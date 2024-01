Champions League-bragd: – Vi lå med halvknekt rygg og alt var piss!

MLADÁ BOLESLAV (TV 2): Lugging, et hode i stolpen og en tvilsom annullering da Brann tok seg videre til kvartfinale i Champions League.

Slavia Praha – Brann 0–1

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

Brann kan juble for kvartfinaleplass i Champions League. Det ble klart etter uavgjort mot Slavia Praha i Tsjekkia.

– Det betyr alt! De er blant Europas åtte beste lag, smak på den! Dette er et høydepunkt i karrieren for samtlige av spillerne, de ansatte, supporterne og byen, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

Nok en gang ble Signe Gaupset avgjørende for bergenserne. Og det i en blytung periode for Brann.

– Om hun ikke var attraktiv fra før, så ligger snart alle storklubbene langflate etter henne, sier Ryland om Gaupset.

VISTE STYRKE: Signe Gaupset ble nok en gang avgjørende for Brann. Foto: MICHAL CIZEK

Hovedpersonen selv er nøktern etter kampen.



– Det var utrolig deilig, men det er jo litt flaks … Keeperen fomler den i mål, men mål er mål, smiler supertalentet.

En som derimot ikke er redd for å sette ord på følelsene er keeper Aurora Mikalsen.

– Det er så deilig. Det er helt spinnvilt, faktisk. Brann, Champions League, kvartfinale, ja. Det er helt sinnssykt, det er faktisk helt sinnssykt, sier Branns solide keeper.

6. februar blir kvartfinalene trukket. Den første kampen spilles 19. eller 20. mars, mens returoppgjøret spilles 27. eller 28. mars.



Millionene renner inn: – Et krevende år

Brann innkasserer 1,8 millioner kroner for å ta seg videre fra gruppespillet. De får også 570.000 kroner for seieren i Tsjekkia.

De hadde allerede sikret seg 5,93 millioner i premiepenger fra Uefa før kveldens kamp.

Nå er den totale summen oppe i omkring 7,7 millioner kroner.

– Hvem skulle trodd dette her i mai? Da lå vi med halvknekt rygg og alt var piss. Nå har vi faen meg kvalifisert oss for en kvartfinale, sier Branns midtstopper Ingrid Stenevik.

Bunnpunktet i mai kom da de tapte mot byrival Arna-Bjørnar og Olli Harder ble sparket. Inn kom Martin Ho. Resten er historie.

BAUTA: Ingrid Stenevik har vært en bauta i Branns forsvar i Champions League denne sesongen. Foto: Petr David Josek

– Jeg er stolt og kry. Det er et vanvittig stykke arbeid som ligger bak dette. Det har vært et krevende år, det har ikke vært en dans på roser. Det skjedde etter at Martin kom inn, sier Aurora Mikalsen.

Brann-trener Martin Ho ser tydelige forskjeller på hvordan laget hans har utviklet seg siden han overtok i mai.

– Når man ser tilbake så ser man at det er to helt forskjellige lag. Man måtte bygge opp mye selvtillit og rette opp i ting. Vi måtte gi dem en ny energi. De tok imot alt vi kom med, de har gjort alt vi har bedt om. De har fortjent å komme til denne kvartfinalen. Det er kanskje en liten klubb i denne sammenhengen, men det er et lag med hjerte. Med hjerte kan man komme veldig langt, sier Martin Ho til TV 2.

STOR SUKSESS: Martin Ho har gjenreist Brann. Foto: Matthias Schrader / AP

I kvartfinalen kan de potensielt møte storlag som Barcelona, Chelsea, Bayern München og PSG.

– Det har ikke helt sunket inn. Bare tanken på det er for oss ganske uvirkelig, men samtidig synes jeg at det faktisk er fortjent, sier Stenevik.

– Det er helt sykt å tenke på at vi skal spille kvartfinale. Det er ganske vilt å tenke på at vi er topp åtte i Europa, sier Signe Gaupset.



Over 200 Brann-supportere i Praha i dag.



Tusen takk! Dere er helt enorme ❤️🔥 pic.twitter.com/j5jbpAnzmp — SK Brann Kvinner (@skbrannkvinner) January 25, 2024

Rørende oppmøte

Over 200 tilreisende bergensere ga Brann enorm støtte i Mladá Botislav. Synet av den kompakte røde veggen satte følelsene i sving hos klubbens daglige leder, Christian Kalvenes.

– Man blir jo nesten rørt bare av å titte bort der, sa Kalvenes til TV 2 før kampen.

– Dette betyr enormt mye for oss. Det er dette vi ønsker å bygge, en kultur der alle omfavner Brann. Supporterne viser her at vi har noe veldig bra på gang.



JUVEL: De største klubbene i Europa har fått øyene opp for Signe Gaupset. Foto: Petr David Josek

Slavia Praha-spillerne legger ikke skjul på at Brann-fansen lagde liv under kampen.

– Jeg synes det er bra for kvinnefotballen at deres supportere reiser hit og heier på dem. Vi hørte dem hele kampen, men det plaget oss ikke. Det er vår egen feil at vi taper, sier Slavias amerikanske spiller Molly McLaughlin.

SENSASJON: Over 150 Brann-supportere hadde reist til Tsjekkia for å heie på laget sitt. Foto: DAVID W CERNY

– Griseflaks

Med endeløse heiarop fra tribunene gikk bergenserne offensiv til verks. Rakel Engesvik burde gitt de helsvarte ledelsen etter kun ett minutts spill.

En kamp der gjestene fra Norge dominerte voldsomt i banespillet, var det tsjekkerne som først fikk ballen i nettet.

På overtid av første omgang tapte Aurora Mikalsen en duell i feltet, ballen gikk i mål, men dommeren hadde sett noe få andre fikk med seg.

– Der var Brann griseheldige, sier TV 2s ekspert Ingrid Ryland.



Ryland kan ikke forstå hva det er dommeren blåser for.

– Etter å ha sett reprisen flere ganger, tenker jeg at det er uforståelig at det ikke blir en tellende scoring, sier Ryland.



Mye på spill

Slavia Praha hadde sjansen til å utligne Branns forsprang i gruppen. En 2-0-seier ville gitt torsdagens verter overtaket i kampen om andreplass i gruppe B.

At dette var en kamp som betydde mye for begge lag var tydelig. Etter 44 minutter ble Signe Gaupset lugget i en duell med Haleigh Stackpole.

Sekunder senere ofret Aurora Mikalsen flere hjerneceller da Brann-keeperen reddet en markkryper, og dunket samtidig hodet i stolpen.

Flere feberredninger fra Mikalsen bakerst hos Brann var særdeles avgjørende for Branns 1-0-seier i bilmerket Skodas fødeby.