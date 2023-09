Da Per-Anders brakk nakken, ble forholdet satt på prøve

Det var på et stevne i Bulgaria i mars at det gikk fullstendig galt for 25-åringen fra Sarpsborg.

Hjemme satt kjæresten Erika Bjerkeseth og fulgte med på en livestream.

Grusomheten hun fikk se, satte i gang et virvar av følelser.

– Først skjønte jeg ikke helt hva som hadde skjedd. Jeg tror at jeg flirte på et tidspunkt, for jeg var litt satt ut.

– Og da jeg så at han lå stille den korte stunden, tenkte jeg at han ikke pustet. Da tenkte jeg at han var død. Og da han skulle reise seg og ikke klarte å stå, tenkte jeg at han var lam, forteller Bjerkeseth til TV 2.

Se video av hendelsen i vinduet under. Vi advarer mot sterke inntrykk.

Heldigvis stemte ingen av kjærestens umiddelbare antagelser.

Skaden var likevel brutal:

Kure fikk påvist brudd og prolaps i nakken, og måtte opereres hjemme i Norge.

Diagnosen var lite forenlig for en som jobbet knallhardt for å komme seg til, og gjøre det bra i, VM et halvt år senere.

HODET I KLEMME: En skadet nakke kommer dårlig med når man bryter. Her er Per-Anders Kure avbildet på en landslagstrening vinteren 2020. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Kure måtte ta steg for steg.

Det første var langt og seigt.

Hva han kunne gjøre av trening, var sterkt begrenset så lenge han måtte gå med nakkekrage.

Etter hvert begynte han å sykle. Samtidig gjorde han styrkeøvelser for å trene opp muskulaturen rundt bruddet.

Kompis Morten Thoresen lot seg forbløffe av Kures standhaftighet.

– Det er en mental påkjenning de færreste kan forstå, sier han.

– Det var helt sykt å se. Det er noe helt spesielt når man driver med noe der man prøver å dra hodet av hverandre, beskriver Thoresen.

KOMPIS: Morten Thoresen, her i forbindelse med en lansering av «Forræder», og Per-Anders Kure følger hverandre i tykt og tynt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Perioden krevde mye av Kure.

– Den var lang, kjedelig og tung, oppsummerer han.

Gikk utover kjæresten

Hjemme ble rutinene brått endret. Kjæresten Erika var vant til at Per-Anders ofte var ute på reise, og at han hadde ekstreme treningsmengder når han var hjemme.

Plutselig var han der hele tiden, uten å ha særlig mye å ta seg til.

– Jeg gikk rundt og var frustrert over noe ingen kunne gjøre noe med. Det preget begge ganske mye, forteller Kure.

NEDSTEMT: Per-Anders Kure hadde de tungt med seg selv da karrieren plutselig måtte settes på vent. Foto: Privat.

Mens han følte at han trengte å være alene, ville hun være til stede.

Kjæresten følte at hun ikke klarte å være en god støttespiller.

Det var tross alt ikke noe hun kunne gjøre.

– Vi hadde mange diskusjoner i den perioden. Jeg så litt mørkt på mye. Det var vanskelig for henne òg. Det var vanskelig for henne å gi meg positivitet, siden det eneste jeg tenkte på var hvor kjipt jeg hadde det, forteller Kure.

Han hadde gjerne to sider av seg selv: En positiv en, som han kunne vise de gangene han møtte kompisene på brytelandslaget.

Hjemme var det annerledes.

– Jeg ser tilbake på det som en tung periode. Mye av det er min feil, for jeg var så opphengt i brytingen, sier Kure.

– Jeg ga mye av min negativitet til henne. Det var hun som tok mesteparten av den støyten, forteller han.

Bjørksæther følger opp:

– Det var en prøvelse, men noe vi har kommet oss over. Sånn sett kan vi se tilbake på det og tenke at det var fint at vi har klart det. Men jeg unner ingen ikke å forstå partneren sin av en sånn grunn.

COMEBACK: Nå gleder Bjerkeseth seg til å se Kure i VM. Foto: Privat

Gjorde kompisen livredd

Gjennom opptreningen ble nakken sterkere og sterkere, og til slutt så stabil at han kunne teste seg på brytematten igjen.

«Comebacket» gjorde han riktignok litt tidligere enn han egentlig skulle. Helt i slutten av mai.

Kompisen Morten Thoresen husker episoden godt.

– Jeg var livredd for ikke å nærme meg eller å nappe ham i nakken, ler han.

Kure følger opp, han også lattermildt:

– Jeg stoler på Morten.

– Han har bryting i kroppen og vet hva han skal og ikke skal gjøre. Jeg var ikke redd for det, men jeg tenkte på det da vi var der; små bevegelser og en liten feil, så driter vi oss ut. Vi var veldig forsiktige, minnes han.

Omtalt i magasin

Nå, et halvt år etter at det smalt, forbereder Kure seg til VM.

På Five Point Move, et amerikansk brytenettsted, omtales comebacket som «inspirerende».

Kure er naturligvis veldig fornøyd.

Men er han redd for at det skal gå galt igjen?

– Nei, jeg er ikke redd for nakken. Jeg vil si at nakken ikke er hundre prosent, men sikkert 95. Det kan gjøre litt vondt innimellom. Men jeg er ikke redd for å få vondt.

Han er heller redd at noe skal gå galt de to siste ukene før mesterskapet begynner.

– Jeg prøver å være litt forsiktig. Når jeg går ut i kamp, tenker jeg ikke på det, sier Kure.

Heller ikke kjæresten lar seg uroe.

– Jeg vet ikke om jeg burde det heller. Jeg har alltid tenkt på brytingen som en veldig positiv ting, selv etter det som skjedde i Bulgaria. Jeg synes bare det er en glede å se på ham, sier Bjerkeseth.

VM i bryting holdes i Beograd, og går fra 16.- til 24. september.

Etter skaden er resultater først og fremst en bonus for Kure. Og selv om oppladningen ikke har vært optimal, har han dratt noen fordeler av den òg.

– Jeg har begynt å bryte på en litt annen måte enn før. Jeg føler at det er en forbedring, men det må nesten tiden vise.