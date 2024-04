City-monsteret ble sendt på dør: – La på meg 10 kilo

Rodri (27) har vokst til å bli mannen som aldri taper. Men tirsdag kveld har han et problem.

Tirsdag fra kl. 20.00: Se Real Madrid-Manchester City på TV 2 Play.



– Han er et monster. Et unikum, beskriver TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

14 måneder har gått siden spanjolen sist tapte en kamp i vanlig spill for Manchester City.

Den eneste nedturen kom i Community Shield, da etter straffekonk.

Fakta: Rodri Fullt navn: Rodrigo Hernández Cascante Født: 22. juni 1996, Madrid Høyde: 191 cm Posisjon: Defensiv midtbane Klubb: Manchester City Tidligere klubber: Villarreal og Atlético Madrid Kontrakt til: 30. juni 2027 Landskamper / mål: 49 / 3 Kilde: Transfermarkt

Denne sesongen har han mistet tre Premier League-kamper. Påfallende nok har City tapt samtlige.

– Han er sjelden vare. Og da tenker jeg i fotballhistorien. Han er jo den spilleren Guardiola skulle ønske at han var. Guardiola var god, men ikke i nærheten av Rodri, mener Stamsø-Møller.



STJERNEELEV: Utenfor banen har Rodri tatt utdanning innenfor ledelse og økonomistyring. På midtbanen til Pep Guardiola (til høyre) er han den store hærføreren. Foto: Adam Davy

Kjente på skam

Så god er spanjolen på Citys midtbane at han kan sette en støkk i motspillerne.

Tidligere i år fortalte landslagsspiller Patrick Berg i TV 2-podkasten Spiss Vinkel hvordan han nesten kjente litt på skam etter møtet med Rodri.

– Jeg er vant til å dominere kampene ganske mye, men der følte jeg virkelig at jeg fikk sett fasit på nært hold, sa bodøværingen.



TØFF DUELL: I hjemmekampen på Ullevaal fikk det norske laget kjørt seg mot Rodri og co. Her er Patrick Berg i duell med Rodri i bortekampen på Mestalla. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Speiderslakt

Noen verdensstjerner tar Fotball-Europa med storm fra første spark på ballen. Andre trenger litt mer tid.

Rodri skal ha tilhørt den siste kategorien.

The Guardian har intervjuet en Premier League-speider som så ham i debutsesongen. Da var midtbanegeneralen 19 år og fikk noen sjanser for spanske Villarreal.

– Rodri var ikke i nærheten av klar for toppdivisjonen. Dem av oss som så ham, lurte på: «Hvordan er det mulig at de er så tålmodige med en spiller som fortsetter å gjøre feil?».



– Med noen spillere er det åpenbart, selv når de er 18 år, hva de vil bli. Ikke en eneste speider som så Rodri mellom 2015 og 2017 hadde trodd at han skulle utvikle seg slik, siteres speideren på av The Guardian.



VOKSEN: Rodri i duell med daværende Barcelona-spiller Lucas Digne, et par måneder før han dro tilbake til Atlético Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

En rufsete start til tross, avisen skriver at de internt i Villarreal aldri var i tvil om spillerens talent.

Tålmodigheten betalte seg. Sommeren 2018 ble han solgt for mer enn 200 millioner kroner til Atlético Madrid, som selv hadde tvilt på Rodri tidligere.

Sendt på dør

Hovedstadslaget ga slipp på juvelen på U17-nivå. Forklaringen var at han verken var høy eller sterk nok, ifølge ESPN.

Det samme skal ha vært forklaringen hos Rayo Majadahonda enda litt tidligere, ifølge Mirror.

– Jeg vokste sent, men du trengte bare å se til foreldrene mine for å skjønne hvor stor jeg ville bli. Faren min er 190, og moren min er også veldig, veldig høy, har Rodri forklart til avisen.



– De hadde bare trengt litt mer tålmodighet. Da jeg ble 18, begynte jeg å vokse. Jeg tror at uansett hvilken fotballspiller jeg hadde spurt, ville de svart at nedturene er de viktigste øyeblikkene i karrieren deres. Min erfaring er at jeg vokste mentalt på den situasjonen, fortsetter han.

