, visste han fint lite om hva som skulle utarte seg kvelden etter.

Om hvordan han i sjokk skulle ringe hjem til Norge, kaste seg på en buss mot Boston og skrive seg inn i historiebøkene.

Den utrolige opptakten

2024 hadde allerede startet på best tenkelige vis for den mørkhårede hockeyspilleren fra Østfold.

Like etter en kamp i kanadiske Montreal den 30. desember hev han seg på siste fly med retning mot fedrelandet. Det var ingen vanlig hjemtur, men hans eget bryllup som ventet.

NYGIFT: Emil Martinsen Lilleberg. Foto: Alf Simensen / NTB

Lilleberg og kjæresten Anna-Marie Mosgaard giftet seg første nyttårsdag.

– Jeg kunne jo ikke startet året på en bedre måte, bedyrer han – men hvetebrødsdagene varte ikke lenge.



For allerede 3. januar satte Lilleberg seg på flyet tilbake til USA. At neste store milepæl i livet bare var dager unna, var nærmest utenkelig.

Utfordringene på veien mot hockeyhimmelen har vært mange.



Selv i glade stunder kan tankene fort strømme tilbake til hjertetrøbbel, glovarme dusjer og søvnløse netter.

UTROLIG BESKJED: 22-åringen har drømt om spill i NHL hele livet, men møtt på flere utfordringer på veien. Foto: Mathias Dulsrud

Lilleberg ble draftet til NHL-klubben Arizona Coyotes i 2021, men fikk aldri spille der på grunn av et hjerteproblem klubben ville han skulle hasteopereres for.

Han trodde drømmen om verdens beste hockeyliga var over da han så signerte for den svenske seriemesteren Växjö Lakers i mai.

Så tok storlaget Tampa Bay Lightning plutselig kontakt.

Et nytt håp var tent.

Trodde han hadde forsovet seg

I høst har Lilleberg spilt godt for Lightnings farmerlag Syracuse Crunch i AHL.

Det var en kamp for dem som skulle bli hans foreløpige siste der før han giftet seg i Norge.

Så skjedde det utrolige.

LANDSLAGSSPILLER: Lilleberg står med 23 landskamper for det norske ishockeylandslaget. Foto: Alf Simensen / NTB

Klokken var rundt 23.30 da han falt i søvn kvelden før det smalt. En halvtime senere, rundt midnatt, tikket det inn en SMS på telefonen hans.

I meldingen sto det at han var blitt kalt opp i troppen til Lightning. Han ble også bedt om å møte klokken 05.00 dagen etterpå for litt istid før kampen.

Problemet var at nordmannen ikke våknet før over to timer etterpå, rundt halv åtte på morgenkvisten.

Lilleberg fikk umiddelbart følelsen av at han hadde forsovet seg.

– Nei, altså … Hva skal man si? flirer han.



– Jeg sendte melding til treneren og sa «sorry». Heldigvis tok han det fint, fortsetter Lilleberg, som videre kastet seg på den fem og en halv time lange bussturen mot Boston for å møte stjernene og lagkameratene hans for dagen.

Fakta: Emil Martinsen Lilleberg * Alder: 22 år (født 2. februar 2001 i Sarpsborg) * Klubb: Tampa Bay Lightning (draktnummer 78) * Posisjon: Back. * Tidligere klubber: Sparta Sarpsborg, Oskarshamn, Arizona Coyotes, Syracuse Crunch (AHL, samarbeidsklubb til Tampa Bay Lightning) * Kamper/mål/assist i NHL: 3/0/1 * Kåret til Norges beste spiller både i U18-VM og junior-VM. Fikk landslagsdebuten mot Tyskland i VM i Latvia i 2021. Har 23 landskamper for Norge. * Født med et hjerteproblem som han har sagt han ikke kjenner noe til, men som må opereres en gang i løpet av livet. Norske leger har sagt at han kan vente til hockeykarrieren er over. Kilde: NTB

– Det er ikke vanlig å lese en slik melding så tidlig på morgenen, og tankene var store der og da. Da jeg så meldingen tenkte jeg at det første jeg måtte gjøre var å ringe familien og kjæresten. «Jeg er blitt kalt opp til Tampa Bay», sa jeg. Det var en helt syk opplevelse, sier han.



