– Casper har banet vei

Fredag kveld går Davis Cup av stabelen i Håkons Hall på Lillehammer. Norges landslag i tennis, med Casper Ruud i spissen, møter India til landskamper i både single og double fredag og lørdag.

Ruud kommer direkte fra New York, hvor han måtte gi tapt for Carlos Alcaraz i US Open. Finaletapet gjør at Ruud er nummer to på verdensrankingen i tennis.

– Det har vært veldig gøy. Det ble finale, så vi kom litt sent til Norge, normalt har man mer tid til å forberede seg. Men nå er det rett til Lillehammer og Casper er klar for å vise seg frem på hjemmebane, sier far Christian Ruud til God Morgen Norge.

GLEDER SEG: Christian Ruud håper at sønnen Casper og det norske landslaget vinner foran et fullsatt Håkons Hall fredag og lørdag. Foto: Sonja Ystaas / TV 2

Konkurrerer i single og double

TV 2 møter han og det norske landslaget like før det braker løs i hallen. Sønnen Casper bruker morgenen på å hvile før 23-åringen skal i aksjon i første kamp fredag.

Der møter han Prajnesh Gunneswaren. Lørdag spiller han double med lagkamerat Victor Durasovic.

– Tennis er en veldig individuell idrett, men det er alltid gøy å spille på lag. Davis Cup har gjort det bra de siste årene, så vi har stadig kommet oppover i systemet. Det er veldig gøy for Casper, som gleder seg til å spille, sier faren til TV 2.

Han påpeker at de trenger god hjelp fra publikummet i hallen. Landslagsspiller Viktor Durasovic kommer med et stikk til de som ikke velger å se de spille.

– Slutt å sitt hjemme. Vi har nummer to i verden på laget. Hvis dere ikke vil se det .. da vet ikke jeg. Da kan dere se på noe lavt nivå Tippeliga-kamp, sier han, og håper hele Norge følger med.

– En ære

Dersom Norge slår India avanserer landslaget til Qualifiers neste år, for å spille om en plass i Davis Cup Finals 2023 (tennis-VM for herrer).

KLAR: Trener Fredrik Loven, Nicolai Budkov Kjær og Viktor Durasovic gleder seg til Davis Cup, som arrangeres på Lillehammer. Foto: Sonja Ystaas / TV 2

Landslagets yngste utøver er 16 år gamle Nicolai Budkov Kjær.

Han debuterer på Davis Cup laget like gammel som Ruud var da han debuterte for det norske landslaget.

– Casper har banet litt vei, det er gøy å se at andre tørr å satse. Nicolai har fått mye gode resultater og er veldig «up an coming». Jeg håper han får inspirasjon av å være på landslaget. Forhåpentligvis er det en start på mange kamper for Nicolai, sier Ruud.

– Dette er veldig kult. Det er en ære å bli nevnt i samme setning som en så stor tennisspiller, sier Budkov Kjær.

Han ligger som nummer fire på Europa-rankingen for juniorer.

– Jeg har tatt det som motivasjon å se at Norge også klarer å være høyt oppe i verden og Europa. Jeg har brukt det som motivasjon å komme så høyt opp i Europa som jeg selv har gjort, sier 16-åringen.