– Da stikker jeg herfra med en gang

25-åringen har vært ute av spill siden mars etter en situasjon med Manglerud Star-spillerne, Marcus Bryhnsiveen og Joachim Engebråten Hermansen.

Noer fikk kneskålen ut av ledd etter at Bryhnisveen hoppet på han bakfra med full kroppsvekt.

Nå blir Noer og Bryhnisveen lagkamerater, ettersom den tidligere MS-spilleren har signert en ettårskontrakt med gultrøyene.

­– Hva tenkte du da Storhamar hadde signert Bryhnisveen?

– Da tenkte jeg at da stikker jeg fra her med en gang, men så fikk jeg godprata litt med «Bryhn» så da ordna det seg, sier Noer og legger til:

– Neida, «Bryhn» er en dritålreit kar så det skal nok ikke bli noe problem i det hele tatt, sier han mens han klapper den nye Storhamar-spilleren på skulderen.

Se situasjonen i videoen under.



Aldri hensikten

På mandag hadde Storhamar Hockey sesongens første istrening. Det var også første gang Storhamar-spiller Jacob Lundell Noer satte skøytene på isen etter skaden som kostet han resten av sluttspillet i vår.

– Det er jo helt jævlig selv om man har vært skada eller ikke. Så det var dobbeljævlig i dag hvis man kan si det, sier Jacob Lundell Noer til TV 2.



FØRSTE ISTRENING: Jacob Lundell Noer hadde sin første trening på isen siden han fikk kneskaden i begynnelsen av mars. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er klart at når man satt og så på sluttspillet så kjente jeg selvfølgelig at jeg heller ville vært utpå isen. Jeg håper virkelig at jeg kan være med på en reise denne sesongen.

Bryhnisveen forteller at det aldri var hensikten å skade Noer i kampens hete.

NYSIGNERT: Marcus Bryhnisveen syns det er gøy å kunne være med på et lag som fighter om gullet hvert år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Første reaksjon var egentlig bare sjokk og jeg håpet på at det ikke var så ille som det var. Det var egentlig bare en dårlig og dritt situasjon, forteller tydelig preget Marcus Bryhnisveen til TV 2.



Etter kampen dro Noer fra ishallen før Bryhnisveen rakk å si unnskyld. Dermed var 28-åringen rask på tastaturet og fikk sendt Noer en god bedring-melding.

– Jeg får ikke gjort så mye mer enn det, man ønsker aldri at sånne ting skal skje. Jeg er ganske sikker på at han vet at det ikke var hensikten også, sier han mens han smiler til den nye lagkameraten sin.

– Vi fikk skværet opp ganske fort, sier Bryhnisveen.

Noer forteller derimot at slike situasjoner skjer ofte og at han var uheldig da han satt skøyten fast i isen og vrei kneet.

– Bryhn var såpass tøff at han kom bort og sa sorry etterpå, det setter man selvfølgelig stor pris på, sier Noer.



– Det var litt uvirkelig

Sesongen med Manglerud Star var Bryhnisveens første sesong tilbake etter å ha sonet en fire år lang utestengelse for brudd på dopingreglene i 2018.



At Storhamar skulle ta kontakt med Oslo-gutten var helt uventet.

– Det var litt uvirkelig faktisk, det skal jeg være helt ærlig med deg på. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Jeg sa bare ja med en gang selvfølgelig.

– Jeg var bare glad og smilte hele dagen.



FAN-ZONE: Jacob Noer og Marcus Bryhnisveen skriver autografer til Storhamar-fansen etter sesongens første trening på isen igjen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Begge Storhamar-løperne har satt seg personlige mål for sesongen. Det er ingen tvil om at de er motiverte for den kommende sesongen.

– For min del gjelder det å holde meg skadefri og få spilt så mange kamper som mulig, også tar jeg det derfra. Lagmessig så er det selvfølgelig «bøtta» da, legger Noer frem.

– Jeg har lyst å gjøre en bra figur og fighte for plassen sin her. Jeg skal bidra så mye jeg kan for at laget skal ha suksess. Det er ikke noe annet en «bøtta», sier en blid Bryhnisveen.