Vel framme i Boston ble han møtt med gratulasjoner av laget, før han fikk taktiske instruksjoner og beskjeder om hvordan laget ønsket å bruke ham i kampen.

Celebert selskap

Fra Sarpsborg til statene.



«Zucca», «Shampo» – og nå også Emil Martinsen Lilleberg.

Følelsen av å skulle entre den største scenen i hockeyverden var surrealistisk.

– Det å få spille i NHL er i seg selv en helt sykt, fastslår han.



Det mest spesielle var kanskje å varme opp foran nesten 20.000 «gale» amerikanere.

PÅ IS: Emil Martinsen Lilleberg (t.h.) fikk sine første minutter i verdens beste hockeyliga forrige helg. Her i duell med Boston Bruins David Pastrnak. Foto: Brian Fluharty / TODAY Sports / SipaUSA

– For når man først er i gang, så glemmer man nesten litt at det er NHL det er snakk om. Man er såpass i bobla, da. Man spiller bare hockey, liksom. Men i det jeg kom tilbake til innbytterbenken, tittet opp og så alle menneskene igjen, gikk det opp for meg igjen.



Totalt fikk Lilleberg snaue tolv minutter i debuten. Selv om han og laget tapte selve kampen 3-7, har det kokt i innboksen i dagene etter bragden.

– Det har vært mye meldinger, mange telefonanrop og mye aktivitet på Snapchat. Folk har jo fått med se at jeg har fått debuten, forteller han.

– Det har bare vært gode tilbakemeldinger. De har skrevet at det er velfortjent og at jeg må fortsette å stå på. Slike ting. Det er veldig hyggelig, fortsetter unggutten.



Nordmenn i NHL Dette er nordmennene med kamper i NHLs grunnserie: Emil Martinsen Lilleberg (3 kamper) Mats Zuccarello Aasen (795) Espen «Shampo» Knutsen (207) Ole-Kristian Tollefsen (163) Patrick Thoresen (106) Andreas Martinsen (55) Jonas Holøs (39) Anders Myrvold (33) Bjørn «Botta» Skaare (1)

Dette tjener han nå

Debuten betyr også et stort lønnshopp.

Fra nå av tjener unggutten 775.000 dollar – omtrent åtte millioner norske kroner – ettersom han har hatt en såkalt toveiskontrakt.

– Det stemmer, det, bekrefter han.



– Det blir en ganske stor forskjell fra lønnen jeg hadde i Syracruse Crunch, så det er ikke feil å få litt ekstra nå.



– Hvordan ser du på den biten der, å gå så mye opp i lønn over natten?



– Nei, altså. Heldigvis har jeg en kjæreste som passer på meg, slik at jeg ikke bruker unødvendig mye penger. Jeg skal prøve å tilnærme meg det på samme måte som da jeg var i Syracruse, og prøve å spare en del av pengene jeg får.



Lilleberg har allerede markert seg ytterligere. I hans andre kamp, mot storlaget Los Angeles Kings, leverte han sitt første målpoeng.

Natt til fredag kom kamp nummer tre. Neste mål er å kapre en fast plass i den amerikanske storklubben.

– Men det er veldig vanskelig. Det er en del skader akkurat nå, så det gjelder å gjøre et godt inntrykk nå som jeg er her. Vi får se hvordan det blir neste år. Akkurat nå tar jeg bare dag for dag, forklarer han.



– Jeg har ikke fått så mange tilbakemeldinger fra trenerne. De sier ikke så veldig mye, men forklarer meg at jeg bare må spille mitt spill, avslutter Lilleberg.

Norges nye hockeystjerne.