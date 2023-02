Christian hanker inn millioner av «tilskuere»

Ved siden av jobben på en barneskole i Mysen deler Christian Karlsen fotballvideoer på TikTok. Der har han de siste årene opparbeidet seg et stort publikum.

– Det starta under koronapandemien, hvor jeg hadde lyst til å gjøre det enklere for folk å komme seg ut og leke med ball, sier han.

Han spiller inn videoene på Rakkestad Stadion som nå har fått millioner av tilskuere, men de finner du ikke på tribunen.

– Det er helt surrealistisk egentlig, at det du lager her nede alene på banen kan nå ut til flere millioner, sier 26-åringen.

INSPIRATOR: Christian Karlsen har utdanning innen idrett og bruker TikTok til å videreformidle hans kunnskaper. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han ønsker først og fremst å nå dem som ikke nødvendigvis ønsker å bli best.

– Jeg vil at andre skal se hvor mye gøy man kan ha det på egenhånd med fotball.

Vil inspirere barn og unge

Karlsen motiveres av at barn og unge blir inspirert av han.

– Jeg har aldri vært en toppspiller, men ønsker at andre også skal kunne se at det likevel finnes mye glede i en ball, sier han.

Ved å dele opp triks i ulike steg gjør han det enklere for andre å lære.

– Det er et faktum at mange unge faller ut av idretten fordi det blir for seriøst. Jeg liker å finne de sånn at de kan fortsette og ha det gøy med fotball i mange år til.

– Unge i dag beveger seg for lite

26-åringen er tydelig på at mange barn og unge ikke beveger seg nok, særlig utendørs.

– For mange unge i dag sitter for mye stille, og ofte foran en skjerm. Det er en usunn trend og jeg ønsker å inspirere disse til å komme seg ut, sier han.

Karlsen er tydelig på at flere burde benytte seg av fotballbanene som ofte står ledige.

– Det er mye man kan lære seg på egenhånd. Det trenger ikke være organisert trening for at man skal reise ned på en fotballbane, men jeg tror det sitter langt inne for mange å reise ut alene.

PÅ FOTBALLBANEN: Christin Karlsen ønsker at flere skal benytte seg av fasilitenen som finnes utendørs. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Gjenkjent på gata

– Det å treffe barn og unge, og motivere og inspirere dem til å bli bedre og ha det gøy med fotball. Det er det som gjør dette så utrolig gøy.

På spørsmål om suksessen han opplever på TikTok blir lagt merke til, kan han fortelle at han ved et par anledninger har opplevd å bli stoppet på gata.

– Det har vært et par stykker som har kommet bort. Det er utrolig hyggelig. Det at de setter pris på det jeg driver med, gjør det enda mer motiverende for meg å fortsette, legger han til.