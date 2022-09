Carlsen klar for semifinale

Hans Niemann røk ut av Champions Chess Tour. Kontroversen dem imellom legges dermed foreløpig på is.

Du kan se semifinalen av Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup fredag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det så stygt ut for verdensmesteren i hans første kvartfinaleparti. Lang tidsbruk og unøyaktig spill gjorde at han fikk en krisestart mot Levon Aronjan.

Motstanderens fordel forsvant imidlertid like fort som han fikk den. Etter 12 spilte trekk hadde Carlsen en vinnende fordel på brettet.

På den andre siden av turneringstreet tapte Hans Niemann mot Le Quang Liem. Dermed er også et gjensyn mellom Niemann og Carlsen ikke lenger mulig i denne turneringen.

Carlsen er svært fornøyd med egen prestasjon i touren så langt. På spørsmål om å vurdere dagens prestasjon er han likevel selvkritisk:

– Totalt i turneringen ville jeg gitt meg selv terningkast seks. I dag er det kanskje nærmere terningkast fire, svarer Carlsen i intervju med TV 2.

Slaktet motstandertabbe

Aronjans brøler i dagens andre parti møtte skarp kritikk av sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Hadde jeg vært i en sånn situasjon hadde jeg bare tenkt: «Hele verden ser på og så spiller jeg så møkkadårlig som dette her?» Det er skammelig, kommenterte Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Deretter var Carlsen fullstendig dominant. 31-åringen briljerte også i dagens tredje parti, og sikret deretter matchseier med remis i siste runde.

Carlsen møter Vincent Keymer i semifinalen. Den 17 år gamle tyskeren har gjort et sensasjonelt resultat så langt i turneringen. Nordmannen starter med de hvite brikkene.

Niemann ute av turneringen

Hans Niemann er ute av Champions Chess Tour. Etter et solid resultat i de innledende rundene, måtte han til slutt gi tapt mot Le Quang Liem i kvartfinalen. Resultatet er likevel blant hans beste prestasjoner i touren.

Det var knyttet stor spenning rundt hvorvidt Carlsen kom til å møte opp i et finaleoppgjør mellom Niemann og Carlsen. For bare få dager siden valgte 31-åringen å gi opp sitt parti mot amerikaneren i protest.

Verdensmesteren har fortsatt ikke kommet med noen konkret begrunnelse for oppgivelsen mot Niemann, men har gitt flere antydninger til at han mistenker juks. I intervju med TV 2 på onsdag fortalte Carlsen at han kom til å uttale seg etter turneringens slutt.

I likhet med Carlsen, har Niemann kvalifiserert seg til neste Champions Chess Tour, som spilles i oktober.

