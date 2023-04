Chelseas grep: – De spør alltid om vi kan hente inn guttene

Guro Reiten, Maren Mjelde og Chelsea har hentet inn forsterkninger for å forberede seg på Barcelonas hurtige fotball.

LIGAMESTER: Her jubler Maren Mjelde (til venstre), Fran Kirby og Guro Reiten for ligatittelen forrige sesong. Nå jakter de på Champions League-finale. Foto: MATTHEW CHILDS

Lørdag fra kl. 13.00: Se Chelsea-Barcelona i Women's Champions League på TV 2 Play.



Lørdag er fire norske spillere involvert når Chelsea møter Barcelona i semifinalen i Champions League på Stamford Bridge.

Sist lagene møttes var i turneringens finale for to år siden. Den gangen vant Barcelona 4-0 da de sikret klubbens første Champions League-tittel på kvinnesiden.

Denne uken har de blåkledde fra London tatt grep, blant annet for å forberede seg på én-touch-fotballen den spanske klubben er kjent for.

– Vi gjør det fordi det øker kvaliteten på treningen, sier Chelseas hovedtrener, Emma Hayes.

Chelseas trener, Emma Hayes, sammen med en av sine norske spillere, Maren Mjelde. Foto: PAUL CHILDS

– Bedre forberedt

Den spanske storklubben, som har både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i troppen, er i sin sjette semifinale i Champions League, og jakter sin fjerde finale på fem år.

Det er ingen tvil om at hjemmelaget fra London møter tøff motstand.



– De er så gode med ballen at det er få lag som klarer å sette press på dem. Det vil si at man stort sett blir lave, noe som igjen gjør at Barcelona får kampen inn i sitt spor. Da kan de ha offensive backer og får masse spillere med framover, forklarer TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.



Derfor har Chelsea spilt treningskamper mot ulike guttelag fra Chelseas akademi denne uken. De ønsker å takle intensiteten til lørdagens motstander bedre.



– Jeg tror det handler om å slite på trening. Jo mer vi sliter på trening, jo mer blir vi vant til det. Da føles kampene enklere, fordi du har fått bryne deg på alle situasjonene som kan komme i kamp. For meg er det fordelen som gjør at vi er enda bedre forberedt og enda mer klar, sier Chelseas kaptein, Magdalena Eriksson.



– Jentene elsker det

Klubbens suksessrike trener, Emma Hayes, forteller at det ikke er første gangen Chelsea velger å trene med yngre gutter fra klubbens akademi.

– Det er noe vi har gjort hele veien, så det er ikke bare denne uken eller forrige uke. Noen ganger hjelper det ikke å ta inn de yngre spillerne for å få det nivået vi ønsker, sier Chelsea-sjefen.



Solveig Gulbrandsen har tro på at grepet kan gi god effekt inn mot lørdagens semifinale.

– Jeg tror det kan hjelpe. Tempoet og teknikken er høyere enn det Chelsea vil få mot sitt eget b-lag, og andre motstandere på nivå med Barcelona er det jo ikke mulig å få trent med. Dersom de har gjort dette på et par økter denne uken, er nok det positivt for Chelsea, sier Gulbrandsen.



– Jentene elsker det. De spør alltid om vi kan hente inn guttene. De elsker å ha guttene med på trening. Det er de beste øktene, sier Hayes.

