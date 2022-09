Casper (17): – Min drøm er å bli verdensener

Da Casper Ruud var 17 år gammel sa han til TV 2 at han hadde to store drømmer. På søndag kan begge drømmene gå i oppfyllelse.

FRA DRØM TIL VIRKELIGHET?: Casper Ruud sa til TV 2 for fem år siden at han drømte om å bli verdensener og å vinne en Grand Slam. Fredag kveld sikret Ruud seg en finaleplass i US Open.

I Miami 2017 sa Roger Federer til TV 2 at han fikk frysninger av å høre at Casper Ruud var født i 1998. Det var året Roger Federer virkelig slo gjennom, og sveitseren sa at det fikk ham til å føle seg gammel.

Da spådde Federer at Ruud var et av ansiktene man ville se mye av i de store turneringene i årene som kom fremover.

Med fasit i hånden kan man vel si at mannen med 310 uker som verdensener i tennis hadde rett. På søndag spiller Casper Ruud sin andre Grand Slam-finale i 2022. I potten ligger den første Grand Slam-tittelen og muligheten til å bli verdensener.

Federer til TV 2: – Casper Ruud gir meg frysninger

Akkurat det er litt spesielt for Casper Ruud.

– Min største drøm som tennisspiller er å en dag være nummer én i verden og vinne en Grand Slam-turnering, sa Snarøya-gutten til TV 2 for seks år siden.

Da gikk dagens Grand Slam-finalist på videregående skole. Han mente det ville være viktig dersom tennisen ikke gikk som ønsket.

Om han også skulle få seg en skade som gjorde at han måtte legge opp, så mente den da reflekterte unggutten at utdanningen fra videregående ville komme godt med.

– Det er gøy. Han hadde hårete mål og det var tøft gjort å si det høyt. Sånn sett kan man si han har kommet en god vei, sier Christian Ruud til TV 2 etter seieren i semifinalen og ler.

– Når du ser en kar du har sett på siden han var ti år gammel spille seg frem til en ny finale i Grand Slam, så er det rørende og alt mulig. Alle følelsene kommer frem, sier analysesjef i Team Ruud Øivind Sørvald til TV 2 på spørsmål om hvordan det var å se Ruud nå finalen.

La oss se på hva Casper Ruud har fått til de siste årene.

2018:

Snarøya-gutten feiret 19 år på kloden 22. desember 2017. Casper Ruud entret dermed året som nyfylt 19-åring. Og tilværelsen som 19-åringen får en forrykende start.

Ruud klarer nemlig å kvalifisere seg inn i en Grand Slam-turnering for første gang. I Australian Open får han en god opplevelse med å slå Quentin Halys i første runde. I andre runde får han imidlertid en tøffere opplevelse da Diego Schwartzman slår han i tre strake sett.

Men Ruud stopper ikke der. Han kvalifiserer seg også til Roland-Garros hvor han også når en andrerunde. Da er det spanske Albert Ramos-Vinolas som blir for tøff.

I 2018 ble alle gode ting tre. I US Open klarer han å kvalifisere seg til sin tredje Grand Slam-turnering. Da stopper det imidlertid i første runde mot Guido Pella.

– I 2018 er han jo fortsatt ung. Han har vist at han er et talent og det handler om å etablere seg på touren og bygge erfaringer, sier far og trener Christian Ruud til TV 2.

2019:

Dette blir et år hvor Ruud får et gjennombrudd. Her klarer unggutten å etablere seg som en som er på ATP-touren for alvor. Fra å være svært god i Challenger-turneringer, så tar han for alvor steget opp til voksenbordet.

Dette er året hvor han når sin første finale på ATP-touren. Det skjer i Houston i april måned. Finalemotstander er da chilenske Cristian Garin. Det ender med tap for nordmannen.

Samme år klarer Ruud å nå både kvartfinaler og semifinaler på høyt nivå. En annen ting som også skjer i 2019 er et stjernemøte. For å klare det er han nødt til å slå Matteo Berrettini. Mannen han denne uken feide gulvet med i kvartfinalen.

Det klarte han også tilbake i 2019. Nordmannen vant i tre strake sett og dermed var det klart for å møte Roger Federer. Der taper nordmannen i tre strake sett mot daværende verdenstreer Federer.

Året blir avsluttet med at Ruud kvalifiserer seg til «Next Gen ATP Finals». Det er sluttspillet for de åtte beste under 21 år.

– Jeg er veldig imponert over hvordan en så ung gutt systematisk jobber med utvikling og læring. Han jobber med å lære seg nye ting hele tiden. Han jobber både grundig og hardt, og han jobber med det han vet han må gjøre for å komme seg videre, sier Sørvald.

2020:

Dette er året hvor nordmannen tar sin første tittel. Det skjer i Buenos Aires. Pedro Sousa er mannen som må slås, og det gjør han til de grader. I første sett vinner han 6-1, mens han i det andre settet vinner 6-4.

To uker senere var det ny finale. Da i Santiago i Chile. Den tapte han for brasilianske Thiago Seyboth Wild.

Men så sier det pang. Koronaviruset setter en stopper for Ruud og resten av tennisverden.

Ruud bruker den tiden godt. I sin andre turnering etter oppstart igjen smeller det. Nordmannen slår Karen Khatsjanov, Lorenzo Sonego, Marin Cilic og Matteo Berretini. Og det i en Masters 1000-turnering. I semifinalen venter det et nytt stjernemøte. Verdensener Novak Djokovic. Der blir serberen for god og vinner 2-0 i sett.

