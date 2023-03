Celine Borge fikk brakdebut på LPGA-touren

På den tredje runden under LPGA Drive on Championship i Arizona gikk golfspilleren fra Tønsberg ni slag under par.

Allerede i sin første LPGA-turnering meldte Celine Borge seg inn i seierskampen før siste runde søndag.

Hun klarte ikke å følge opp den sensasjonelt gode 3.-runden, men slo seg likevel inn til 14.-plass i LPGA-debuten i Arizona.

Borge endte på 272 slag, med fem slag opp til vinneren Celine Boutier fra Frankrike.

24-åringen kvalifiserte seg til den prestisjefulle touren i oktober. Hun ble rangert som nummer seks på Epson-touren, utviklings-touren til LPGA. Topp 10 plassering var nok til å rykke opp til kvinnenes svar på PGA.

– Det kommer til å bli veldig gøy, sa Borge da til TV 2.

– Det er noe jeg alltid har hatt lyst til.

Borge er den første norske spilleren på LPGA-touren siden Suzann «Tutta» Pettersen la opp.

KLAR FOR KAMP: TV 2 møtte Celine Borge ikke lenge etter hun kvalifiserte seg til LPGA-spill. Foto: Øyvind Brattegard

Fra cutgrense til alene i tet

Under torsdagens åpningsrunde i Arizona var det andre takter for den norske golferen. Da lå hun på grensen til å ikke klare cuten, altså å ikke komme videre til neste dag.

På fredagens andre runde løftet Borge seg betraktelig med fire birdies og en bogey, noe som hjalp henne med å rykke opp på resultatlisten.

Med en kruttsterk runde lørdag med en eagle, åtte birdies og en bogey lå hun alene i tet før siste runde startet søndag.



– Et spørsmål om når, ikke om

Da TV 2 møtte Borge og «Tutta» like etter kvalifiseringen snakket også Team Norway-trener Geoff Dixon om potensialet Celine Borge har.

– Hvis hun ikke takler LPGA-touren umiddelbart, så kommer hun til å gjøre det etter en stund. Det er et spørsmål om når, ikke om. Det kan være at hun takler det fra første turnering, men det kan også ta tid, så vi får se, sa Dixon til TV 2.

Suzann Pettersen var også full av lovord om 24-åringen fra Tønsberg.

RÅD FRA VETERANEN: Celine Borge hører godt etter når Suzann Pettersen gir råd om LPGA-livet. Foto: Øyvind Brattegard

– Hun har gjort mye riktig, når hun står der hun er i dag, sa Pettersen da hun møtte Borge.

– Jeg har hørt at hun er et sykt arbeidsjern, og det er alltid en veldig positiv egenskap å ta med seg.