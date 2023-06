Casper Ruud herjet i semifinalen - klar for sin tredje Grand Slam-finale

Casper Ruud - Alexander Zverev 3-0 (6-3, 6-4, 6-0)

Etter å ha nådd to Grand Slam-finaler i fjor sommer, er Ruud nå igjen klar for sin tredje Grand Slam-finale.

Det skjer etter å ha slått Alexander Zverev 3-0 i semifinalen.

– Jeg prøvde å gå ut der og spille uten for mye følelser og uten å tenke for mye. Vi er i enden av turneringen, og alle som har kommet hit, har gjort det bra, sier Ruud i seiersintervjuet på banen.

SPENT OG NERVØS: Team Ruud og familien satt og fulgte spent med på semifinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ruud spiller Zverev fryktelig, fryktelig svak. Han klarte å holde trykk og lengde, og han eksponerte svakhetene til Zverev hele veien. Når Ruud er på sitt beste, er han helt grusom å forholde seg til. Han spiller så tungt, og det gjør vondt å stå på motsatt side av nettet, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Sjokkexiter, flere tap mot spillere langt nede på verdensrangeringen, samling av teamet sitt for å analysere motgang og generelt mye nedtur. Det har nærmest vært normalen etter US Open-finalen i fjor for Ruud.

Nå er nok det glemt. 9. juni 2023 er Casper Ruud klar for sin andre finale på rad i Roland Garros.

– Jeg kom ikke til Roland-Garros og tenkte at jeg var favoritt til å nå finalen – ikke i det hele tatt! Jeg har tatt en kamp om gangen. Som i fjor har det vært to morsomme uker. Forhåpentligvis er alle gode ting tre for meg, sier Ruud, som har tapt sine to første Grand Slam-finaler.

Djokovic venter

Denne gangen står det heller ingen Rafael Nadal på motsatt halvdel i finalen. Denne gangen er det Novak Djokovic som skal prøve å sette kjepper i barndomsdrømmen til Ruud på den røde grusen i Paris.

– Det kommer til å bli tøft. Han spiller for sin 23 og jeg spiller for min første. Jeg vil spille uten press og prøve å gjøre det bedre enn i fjor. Det føles fantastisk å være tilbake. Jeg trodde ikke jeg ville nå finalen da jeg kom hit. Finalen blir min tøffeste utfordring i år, sier Ruud.

FINALEMOTSTANDER: Novak Djokovic venter for Casper Ruud søndag. Foto: Thibault Camus / AP

– Novak har spilt bra her og han hever seg alltid i Grand Slams. Jeg har aldri slått ham før og jeg må prøve å finne en ny plan for å ha en sjanse til å slå han, sier tennisstjernen fra Snarøya.



– Det handler om å ikke tenke at jeg må vinne. Det er et ord jeg prøver å unngå. I starten føler man det mer for å komme i gang, men nå er jeg i finalen. Det vil ha vært to fine uker uansett hvordan det går på søndag, fortsetter Ruud.



– Ser ut som amatører



Etter å ha feid den danske bråkmakeren Holger Rune av banen i kvartfinalen var det tyske Alexander Zverev som ventet i semifinalen. Også her viste nordmannen seg å være enorm.

– Han får motspillerne til å se ut som amatører når han er på sitt beste, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Ruud - Rune: Ballvekslingen får publikum til å juble

I første sett klarte nordmannen å bryte Zverev i tyskerens første servegame. Derfra og ut var det grei skuring og 6-3 til nordmannen.

Zverev, som måtte bryte fjorårets semifinale i turneringen på grunn av en stygg overtråkk, hevet seg i andre sett. Tyskeren ga nordmannen kamp, men i jevne ballvekslinger var det fysiske monsteret fra Snarøya som til slutt fikk bruddet. Dermed ble det 6-4 i andre sett.

– Nå er jeg i semifinalen og kan puste litt lettet ut og kanskje spille litt mer fritt. Jeg skal prøve å ta det enda lengre selvfølgelig, sa Casper Ruud til TV 2 etter kvartfinalen.

Og der fulgte han opp. I tredje sett var nordmannen kjempet nordmannen med nebb og klør. Han nektet å slippe Zverev inn i kampen og brøt tyskeren på sine to første servegame.

Samtidig klarte han å ta vare på sine egne servegame, og dermed var han tidlig oppe i imponerende 4-0 i tredje sett. Nordmannen vant settet overlegent 6-0 og en overlegen semifinaleseier.