Uken etter? Semifinale i en ATP 500-turnering. Denne gangen er det Andrey Rubljov som blir hakket for stor.

2021:

Dette er året hvor alt bare går av hengslene. Casper Ruud-toget begynner å gå for alvor.

Han begynner året med å nå flere kvartfinaler og semifinaler i store turnering. Han slår blant annet daværende vegrdensfemmer Stefanos Tsitsipas i Madrid.

Så kommer Genève. Casper Ruud vinner turneringen etter å ha slått Denis Shapovalov i finalen. Men det er hva som skjer senere den sommeren som vekker oppsikt.

Nordmannen velger å stå over OL. Det gjør han av taktiske årsaker. Han vet at det ikke deles ut ATP-poeng i de olympiske lekene, og ser da sitt snitt til å gjøre det godt i ATP-turneringer.

HAT TRICK: Casper Ruud vinner i både Båstad, Gstaad og Kitzbühel. Foto: STEFAN ADELSBERGER Les mer Norway's Casper Ruud raises the trophy after winning, against France's Hugo Gaston, the men's single final match at the Swiss Open ATP 250 tennis tournament in Gstaad on July 25, 2021. (Photo by Valentin FLAURAUD / AFP) Foto: Valentin Flauraud Les mer 210718 Casper Ruud, Norge, jublar med Mr G’s Trophy efter vinsten i singelfinalen under dag 14 av Nordea Open den 18 juli 2021 i Båstad. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / COP 240 / MA0077 Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN Les mer

Planen lykkes. Det hele begynner i nabolandet Sverige. Holger Rune, Henri Laaksonen, Robert Carballas Barna og Federico Coria blir ofre for Ruuds tittel i Båstad.

Uken etter reiser han til Gstaad og vinner like greit turneringen der også.

Deretter farer det videre til Østerrike og Kitzbühel. Nordmannen når finalen igjen. Men tre på rad kan da ikke gå? Jo. Ruud slår Pedro Martinez i finalen, og vinner tre turneringer på rad.

Forrige mann som klarte det var Andy Murray som gjorde det samme i oktober 2011.

Og året fortsetter å gi oppturer. Nordmannen blir for første gang tatt ut til å representere Team Europe i Laver Cup.

Nordmannen henter der mye inspirasjon fra å dele bane med kremen av kremen. Uken etter vinner han nok en tittel. Denne gangen etter å ha slått Cameron Norrie i finalen. Det med overbevisende 6-0 og 6-2 i sett.

Han innser nå at ATP-finalene er innenfor rekkeviddene. Det blir på hengende håret, men det skjer. Etter å ha nådd kvartfinalen i Paris en uke før tennisfesten i Torino braker løs, har drømmen blitt virkelig.

Og i Torino smeller det. Første kamp blir mot verdensener Novak Djokovic. Det er jevnt i første sett, men Djokovic vinner 2-0. Deretter slår nordmannen Cameron Norrie og Andrey Rubljov. Han klarer, mot alle odds, å nå semifinalen. Der møter han Daniil Medvedev, men der blir forskjellen for stor når russeren vinner komfortabelt.

2022:

Året får en lei start. Ruud tråkker over i Australia og må trekke seg før Australian Open i det hele tatt har begynt.

Etter et par uker ute kommer han seg. Det blir comeback i Buenos Aires. En by han har vunnet tittel i tidligere. Og da skjer det som må skje. Nordmannen vinner turneringen igjen.

En måneds tid senere står han i sin første Masters 1000-finale noensinne. Og det på hardcourt. Grusspesialisten slår blant annet Alexander Zverev i kvartfinalen. I finalen møter han unge Carlos Alcaraz. Det ender med tap.

Senere vinner han i Genève og Gstaad igjen. Og like etter Gstaad skjer det helt store.

Nordmannen er klar for Roland-Garros. I første kamp møter han den franske legenden Jo-Wilfried Tsonga. Mannen som har betydd så mye for fransk tennis skal pensjonere seg i denne turneringen. Ruud slår han i en tøff kamp på fire sett.

Men det stopper ikke der. Ruud vinner mot Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego, Hubert Hurkacz og Holger Rune. Plutselig er han der. Kun en semifinale unna å nå sin første Grand Slam-finale.

Mannen han må slå er det høyreiste monsteret Marin Cilic. Kampen åpner dårlig. Ruud taper 3-6 i sett. I andre sett snur han med å vinne 6-4. I de to neste settene vinner han 6-2 begge gangene.

Ikke bare blir det finale. Det blir den villeste finalen. Casper Ruud skal møte barndomsidolet sitt Rafael Nadal. Det blir stygt for Ruud. 3-6, 3-6 og 0-6 blir stillingen.

Men 23-åringen bryr seg ikke nevneverdig. Han klarte å nå en finale. Og han ble bare en ny i rekken til Nadals finalemotstandere som har tapt.

Etter Grand Slam-suksessen lugger det litt for Ruud igjen. Men så kommer trygge Gstaad. Nordmannen vinner nok en tittel.

Nordmannen står så over en turnering i Kitzbühel. Han velger å trene hjemme og hente overskudd før turen går mot Amerika.

Først ut står Canada. Ruud når semifinalen. Uken etter står Cincinnati for tur. Der ryker han i første runde mot Ben Shelton. En mann som var rangert som nummer 229 i verden.

En mer skrekkelig oppladning til US Open er vanskelig å se for seg.

Men Ruud finner motivasjon. Han finner overskudd. Nå står han i finalen i US Open. Sin andre Grand Slam-finale på samme år.