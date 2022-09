Christian Ruud: – Det er dette Casper trener for

Casper Ruud (23) kjemper om en plass i finalen i US Open. Klarer han det, er sjansen stor for at nordmannen blir verdensener.

FAR OG SØNN: Christian og Casper Ruud i forkant av kvartfinalen mot Matteo Berrettini i New York tirsdag. Foto: Pontus Höök

Tennisfeberen er høy i Norge. Det er det Casper Ruud som står for.

I Grand Slam-turneringen US Open er 23-åringen fra Snarøya i semifinalen. Vinner han den, når han sin andre Grand Slam-finale i 2022.

Og ikke nok med det. Er han i finalen, er muligheten stor for å bli verdensener i den gigantiske verdensidretten. Det gjør han på følgende måte:

1. Han må vinne semifinalen for at det skal skje.

2. Er han i finalen mot noen andre enn Carlos Alcaraz, blir han verdensener uansett utfall i finalen.

3. Møter han Carlos Alcaraz i finalen, er han nødt til å vinne finalen for å bli verdensener. Om Alcaraz vinner finalen, blir spanjolen verdensener.

– Det er dette Casper trener for. Å være i de posisjonene som vi er i nå. Vi kan ikke legge oss ned og være fornøyd. Vi får ta en kamp av gangen, sier far og trener Christian Ruud til TV 2.

Han beskriver det å nå semifinalen som artig. Der møter det norske tennisesset russiske Karen Khatsjanov. Han synes at sønnen spilte en god kvartfinale fra start til slutt og sier det så å si feilfri tennis fra 23-åringen.

Han trekker det faktisk så langt som å si at kvartfinalen Ruud leverte er noe av det absolutt beste han har sett av sønnen.

– Jeg er utrolig stolt. Casper hadde et svar på alt i kvartfinalen. Jeg må gi ros til Alexander Brun (fysioterapeut) og Marcel da Cruz (fysisk trener). Han beveget seg utrolig godt og kroppen var bra, sier pappa Ruud.

Han trekker også frem at det er positivt at det kun ble med tre sett. Det betyr at påkjenningen ikke ble allverden og at han ikke minst får to dager med hvile før semifinalen.

Foruten det åpenbare med at en finaleplass og verdensener nå står på spill, så vil Ruud også med seier i semifinalen ha nok poeng til å bli kvalifisert til ATP-sluttspillet i Torino.

– Det har vært et veldig bra år. Vi er et bra team som jobber hardt hver eneste dag. Vi hadde uflaks i Australian Open med en overtråkk, vi klarte til de grader å levere i Roland-Garros og nå følger vi opp i US Open. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd, sier Christian Ruud.

– Du hadde ikke troen på semifinale i US Open, altså?

– Nei. Det er vanskelig her på hardcourt. Det er rett og slett ikke de optimale forholdene. Her spretter ballene litt lavere og det er et raskt underlag. Mot Berrettini var forholdene litt bedre med tak over stadion og litt lavere temperatur. Det hjalp nok på, innrømmer Ruud.

Etter kvartfinalen ble Casper Ruud intervjuet på banen av arrangøren. Der fikk han spørsmål om sin far og da kom sønnen med mange lovord. Han trakk også frem at far fylte 50 år for litt siden, og da brøt arenaen ut til applaus.

– Han fortjener all hyllest han kan få. Han har pushet meg siden jeg kunne gå og hjulpet meg til å gjøre det jeg elsker aller mest. Jeg er glad for at han har vært der i hele min karriere, sa Casper Ruud om faren.