Carlsen tapte med vilje mot jukseanklaget motstander

Magnus Carlsen valgte å tape med vilje for Hans Niemann. Allerede på det andre trekket ga nordmannen opp i Julius Baer Generation Cup.

Plutselig forsvant Carlsen fra sendingen. Han ville ikke spille, og tapte med vilje.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det mest usportslige som finnes, tordnet TV 2s ekspert Jon-Ludvig Hammer.

Carlsen ga seg etter to trekk: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

– Dette er jeg veldig betenkt over, slo kollega Hans Olav Lahlum fast umiddelbart.

Bakgrunnen for Carlsens valg om å bryte partiet er at han har anklaget Niemann for juks. Tidligere i september trakk Carlsen seg fra Sinquefield Cup i protest. Niemann har nektet for juks.

Verdenssjakkforbundet FIDE har et etisk regelverk. Når han nå taper med vilje så kan være det en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med å anklage noen for juks.

Magnus Carlsen har ikke uttalt seg om jukseanklagene.

Saken oppdateres!