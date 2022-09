Casper Ruud møter russer i US Open-semifinalen

Casper Ruud (23) har alle muligheter til å spille seg til finalen i US Open når han torsdag møter Karen Khatsjanov (26) fra Russland i semifinalen.

I semifinalen i US Open torsdag møter Casper Ruud (23) russeren Karen Khatsjanov (26). Foto: Mary Altaffer

Khatsjanov overrasket og slo Nick Kyrgios 3-2 i sett etter 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 i kvartfinalen i Grand Slam-turneringen i New York natt til onsdag norsk tid. Kampen varte i 3.39 timer.

I tidligkampen tirsdag imponerte Ruud i sin kvartfinale da han slo italieneren Matteo Berrettini i tre strake sett i Arthur Ashe-arenaen.

– Det var den beste kampen i turneringen for min del. De første to settene var nærmest feilfrie, og i tredje sett klarte jeg å snu det på en eller annen måte, sa Ruud til NTB etter at han hentet opp Berrettinis ledelse og vant i tiebreak.

Ruud spilte først av de åtte i kvartfinalen og får dermed ekstra hvile før møtet med Khatsjanov.

– Jeg får mer hvile enn motstanderen, jeg er fornøyd med at jeg har fått spille tidlig. Nå skal jeg bruke onsdagen til å trene, sa Ruud til NTB.

I tillegg til en finaleplass for Ruud i US Open, lurer muligheten for å avslutte turneringen på toppen av verdensrankingen. Det skjer om han tar seg til finalen og motstanderen ikke er spanske Carlos Alcaraz.

– Det kommer nærmere og nærmere og det vil nok være litt mer i bakhodet nå. Men først og fremst vil jeg gjøre et godt resultat, sa til Ruud til NTB etter seieren over Berrettini.

Ruud er i øyeblikket nummer sju i verden, mens Khatsjanov er nummer 31. Ruud vant mot russeren da de møttes i ATP 1000-turneringen i Roma i 2020.