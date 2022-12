Christiansen med VM-sølv i Melbourne: – Føler meg som meg selv igjen

Christiansen klokket inn på tiden 7.31,48, bare 1,49 sekunder bak den italienske gullvinneren Gregorio Palterinieri.

Franske Logan Fontaine tok bronse.

– Det er veldig gøy å være tilbake og kjempe med de beste. Det er først og fremst det aller deiligste, etter en skikkelig tung periode, sier Christiansen til TV 2.

KAN GLISE: Henrik Christansen leverte nok en god prestasjon i VM. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Seieren kommer etter noen tunge sesonger preget av korona. Romerikingen skuffet blant annet stort i Tokyo-OL.

– Jeg har hatt en god treningsperiode og føler meg litt som meg selv igjen. Jeg svømmer bedre teknisk og er den gode gamle Henrik, sier en glad sølvvinner.

– Det er helt strålende både for ham og norsk svømming at Henrik viser at han er tilbake i medaljekampen. Vi er kjempehappy med å reise hjem med to medaljer fra VM, sier landslagssjef Petter Løvberg.

Jon Jøntvedt var i aksjon på samme distanse. Han endte til slutt på 18. plass med tiden 7.55,93.

Christiansen tok tirsdag VM-bronse i svømming på distansen 1500-meter kortbane.