GIGANT: Etter returen var det ikke noe å si på fysikken for Rodri (nummer to bak fra venstre). Nå skal han være 191 centimeter. Foto: John Walton

– La på meg ti kilo

Neste gang var det den store versjonen av Rodri som spilte for Atlético.

Ett år senere bestemte Manchester City seg for å betale det tredobbelte. Der har han vokst seg til en fotballgigant.

Midtbanespilleren oppgir til Mirror at han veide rundt 80 kilo da han flyttet til England, og at han nå er rundt 90.

– Jeg har lagt på meg ti kilo siden jeg dro til England. Det er nødvendig. Kroppen din tilpasser seg. Ernæringsfysiologene er forberedt på en mer fysisk liga som krever mer styrke, sa Rodri til AS i vinter.



– Nå ser jeg det samme hos Pau Torres i Aston Villa. I Villarreal var han tynn, slik jeg var, men han vokser. Du kan se at han har kommet til Premier League.



AMIGOS: Pau Torres og Rodri spiller sammen for det spanske landslaget. Foto: Javier Soriano / AFP / NTB

Peker på trend

Der vet Rodri hva som skal til for å vinne. Spanjolen har manglet i tre ligakamper denne sesongen, og laget har tapt alle.

Landslagssjef Ståle Solbakken har bitt seg merke i en trend.

– Rodri blir aldri hvilt hvis han er frisk. Måten han blir hvilt på, er om de leder 2-0 og det er igjen 20 minutter. Da tar de ut Rodri, det er eneste gangen han gjør det, sier Solbakken.

– Selv de sliter når Rodri ikke er på banen, for han er, som de sier i Danmark, et omdreiningspunkt. Og han er omdreiningspunkt nummer én i europeisk fotball i dag, som ikke kan undervurderes, mener landslagssjefen.



HELTEN: Rodri ble matchvinner da Manchester City vant Champions League i fjor. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

Får et problem

Stamsø-Møller lar seg forbløffe av hvordan Rodri kombinerer teknikk, fysikk og taktisk forståelse. Kort fortalt, «han har hele pakken».

Tirsdag står en heftig prøvelse for tur om spanjolen skal opprettholde rekken på 14 måneder uten tap.

Da står Real Madrid-fenomenet Jude Bellingham på motsatt banehalvdel.

– I løpet av det året har han aldri hatt større sjanse for å tape enn nå. For Real Madrid er vanvittig gode. De er bedre nå enn på samme tid forrige sesong, mener Stamsø-Møller.



SUPERSTJERNE: Jude Bellingham (20) regnes som en av favorittene til å vinne Ballon d'Or. Engelskmannen har mer eller mindre fått frie tøyler i Real Madrid-angrepet. Foto: Alberto Gardin /IPA Sport / NTB

– Han og Bellingham kan få en del med hverandre å gjøre. Bellingham har jo en ganske fri rolle, mens Rodris er veldig satt. Det er en fin kamp i kampen, mellom kanskje de to beste spillerne i sin posisjon i verden, fortsetter TV 2s ekspert.



Solbakken ser også frem til superduellen.

– Bellingham har tatt Madrid med storm. Han har vært gjennombruddssterk, kommer med dype løp, han har assists og mål. Det er kanskje de to beste europeiske spillerne denne sesongen som møtes, sier Solbakken, som er med TV 2 på indre bane i Madrid.



I fjor var det City som gikk videre da lagene møttes. Hovedpersonen legger ikke mye vekt på resultatet.

– Vi møter et annerledes Real Madrid. De spiller på en annen måte, og hver sesong er forskjellig.



– Vi er blitt ganske godt kjent med hverandre de siste årene. Vi forventer en kjempetøff kamp, sier Rodri på pressekonferansen dagen før dagen.



Tirsdag fra kl. 20.00: Se Real Madrid-Manchester City på TV 2 Play.