Cathinka (19) herjer i Sverige - kan bli joker for Norge

NY BLANT DE STORE: Cathinka Tandberg på treningsfeltet på Ullevaal sammen med Frida Maanum denne uken. Hun kan få sin debut for Norge. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Tre av Norges største ess er ute. Det åpner opp for nye ansikter.

Norge skal ut i to avgjørende Nations League-kamper mot Frankrike, og med skadeforfall fra både Ada Stolsmo Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten må andre tre frem.



En av dem kan bli Cathinka Tandberg (19), som kan få sin A-landslagsdebut i flomlyset på Ullevaal fredag.

– Det er helt sykt å tenke på, egentlig. Det er en barndomsdrøm som man har hatt hele livet, så det er veldig stort. Jeg prøver egentlig å suge inn alt man kan og ta med seg alt som motivasjon. Det er veldig stort, sier 19-åringen til TV 2.

I storform

Linköping-angriperen har tre scoringer og en målgivende på sine fire siste kamper i Sverige, og hele 15 målpoeng på de 24 seriekampene til nå. Dermed har hun også fått plass i troppen, og bekrefter at hun kommer til sin første A-landslagssamling med selvtilliten i orden.

– Ja, absolutt. Man får selvtillit av det man gjør i klubb. Man tar det med seg, og prøver å bidra med det man kan både på og utenfor banen, sier stortalentet.

Da uttaket av Tandberg var klart begrunnet Leif Gunnar Smerud det med egenskaper som «herlig attitude i spillet» og «god i boksen». Etter å ha fulgt henne enda tettere på trening er hans inntrykk ytterlige forsterket, og at Tandberg kan få en joker-rolle for Norge er langt ifra utelukket.

– Det er konkurranse om mange plasser inn i disse kampene her. Jeg liker henne. Hun har mange gode egenskaper. En fantastisk avslutter, og en veldig spennende ung spiller, sier landslagssjefen.

HERJER: Med 13 ligascoringer har Tandberg kun to spillere foran seg på listen i Damallsvenskan. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Sjefen drar parallell til «Nødlandslaget»

Og at de nye ansiktene leverer umiddelbart, kan bli helt avgjørende for Smeruds lag.

Skal Norge fremdeles ha mulighet for OL-billett må trolig begge kampene mot Frankrike den neste uken vinnes, og det er også mye annet i potten. Blir laget sist i gruppen, blir det både nedrykk fra Nations League og lengre vei til EM-plass.

Uten både Ada Stolsmo Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten må andre spillere levere i stjernenes fravær. Og landslagssjefen har troen på at akkurat det skjer.

– Det er sånn i fotballen. Jeg ledet jo «Nødlandslaget». Der var plutselig alle vekke. Det var jo en gjeng som da tok den sjansen de fikk. En ser gang på gang i fotballen at noen benytter anledningen når den byr seg. Det er jeg trygg på at noen kommer til å gjøre nå også, sier Smerud.

Les også: November 2020: Nødlandslaget med heroisk kamp

Frykter ingen

Og landslagsdebutant Tandberg er ikke redd for å skulle være en av dem som griper sjansen, til tross for at Damallsvenskans midtstoppere som hun møter i hverdagen er på en noe lavere hylle enn det Wendie Renard og de andre franske forsvarerne kommer med på Ullevaal fredag.

– Det er selvfølgelig et høyere nivå enn man er vant til, men jeg er klar for å gripe muligheten om jeg får den. Det er utrolig kult, sier 19-åringen.

Norges kamp mot Frankrike fredag ser du på NRK. Tirsdag neste uke sender TV 2 det motsatte oppgjøret i Reims.