Carlsen tapte med vilje: – Det mest usportslige som finnes

Magnus Carlsen (31) valgte å tape med vilje for Hans Niemann (19). Allerede på det andre trekket ga nordmannen opp i Julius Baer Generation Cup i Champions Chess Tour.

Plutselig forsvant Carlsen fra sendingen. Han ville ikke spille mot amerikaneren, og tapte med vilje.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det mest usportslige som finnes, tordnet TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

– Dette er jeg veldig betenkt over, slo kollega Hans Olav Lahlum fast umiddelbart.

Turneringsledelsen har i skrivende stund lite å si noe saken.

– Det var en stor overraskelse for oss, sier turneringsleder Arne Horvei til TV 2.

Han sier de ikke har bestemt seg for hva de skal gjøre videre med saken.

– Det er tidlig å svare på nå. Nå skal vi komme oss gjennom dette i dag, sier en ordknapp Horvei.

Magnus Carlsen møtte imidlertid opp i det sjuende partiet mot Levon Aronian, og vant partiet.

Mulige mistanke om juks fra Carlsen

Det spekuleres i at bakgrunnen for Carlsens valg om å bryte partiet er at han mistenker Niemann for juks. Det norske sjakkesset har ikke gått ut med noen anklager, men mye tyder på at dét er grunnen.

– Det er ikke så mange andre muligheter her enn at Magnus mistenker at Hans Niemann har jukset, sa sjakkjournalist i Chess24 Tarjei Svendsen til TV 2 nylig.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Tidligere i september trakk Carlsen seg fra Sinquefield Cup. Niemann har nektet for juks, og han er ikke anklaget fra noe offisielt hold.

Verdenssjakkforbundet FIDE har et etisk regelverk. Når han nå taper med vilje så kan være det en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med å anklage noen for juks.

Magnus Carlsen har ikke uttalt seg om saken, og har kommunisert ut at han ikke kommer til å gjøre det underveis i denne turneringen.

– Vi som arrangør har ingen indikasjoner på at Hans Niemann har jukset, og han er hjertelig velkommen, uttale turneringsleder Arne Horvei til TV 2 søndag.

TV 2s ekspert tviler på juks

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med FIDE i etterkant av det kontroversielle partiet, men har ikke foreløpig lykkes å få en kommentar.

Carlsen er forøvrig deler i selskapet som arrangerer turneringen, Play Magnus.

Horvei har forklart at det er strenge antijuks-regler. Jon Ludvig Hammer tror ikke det var noe ulovlig i partiet mellom de to i St. Louis som det ryktes at Carlsen mener Niemann jukset.

– Det er ingenting mistenkelig. Jeg tror ikke Niemann jukset i det partiet, sier han, og sier at juks samtidig er vanskelig å bevise, sier han i TV 2s sjakksending.