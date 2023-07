– City nekter å selge Bernardo Silva

Manchester City har fortalt den portugisiske midtbanespilleren Bernardo Silva at de ikke har tenkt til å selge han i løpet av sommeren. Det til tross for at 28-åringen har et ønsket om å bytte klubb, ifølge 90 Min.

Bayern München-sjef Jan-Christian Dreesen og teknisk direktør Marco Neppe har blitt igjen i Tyskland for å forberede et bud på 100 millioner pund, cirka 1,3 milliarder kroner, for Harry Kane. Det mens resten av laget forbereder seg til sesongen i Japan, skriver Mirror.

West Ham har hatt samtaler med Manchester United om å signere Harry Maguire og skotske Scott McTominay, melder Sky Sport.

Førstnevnte skal ha blitt satt ut av verdivurderingen på 40 millioner pund, som tilsvarer rundt 519 millioner, for McTominay, rapporterer Mirror.

Urawa Red Diamonds og Japan keeper, Zion Suzuki, skal ha takket nei til et tilbud fra United, ifølge Sponichi.

Chelsea har avslått budet fra The Hammers på Conor Gallagher. Klubben er likevel sikre på at de vil slå Tottenham i å signere 23-åringen. Det melder Standard.

Southampton har avslått et bud på 35 millioner pund, cirka 454 millioner kroner, fra Liverpool, som ønsker å signere Romeo Lavia.

De skal ha lagt prisen på 50 millioner pund, rundt 650 millioner kroner, for 19-åringen, ifølge Guardian.

Athletic melder at Fabinhos overgang til Al-Ittihad står i fare og at 29-åringen er klar til å starte sesongoppkjøringen med Liverpool.

Joshua Kimmich blir trolig værende i Bayern München, skriver Sky Germany.



Arsenal er nære ved å signere brasilianske Bitello, som skal ha vært linket til klubber i Serie A, rapporterer Tuttomercatoweb.