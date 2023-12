Carlsen vant fram i tre av fire punkter mot Niemann

Men rapporten konkluderer med at Carlsen «trolig har brakt sjakken i vanry».

Det kommer fram i en pressemelding fra Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Det er det internasjonale sjakkforbundets etiske og disiplinære kommisjon som har kommet fram til konklusjonen.

Carlsen vant fram på tre av fire punkter.

Han tapte imidlertid saken om at han trakk seg fra Sinquefield Cup uten «gyldig grunn». Fide har dermed bøtelagt nordmannen 10.000 euro (118.000 norske kroner).

Rapporten konkluderer med at Carlsens beskyldninger mot Niemann «trolig har brakt sjakken i vanry».

KRITIKK: Magnus Carlsen får negativ omtale i rapporten til Fide. Foto: Carina Johansen / NTB

Skulle komme senere

Niemann saksøkte i utgangspunktet Carlsen for store summer etter jukseanklagene. I august ble det imidlertid kjent at konflikten var løst og over.

Fide har likevel etterforsket både Carlsen og Niemann og satte ned et granskingspanel som skulle se nærmere på saken.

Avgjørelsen var i utgangspunktet varslet å komme i april, før offentliggjøringen av rapporten ble utsatt til «tidligst i oktober». Kunngjøringen kom likevel ikke før nå i desember.

NRK omtalte saken først i Norge.

Amerikaneren ble bannlyst etter jukseskandalen mot Magnus Carlsen i fjor. Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte nordmannen.



I august kom det frem i en felles uttalse fra chess.com at Magnus Carlsen er åpen for å spille mot Hans Niemann igjen.

– Jeg erkjenner og forstår chess.coms rapport, inkludert dens uttalelse om at det ikke er noen avgjørende bevis for at Niemann jukset i kampen mot meg i Sinquefield Cup, uttalte Carlsen.

– Jeg er glad for at rettssaken mot Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst på en gjensidig akseptabel måte og at jeg kommer tilbake til Chess.com, sa Niemann.

OMDISKUTERT: Amerikanske Hans Niemann har blitt beskyldt for å jukse. Foto: Pavel Mikheyev

Slik eskalerte det

Det hele startet med at Carlsen trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i september i fjor, dagen etter at han tapte mot Niemann.

Senere da de to møttes i Julius Baer Generation Cup tapte Carlsen med vilje og delte følgende uttalelse på Twitter.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev Carlsen.

Nettstedet opplyser at partene har jobbet for å løse situasjonen.

«Vi er glade for å dele at alle parter har kommet til enighet», melder chess.com.

Dette betyr at Carlsen og Niemann kan møtes i turneringer arrangert av Chess.com.