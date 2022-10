Da kameratene dro på kamp, fikk ikke 10-åringen bli med

– Jeg har scoret noen bra mål. Det er spesielt ett jeg husker veldig godt, forteller Liam ivrig til TV 2 når vi møter ham på Hessabana i Ålesund.

Det kom et innlegg som traff skjermen foran rullestolen min. Og så gikk ballen i mål. Liam (10)

– Det kom et innlegg som traff skjermen foran rullestolen min. Og så gikk ballen i mål. Det var første gang jeg scoret. Det var veldig gøy. Og jeg ble veldig glad, forteller han - samtidig som de andre guttene samler seg rundt kompisen sin.

Her ute, med havgapet på den ene siden av banen og majestetiske Sukkertoppen på den andre, møtes de to ganger i uka til fotballtrening.

– Har alltid vært lidenskapelig opptatt av fotball

Mens noen kommer syklende og andre gående, må Liam alltid kjøres av foreldrene.

Han ble nemlig født med muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA), som gjør at kroppen blir svakere og svakere. Han går på medisiner som skal bremse den negative utviklingen, og har sittet i rullestol siden han var 1,5 år gammel.

INNEBANDYSTOL: Rullestolen til Liam Rønnestad er egentlig kun til innendørs bruk, men passer perfekt på kunstgresset på Hessabana. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Bortsett fra dét, er han lik de fleste på sin alder. Og da kameratene begynte på fotball i 1. klasse, ville også Liam være med.

– Har har alltid vært lidenskapelig opptatt av fotball og begynte samtidig med de andre, men det ble dessverre vanskelig å gjennomføre treningene, så interessen dabbet litt av, forteller mamma Monica og pappa Thomas.

Fikk ikke være med på kamper

Men da gutten deres for ett år siden kom hjem fra skolen og sa at han ville gi det et nytt forsøk, byttet de ut den robuste rullestolen han bruker i det daglige med en som egentlig kun skal brukes innendørs.

– Det er egentlig en innebandystol, men han tok den med seg ut på kunstgresset og det funket som fy. Den er mye kvikkere i vendingene og da ble det løsningen, forteller foreldrene.

STOLTE FORELDRE: Monica og Thomas har alltid vært opptatt av at Liam skal få prøve det samme som andre barn, selv om han sitter i rullestol Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Siden har 10-åringen knapt nok stått over én eneste trening.

– Det er gøy å ha noe å gjøre på etter skolen. I tillegg er fotball veldig kjekt. Jeg vet ikke om jeg er så god, men jeg håper det, sier Liam og smiler beskjedent.

Mens kveldsmørket er i ferd med å senke seg over kunstgressbanen på Hessa - og flomlysene slås på - får han beskjed av trener Martin Emblem om å finne seg en ball og kjøre sikksakk mellom kjeglene.

– Liam er en del av gjengen som alle andre. Skytetrening er kanskje ikke det letteste for ham, men når vi holder på med driblinger og pasninger, så er han med. Det er han også når vi spiller kamp på treningene, forteller Emblem.

Men når kompisene ikler seg den rød- og svartstripete SIF/Hessa-drakten, så har Liam måttet være hjemme.

UNIKT MILJØ: Foreldrene skryter veldig av Birk Vadseth Finnøy og de andre lagkameratene som inkluderer Liam i alle aktiviteter. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Det har ikke alltid vært like lett å håndtere for 5. klassingen.

– Jeg vil være med laget mitt og gjøre alt som jeg vet at de gjør. Noen ganger er det sånn at treningene blir avlyst for at de skal spille kamp. Da kan ikke jeg spille fotball. Det er kjedelig, understreker Liam.

– Jeg tror ikke vi klarer å beskrive den mestringsfølelsen han føler

Han har forsøkt seg innenfor paraidretten (idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse), men det var lang reiseveg for å kunne benytte seg av tilbudet og han kjente ingen der.

Både foreldrene og klubben engasjerte seg for å se om det kunne finnes en åpning for å få være med laget sitt på kamp.

Det finnes ikke noe i regelverket som handler om dette, og fotballkretsen hadde ikke vært borti problemstillingen før. Monica Flisnes (mor)

– Det har vært en lang prosess. Det finnes ikke noe i regelverket som handler om dette, og fotballkretsen hadde ikke vært borti problemstillingen før. Det har dermed kokt ned til: Hvem har ansvaret hvis Liam skader seg eller noe annet skjer?, forteller mamma Monica og svarer samtidig på spørsmålet:

– Vi sier han får lov og vi tar ansvar for at det er greit. Det verste som kan skje er at han kjører over en tå. Det gjør vondt, men det går bra. Eller at han får en ball i ansiktet. Det går også fint.

