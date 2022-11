Casper Ruud fortsatte storspillet i Torino - klar for semifinale

Casper Ruud - Taylor Fritz 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)

Casper Ruud fortsetter å imponere i Torino. Etter å ha slått høstens store formspiller Felix Auger-Aliassime i ATP-sluttspillet søndag, var det amerikanske Taylor Fritz som sto for tur tirsdag kveld.

Ruud vant det første settet med overbevisende 6-3 i sett. I det andre settet var det mer jevnt, men Snarøya-gutten ble brutt og måtte se det andre settet ryke med 4-6. I det tredje og avgjørende settet fulgte de hverandre tett, men det var altså Ruud som til slutt kunne slippe jubelen løs.

Det etter et nervepirrende tredjesett som endte med et tiebreak. Der tok nordmannen tidlig initiativ, men amerikaneren utliknet nordmannens ledelse. På 6-6 i tiebreak gjorde Fritz en blemme etter at Ruud var heldig med et treff i nettkanten. På 7-6 gjorde Ruud ingen feil og hamret inn en vinner til 8-6. Dermed er nordmannen klar for semifinale i ATP-sluttspillet.

– Tiebreaket begynner jeg fantastisk bra, og jeg føler det nesten er avgjort når jeg leder 5-1 der. Men så slår han noen flott vinnere der og kommer tilbake til 6-6, som er litt skrekken når man leder 5-1 og og hatt fem matchballer, sier Ruud til Discovery.

– Å se den siste forehanden gå ut var veldig lettende. En fin følelse!

Neste kamp for Ruud er mot barndomsidolet Rafael Nadal.

– Det blir en morsom match, det. Jeg skal nok ha litt ekstra fokus på semifinalen i bakhodet, sier den norske tennisstjernen, og legger til:



– Det er ikke vits å risikere skader eller vridninger. Det er det viktigste er at kroppen føler seg fin. Så får vi se når jeg står opp i morgen, hvor stiv og støl jeg er.

Svak høst

Det norske tennisesset har hatt en trøblete høst. Etter å ha nådd finalen i US Open i september kom det flere uker med nedturer for Ruud.

Etter fine kamper i Davis Cup ventet Laver Cup som endte med et overraskende tap for Team Europe. Ruud vant imidlertid sin kamp mot Jack Sock. Deretter kom det tre turneringer i Seoul, Tokyo og Basel hvor Ruud først røk ut i sin andre kamp i Seoul før han i Tokyo og Basel røk ut allerede i sin første runde.

Deretter var det Masters 1000 i Paris hvor nordmannen imidlertid var litt tilbake igjen i godt, gammelt slag. Men også der røk han i sin andre kamp mot en Lorenzo Musetti som virkelig var i storslag mot Ruud.

Tilbake i slag

Nå er han imidlertid på god vei til å kopiere drømmeuken fra Torino i fjor. Da tok han seg videre fra gruppespillet og det endte med en semifinaleplass for nordmannen i sin da første deltakelse i et ATP-sluttspill.

Med to seire i boks i årets utgave har 23-åringen sikret seg en drømmeåpning. Nå venter en ubetydelig kamp mot spanske Rafael Nadal torsdag før Ruud lørdag spiller semifinale i turneringen.