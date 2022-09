Carlsen refses: – Uakseptabel oppførsel

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) skal granske Magnus Carlsen (31) og Hans Niemann (19) etter sjakkbråket.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev Carlsen i uttalelsen som ble delt på Twitter mandag kveld.

Forrige uke tapte Carlsen med vilje mot Hans Niemann i Julius Baer Generation Cup i Champions Chess Tour.

Tidligere i september opplyste Magnus Carlsen at han trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Avgjørelsen kom dagen etter tapet for 19 år gamle Niemann.

Ikke overbevist

Det får, det mange flere mener er tidenes sjakkspiller, Garry Kasparov, til å reagere. Sent fredag kveld uttalte hans seg om feiden i et intervju med Speed Chess.

– Jeg var i St. Louis og snakket med folk som var involvert i kampen og ser ingen bevis som kan være overbevisende ... Jeg forstår hans frustrasjon, men å forlate turneringen er uakseptabelt, sier Kasparov.

KLAR BESKJED: Garry Kasparov kritiserer Magnus Carlsen. Foto: ERIC PIERMONT

Den tidligere verdensmesteren mener det har vært ødeleggende for sjakken.

– Dette var en av de viktige turneringene, hvis ikke den viktigste turneringen i verden. Og jeg tenker oppførselen er uakseptabel, gjentar han.

TV 2 har sendt sitatene til far og manager Henrik Carlsen, foreløpig uten svar.



Forsvarer Carlsen

TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen deler ikke samme oppfatning.

– Jeg er enig i at det er en veldig drastisk avgjørelse, men jeg forstår også Magnus, som virkelig er overbevist. Det han har gjort vil påvirke han og resten av turneringen på en måte som ikke kan forklares, sier hun og utdyper:

– Ser man det i sammenheng, han har et mål om å heve sitt nivå og har uttalt at han da må være på sitt aller beste i alle partier, men det at han velger å trekke seg i et parti han spilte dårlig hjelper ikke hans sak.

Carlsen regnes som den beste i nåværende tid, og er den eneste som kan sammenlignes med Kasparov.

– Det er en unik situasjon hvor jeg støtter Magnus. Uansett om han har jukset eller ikke, klarer man ikke ha det riktige fokuset i hodet. Han ofrer sitt eget navn og rykte, så det er en grunn for dette, fortsetter Rødsmoen.

19 år gamle Niemann har tidligere fortalt å ha jukset som 12- og 16-åring.