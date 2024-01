– Da blir jeg ikke sett lenger

Linn Svahn (24) vant tre etapper under Tour de Ski og ble nummer seks sammenlagt, men den svenske langrennsstjernen betaler en pris for suksessen.

For med triumfene følger offentlighetens søkelys, og det er ikke noe hun setter pris på.

– Bare fordi jeg går på ski og det gjør at jeg blir offentlig, så har jeg ikke valgt å bli offentlig. Jeg har valgt å lykkes i min idrett, som er en offentlig sak, sier hun i SVTs «Kallprat».

– Jeg synes ikke det skal innebære at man har rett til å vite hvordan det ser ut hjemme hos meg, mine nærmeste relasjoner og hvem min samboer er, fortsetter Svahn.

– Ville jeg aldri snakket om

Og når hun får spørsmål om sin «hemmelige» samboer, er svaret krystallklart.

– Det ville jeg aldri snakket om, sier hun, selv om hun riktignok røper at de har vært sammen i tre år.

Men i Svahns hode er det ikke Linn som er kjent, det er skiløperen. Når karrieren er over, ser hun for seg at hun forsvinner fra offentligheten.

– Jeg kan ikke satse alt jeg eier på at jeg ikke forblir i offentligheten når jeg gir meg, men jeg tror det skal mye til for at jeg gjør det. Jeg tenker at jeg blir sett når jeg går på ski, etter det blir jeg ikke sett lenger, sier 24-åringen.

– Dummeste spørsmålet

I spalten «Det dumme spørsmålet» blir Svahn spurt om den svenske dominansen i kvinnesprinten gjør det vanskelig å ta sporten på alvor, og svarer i henhold til spaltens navn.

– Det er det dummeste spørsmålet jeg har fått, for jeg har aldri tenkt sånn, sier hun.

For det hun tenker når hun står med lagvenninnene på podiet er «Gud så flinke vi er». Likevel innrømmer hun:

– Jeg synes ikke det er gøy når det er en dominerende nasjon. Det er ikke morsomt.