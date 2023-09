Carlsen finaleklar etter giganttabbe: – At det går an!

Se Magnus Carlsens finale mot Maxime Vachier-Lagrave på TV 2 Play onsdag fra klokken 18.30.

– Det var overhodet ikke noe velspilt match, innrømmer Magnus Carlsen til TV 2.

I Champions Chess Tour-semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij hadde Carlsen mulighet til å ofre sin egen dronning og sette sjakk matt på fem trekk.



Men den norske stormesteren overså muligheten, som fikk TV 2s studio i harnisk.

– At det går an! Dette øker sjansen for at Magnus nå taper, utbrøt ekspert Jon Ludvig Hammer.

Da den norske stormesteren innså tabben viste TV-bildene en tydelig frustrert Carlsen, mens motstander Nepomnjasjtsjij nesten hadde latterkrampe.



– Nå kommer det banneord, kanskje. Jeg har aldri sett Magnus så slagen. Han kommer til å ha mareritt om dette. Det her skal ikke skje, sa ekspertkollega Maud Rødsmoen.

– Jeg ble satt ut av at jeg bare kunne vunnet så enkelt. Der gjorde jeg ikke jobben min, rett og slett, sier Carlsen til TV 2.

– Katastrofalt dårlig

Tabben var ikke den første i tirsdagens duell. I det første paritet klarte nordmannen å rote bort en klar ledelse til remis.

– Dette er jo sensasjonelt. Magnus Carlsen har rotet bort en fullstendig vinnende situasjon. Dette var katastrofalt dårlig av Magnus, sa Hammer.



Carlsen vant det siste paritet med svarte brikker og klarte å hente seg inn til remis i det fjerde. Det til tross for at Nepomnjasjtsjij lenge hadde en god posisjon til å utligne i duellen med fem bønder fordel.

– Magnus er i ferd med å redde seg ut av en helt håpløs stilling. Det er på en måte karma for det «Nepo» gjorde i det første partiet, sa Hammer.

– Dette må være en av de mest minnerike kampene jeg har sett i Champions Chess Tour i moderne tid, mener Rødsmoen.

Carlsen er dermed videre til dag tre og møter Maxime Vachier-Lagrave til finale onsdag. Vinneren derfra spiller storfinale.

– Det blir gøy. Det handler først og fremst om å ha litt mer energi enn jeg hadde i dag, sier nordmannen.