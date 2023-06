City-eufori: – Vi vil ikke la denne sjansen fare

SMASK: Her gir Erling Braut Haaland sesongens andre trofé et kyss. Foto: ADRIAN DENNIS

Manchester City-Manchester United 2-1

– Nå er det første gang jeg kan snakke om «The Treble», sier City-manager Pep Guardiola til BBC etter å ha løftet sesongens andre trofé.

Helt mot slutten av en intens finale gjorde Haaland som han ofte gjør i jevne kamper.

Jærbuen tok ballen med seg nedover mot cornerflagget og skaffet et hjørnespark ved å skyte ballen rett i en motspiller.

Ikke lenge etter blåste dommeren i fløyten. Haaland, som ble holdt unna de aller største målsjansene, omfavnet lagkameratene i ville jubelscener.

Deretter tok han en 20 meters spurt bort mot City-supporternes sving på Wembley, hoppende av glede.

Etterpå, da trofeet ble sendt videre blant City-stjernene, ga Haaland det et kyss før han løftet det i været.

Mer jubel kan være like rundt hjørnet. Kommende lørdag møter laget Inter i Champions League-finalen.

Da kan de kopiere byrivalens trippelbragd fra 1999.

– Vi har muligheten til å gjøre noe spesielt ved å vinne «The Treble», og vi vil ikke la den sjansen fare. Jeg kan love supporterne våre at vi skal gjøre alt vi kan for å vinne i Istanbul, sier finalehelten Ilkay Gündogan, som scoret begge Citys mål, ifølge BBC.

– Randen av utrolig prestasjon

Først var det en praktfull volley etter kun tolv sekunder, historiens raskeste mål i en FA-cupfinale. Manchester United utlignet på straffe, som de fikk etter en VAR-sjekk, etter halvtimen spilt.

Like etter pause scoret Gündogan igjen. Denne gangen var det også på volley. Treffet var imidlertid ikke like rent. United-målvakt David de Gea fikk ramsalt kritikk for ikke å redde det som ble vinnermålet.

Alan Shearer, som Haaland tok målrekorden i Premier League fra, hyller de lyseblå.

– De er én kamp unna udødelighet. Fansen til Manchester City vil huske dem i årevis. De er på randen av en utrolig prestasjon, sier Alan Shearer på BBC.

Etter kampen fikk målkongen hilse på prinsen:

Slik er trippel-planen

Guardiola røper opplegget den kommende uken.

– I morgen og dagen etter kan de få fri. Så har vi tre eller fire økter for å trene frem mot Inter. Vi reiser torsdag morgen etter trening, sier City-sjefen til BBC.

Lørdag 10. juni: Se Champions League-finalen på TV 2 Play.

Jack Grealish er i skyene etter å ha sikret seg pokalen.

– Utrolig. Det er slikt du drømmer om som liten gutt. Jeg var desperat etter å vinne en i Villa, og nå har jeg gjort det, stråler City-vingen.

Han kommer til å unne seg en feiring.

– Så klart. Jeg vinner ikke FA-cupen hver uke, så jeg skal nyte det. Rett tilbake til trening og restitusjon i morgen. Jeg elsker denne klubben, spillerne og støtteapparatet, sier Grealish.