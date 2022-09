Carlsen tar fair play-oppgjør: – Ikke blitt tatt seriøst

Magnus Carlsen med rekordrask finaleseier. Etterpå sår han tvil om hvorvidt det er gjort nok for fair play i sjakken.

OPPGJØR: Magnus Carlsen mener at tiden er moden for en endring. Foto: Martin Leigland

De siste dagene har Carlsens trener, Peter Heine Nielsen, tatt til orde for at Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) burde gjøre mer for fair play i sjakken.

– Er det en tenkning som du er med på?

– Ja. Jeg tror nok at det er viktig at det er et samarbeid mellom Fide og de største sjakkplattformene på nett. Det har ikke blitt tatt seriøst, og hva kan man si? Jeg har nok ikke tatt det seriøst nok jeg heller, svarer Carlsen til TV 2.

31-åringen fikk nylig refs av Fide, som i tillegg meldte at de er forberedt på å sette i gang sin Fair Play-komité med en grundig etterforskning av saken.

Carlsen mener at tiden er moden for en endring.

– Det har alltid vært en æreskodeks i spillet. At i hvert fall på toppnivå stoler man på hverandre, og det har føltes som nok, forklarer verdensmesteren.

– Man vet at det går an å jukse, og kanskje sannsynligvis ikke blir tatt, men det er så totalt ødeleggende å bli tatt, så da stoler man på at insentivene til de beste spillerne ikke er store nok til å jukse, sier Carlsen.

– Nå er kanskje tiden moden for å endre det synspunktet, sier han.

Se hvordan han svarer om bråket her:

Vil uttale seg om bråket

31-åringen har fortsatt ikke uttalt seg om hvorfor han trakk seg mot Hans Niemann. Han varsler en uttalelse tidlig i den kommende uken.

– Jeg kan si så mye som at jeg kommer til å si noe, men ikke alt.

– Har du begrensninger på deg av juridisk art?

– Det er et veldig godt spørsmål, sier han, etterfulgt av et smil.

Gjennom resultatene i denne turneringen, er Niemann kvalifisert til neste tour-turnering.

– Vil du ta initiativ til at han skal ut av den turneringen?

– Altså, jeg kommer ikke til å endre synspunkt på om jeg vil spille mot ham eller ikke. Men det er ikke jeg som inviterer spillere til turneringen.

– Så du blander deg ikke opp i det?

– Jeg har selvfølgelig mine meninger, men det er ikke jeg som tar de beslutningene.

Knusende overlegen

Nordmannen har sikret seieren i Julius Baer Generation Cup. 19-årige Arjun Erigaisi var ikke i stand til å hamle opp med verdensmesterens sensasjonelle spill.

Carlsen hadde ledelsen etter første finaledag. Dermed måtte Erigaisi vinne dagens oppgjør for å kunne ta finalen til omspill. Det var han aldri i nærheten av å få til.

Finalen var over på historisk kort tid i en maktdemonstrasjon av de sjeldne. Den unge inderen ble feid av brettet fra start. Etter bare to partiseirer var turneringen avgjort.

Finalen ble vunnet på færrest antall partier som er mulig i formatet. Carlsen tapte ikke et eneste parti mot Erigaisi underveis.

31-åringen gliser når TV 2 forteller ham om den uslåelige rekorden.

– Det er klart det blir litt antiklimaks også når det blir såpass lite spennende. Men jeg er veldig fornøyd med jobben jeg gjorde i dag, sier Carlsen til TV 2.

At han aldri har spilt bedre i hurtigsjakk, er han ikke nødvendigvis helt med på.

– Det er litt vanskelig å si, for jeg føler at jeg aldri ble ordentlig testet her, sier Carlsen.

Før han legger til:

– Men at jeg har hatt en turnering hvor det har gått så glatt fra start til mål, tviler jeg på.

31-åringen har med seieren vunnet fire tour-turneringer i år. Han er også den eneste som har vunnet mer enn én av årets Champions Chess Tour-turneringer. Prestasjonen gjør at han stikker av med over 250.000 norske kroner, og er kvalifisert til neste turnering som spilles i oktober.