– Har aldri hørt om dette før – Det finnes ingenting i regelverket som sier at dette ikke er tillatt. Så vi har applaudert initiativet, sier Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets. Han har vært ansatt i kretsen i 20 år og aldri opplevd at noen i rullestol har deltatt i fotball for funksjonsfriske. – Vi har en visjon om at fotball skal være for alle. Det skulle derfor bare mangle at vi ønsker dette velkommen. Men det handler jo også om at man ikke skal utsette andre for fare, så det har vært det eneste ankepunktet i forhold til at en som sitter i rullestol skal kunne delta, sier han. Haukeberg har fulgt saken til Liam Rønnestad og mener det er viktig at SIF/Hessa har fått testet ut hvordan det fungerer i praksis. – SIF/Hessa har hatt med seg Liam på trening. Der er det lettere å tilpasse seg, og de andre på laget vet hvordan man skal forholde seg til det. Det er annerledes i kamp. Det er derfor viktig med god info til motstanderne i forkant. Hvis dette fungerer så vil vi anbefale at man kan fortsette med dette.

Daglig leder i SIF/Hessa, Line Trones Seter, forteller at Sunnmøre Fotballkrets har heiet frem initiativet. Og takker Herd for at de sa ja til å møte en spiller i rullestol i en vanlig seriekamp. Det var hun som fikk gleden av å ringe familien og fortelle at Liam endelig skal få være med på kamp mot laget fra den andre siden av byen.

– Dette er en stor dag. Jeg gleder meg veldig, sier Liam forventningsfull når vi møter ham hjemme på gutterommet på Hessa to timer før kampen skal starte.

Der henger det Manchester United-plakater på veggene og på pulten står det pokaler fra forskjellige fotballturneringer, som lagkameratene har gitt kompisen sin i gave. Inn døra kommer pappa Thomas med en SIF/Hessa-drakt med nummer 10 på ryggen - som klubbens leder nettopp har vært innom og levert på døra.

– 10 er ikke feil, pappa! Det er det samme som Messi hadde i Barcelona, sier Liam - mens de begynner å kle på seg.

– Jeg tror ikke vi klarer å beskrive den mestringsfølelsen og inkluderingen som han føler på nå. Han er veldig bevisst på at trening skal lede til kamp, men han har hele tiden mistet det som er toppen på kransekaka. Nå er det endelig hans tur, sier Thomas stolt og hjelper Liam med å få på sine splitter nye fotballsko.

Brakk foten på skateboard

Mens han gjør klar rullestol-rampen på bilen klarer ikke mamma Monica å skjule at hun blir rørt over måten de andre 10-åringene på laget inkluderer Liam.

– Han synes innimellom at det er litt urettferdig at han ikke kan være med på alt som de gjør, men jeg vil samtidig si at han takler det veldig fint. Mye av årsaken til det handler om kameratene hans. De har vært sammen siden de var små og de er rett og slett unike. Både de, fotballklubben og alle andre rundt oss vil hele tiden hjelpe, tilrettelegge og ha ham med, skryter hun.

Da får det heller bare være at Liam brakk foten for to år siden da han insisterte på å prøve skateboard.

– Vi har hatt et stort fokus på at han skal være inkludert og at han - så langt det lar seg gjøre - skal få prøve de samme tingene som alle andre. Det vil jeg si at vi har fått til. Hvis ikke hadde vi ikke sittet her nå, klar til å reise på kamp.

UREDD: Liam Rønnestad skygger ikke banen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Idét bilen med Liam, søsteren og foreldrene hans ankommer Herd-banen står flere av lagkameratene og venter på ham.

Dette øyeblikket er det tydeligvis flere som har sett frem til. Bortelagets spillere sender nysgjerrige blikk i retning rullestolen under oppvarmingen. Og Liam får beskjed om at han skal starte kampen.

– Han liker best å spille på midtbanen og i forsvar, der han kan tette rom og lage litt kvalme for angripende lag, forteller pappa Thomas med et smil, mens Liam suser rundt på imponerende vis ute på kunstgresset.

TAKK FOR KAMPEN: Liam Rønnestad fikk skryt av motstanderne etter sitt livs første fotballkamp. Foto: Sindre Olsen / TV 2

– Se som han stråler, sier mammaen.

Det ble noen tårer da kampen begynte. Monica Flisnes (mor)

– Det ble noen tårer da kampen begynte. Dette er helt fantastisk. Han er verken redd eller passiv. Det er en veldig artig kamp.

Det blir et målrikt oppgjør, og Liam spinner rullestolen rundt i en piruett hver gang SIF/Hessa scorer.

– Det var veldig gøy, selv om vi ikke vant, sier Liam etter kampslutt mens guttene på motstanderlaget kommer bort og takker for kampen.

– Bra spilt, melder en av Herd-spillerne.

– Du er god, sier en annen.

– Tusen takk, svarer Liam og kjører rullestolen mot klubbhuset der begge lagene samles til pizzakveld etter kampen.

– Var dette en drømmedag?

– Ja.

– Har du lyst til å gjøre det igjen?

– Ja, mye mer. Så mye jeg kan.