Carlsen-drama: – Det blir ramaskrik etter dette

Magnus Carlsen fikk overraskende store problemer mot Maxime Vachier-Lagrave i storfinalen av Champions Chess Tour.



– Planen jeg valgte var fullstendig selvmord. Det var veldig dumt, sier Carlsen til TV 2 etter tapet.



32-åringen fra Lommedalen hadde «to liv» til å sikre seg sin fjerde finaleseier, men bommet totalt i den avgjørende omkampen.

– Det var helt fair at han vant. Jeg var ikke skarp nok i dag i det hele tatt, sier Carlsen.



– Magnus var definitvt ikke på sitt beste. Jeg følte meg heller ikke på topp, sier storfinale-vinneren Vachier-Lagrave til TV 2.

Carlsen fikk seg en støkk allerede fra start, da franskmannen vant det første partiet med svarte brikker.

– I det første partiet gjorde jeg et helt idiotisk vinstforsøk, erkjenner Carlsen.



– Magnus skjønte ikke hvor stort trøbbel han kunne havne i. Han fikk helt panikk, sa TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer.



Partiet ble etterfulgt av to remis, og Carlsen måtte vinne det fjerde partiet for å sikre armageddon.

Det klarte ikke 32-åringen, og første finalekamp endte med ett tap og tre remis (1,5-2,5).

Dermed måtte det en ekstra kamp til for å kåre en vinner. Grunnen til det er fordi den norske stormesteren har kommet seg gjennom turneringen uten å tape.

I omkampen som ble spilt over to partier gikk Carlsen knallhardt ut med å gi bort en dronning i bytte for én løper og to bønder.

– Likevel mener datamaskinen at det er en lik stilling. Dette er noe av det villeste jeg har vært borti. Det blir ramaskrik i sjakkverden etter dette. Dette her kommer folk til å snakke om i mange år fremover, sa Hammer.

Men det viste seg at Carlsen bommet totalt på valg av taktikk i det første partiet i omkampen. Maxime Vachier-Lagrave vant med svarte brikker, og Carlsen måtte vinne neste parti for å spille armageddon. Partiet endte i remis, og nordmannen tapte storfinalen.

– Dette (trekket) er noe som jeg har sett på lenge. I og med at han responderte såpass fort, tror jeg det sikkert er noe mange vet om, erkjenner Carlsen.

Vachier-Lagraves seier sikrer den siste plassen i det TV 2-sendte Champions Chess Tour-sluttspillet i Toronto fra 9. til 16. desember. Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura er blant andre stjerner som skal være med i turneringen.