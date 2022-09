Christian Ruud: – Dette er litt vilt faktisk

– Dette er litt vilt faktisk.

Det er det første Christian Ruud sier til TV 2 etter å ha sett sønnen sin sikre seg en plass i finalen i US Open.

For andre gang i 2022 er Casper Ruud i finalen i en Grand Slam. Det norske tennisesset fortsetter altså bare å imponere på alle måter.

– Det var gøy. Det var jevnt i første sett. Det var litt nervøst fra begge spillerne egentlig. Men han henter seg fint inn og spiller et bra tiebreak som avsluttes på en vanvittig måte med 55 slag. I andre sett holdt han trykket oppe, så det var deilig, sier Christian Ruud om kampen.

Nyhetene: Avgjorde semifinalen med lekkert slag

Han forteller videre at sønnen fikk litt å jobbe med i tredje sett da Karen Khatsjanov fikk servene til å sitte ordentlig. I fjerde sett mobiliserte imidlertid Ruud og sikret da seieren 3-1.

– Tror han går inn med mer tro nå

Da Casper Ruud sikret seg en plass i semifinalen sa pappa Ruud at det kom overraskende på. Den følelsen står seg nesten sterkere nå.

– Han kom til finalen i Masters 1000 i Miami (også hardcourt) hvor de beste uten Novak Djokovic og Rafael Nadal var med. Han har vist å ha nivået inne til å slå topp ti-spillere på hardcourt, men ikke for ofte. Derfor er ikke troen like bra hele tiden. Det er ikke like enkelt, kan man si, på hardcourten, sier pappa Ruud.

Semifinalen mellom Frances Tiafoe og Carlos Alcaraz er akkurat startet når TV 2 møter pappa Ruud. Han forteller at muligheten for seier er tilstede uansett hvem sønnen møter i i finalen.

Han poengterer at uansett hvem Ruud møter, så møter han en spiller som har spilt såpass godt at han også har kommet seg til finalen. Han forklarer videre at de er godt klar over hvor god Alcaraz har vært i år, og han sier selv at spanjolen nok er den som har spilt best tennis totalt sett i 2022.

På den andre siden har Tiafoe gjort et fantastisk 2022. Han klarte blant annet å slå Rafael Nadal, en oppgave Ruud ikke klarte for bare noen måneder siden i finalen i Roland-Garros.

– Fordelen Casper har er at det ikke er en han ser opp til i finalen. Kanskje han tørr mer i finalen, men det blir ingen lett oppgave. Men jeg tror han går inn med mer tro enn i Roland-Garros. Da møtte han idolet sitt og det var hans første Grand Slam-finale.

– Hvor mye betyr det at Ruud faktisk var den med mest Grand Slam-erfaring i semifinalen, og da også er den med mest erfaring i finalen?

– Jeg tror det betyr ganske mye. Tiafoe er vel den som har minst rutine fra slike kamper. Alcaraz har opplevd mye i Masters 1000-turneringer og har slått mange store spillere.

Mener sønnen blir bedre og bedre

En ting Christian Ruud trekker frem som en positiv ting for utviklingen til sønnen er fysikken. Han mener sønnen sin blir bedre og bedre for hver dag.

Særlig i kvartfinalen mot Matteo Berrettini fikk man se hvor enorm fysikken til Ruud faktisk er. Aldri før har nordmannen vært så kapabel til å være overalt og fange baller.

– Fysikken har utviklet seg bra. Jeg er stolt av teamet vårt. Vi har satset mye på dette og får betalt nå. Det er ikke gjort over en måned eller to. Vi har vært målrettet og dyktige. Han har ofret mye og hatt gode folk rundt seg, sier Christian Ruud og tenker da særlig på Marcel Da Cruz som er fysisk trener og Alexander Brun som er fysioterapeut.