Da Uno-X-juvelen fikk testsvaret, måtte han bare le

Uflaksen fortsetter for Tobias Halland Johannessen - som spår tidenes første World Tour-seier for Uno-X i storrittet som han går glipp av.

Vidunderbarnet fra Drøbak mot to av sykkelsportens aller største, Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, var duellen norske sykkelfans hadde gledet seg til foran TV 2-sendte Paris-Nice, som starter søndag.

Dette skulle bli den ultimate testen for 23-åringen som blir spådd en lysende fremtid og som til sommeren skal fronte det norske profflaget sammen med Alexander Kristoff i Tour de France.

Han hadde gledet seg helt siden det tidlig i januar ble kjent at Uno-X var invitert til å debutere i et av de største ukesrittene på sykkelkalenderen.

Men slik gikk det ikke.

Først ble det klart at Tobias Halland Johannessen slet med kneproblemer under treningssamlingen til Uno-X i Spania i januar - og han måtte reise hjem til Norge for å få behandling. Da han endelig var skikkelig gang med sesongen og Algarve Rundt i midten av februar, ble han syk og måtte stå av etter den andre etappen.

– Jeg kjente at jeg var smådårlig og at feberen kom krypende. Da det til slutt dukket opp to streker på korona-testen måtte jeg nesten bare le av hele greia, forteller han til TV 2.

Ingen Tour de France-frykt

Etter at første halvdel av fjoråret gikk på skinner, med toppresultater i både Catalonia Rundt og Criterium Dauphine, endte høsten i et aldri så lite mareritt. Han ble syk under Polen Rundt og måtte bryte Arctic Race.



Da han skulle begynne å trene igjen, hadde han så store problemer med kneet - som har plaget ham i flere år - at det var ingen annen utvei enn operasjon. Høsten ble derfor tilbragt på sofaen med bandasjer og operasjonssår.

– Det er selvsagt kjedelig der og da med stadige tilbakeslag. Men man glemmer fort. Nå har jeg fått en uke med trening og da er alt greit igjen, forteller han nå.

KLATRESTERK Tobias Halland Johannessen får med seg Tostein Træen (t.v) til Catalonia Rundt i stedet for Paris-Nice: Foto: Wordup Projects

– Det er klart at man føler at man er uheldig. Og man føler at det kun er en selv som har trøbbel. Men hvis man løfter blikket litt og ser seg rundt, så er det mange som har ting og tang de sliter med hele tiden. Det er ikke så mye trøst å finne i det, men det er bare noe man må gjennom. Jeg får heller tenke at jeg har gjort meg ferdig med uflaksen og at det er bedre det skjer nå enn senere i sesongen.

– Er det ekstra kjipt med tanke på at man nå er igang med en sesong der Tour de France er det store målet?

– Det er så lenge til og jeg er ikke nervøs for at jeg ikke skal være i form til juli, hvis jeg blir tatt ut på laget til Tour de France. Så langt har jeg ikke tenkt, svarer han.

Spår Uno-X-triumf

I stedet for å sette kursen mot Frankrike drar i stedet Halland Johannessen til Spania på treningssamling for å lade opp Catalonia Rundt. Det gir ham to uker ekstra til å legge et godt grunnlag for comebacket.

– Paris-Nice er et av de største løpene i verden. Og det ville kanskje vært det største jeg hadde syklet til nå i min karriere, sammen med Dauphine. Så det hadde definitivt vært dødskult å kjøre der. Men nå ble det ikke sånn.

Han skal i stedet følge lagkameratene sine fra TV-stolen.

– Det kommer til å gå sinnsykt fort der. Vingegaard og den gjengen har vist at de kjører fort i år også. Så det blir spennende å se på. Det er nesten sånn at det kommer til å være deilig å heller trene enn å være med når de hamrer løs på hverandre opp fjellene. Det hadde blitt for tøft for meg. Jeg kunne uansett ikke prestert helt i toppen med den oppladningen som jeg har hatt. Samtidig er det gøy å få litt juling også, når du vet at det er de beste som gir deg bank.

SPÅR SEIER: Tobias Halland Johannessen tror Alexander Kristoff kommer til å vinne en etappe i sitt 10. Paris-Nice, som starter søndag Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Halland Johannessen tror likevel at Uno-X kommer til å bite godt fra seg. Han var med på første etappe av Algarve Rundt der Søren Wærenskjold hadde et opptrekk det luktet svidd av og Alexander Kristoff syklet inn til seier.

– Det var helt rått. Det var ekstremt høyt nivå på den prestasjonen der og sinnsykt moro å få med seg den. Jeg tror de kommer til å levere dødsbra i Paris-Nice. Og jeg tipper Uno-X klinker inn sin første World Tour-seier i løpet av den neste uka, spår Halland Johannessen.

I Portugal parkerte duoen Wærenskjold/Kristoff den kanskje giftigste duoen av de alle, Michael Mørkøv og Fabio Jakobsen.

– De så faktisk ut som smågutter når Søren og Alex dro til. Søren er uredd og Kristoff vet hvordan dette skal gjøres. Dette er en virkelig bra kombo. Det får ikke blitt så mye bedre. Og jeg tror de banker inn en etappeseier denne gang også.

IMPONERTE: Tobias Halland Johannesen endte på 7. plass i sammendraget i Catalonia Rundt i fjor. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Ikke skuffet

For hans egen del handler det om å sanke kilometer på den kommende treningssamlingen i Spania. Så skal han være i slag til Catalonia Rundt, der han endte på en imponerende 7. plass i sammendraget i fjor.

– Jeg har ikke akkurat kjørt så mange etapperitt i World Tour-en, så jeg kan ikke være skuffet for at det «bare» ble Catalonia. Det er noe av det største jeg kan være med på. Og med en Torstein (Træen) som også begynner å komme i bra slag, så kan vi gjøre det skikkelig bra der.