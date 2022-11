Bytter ankermann: – Både dumdristig og smart

Torsdag kl. 10.40: Se skiskyting på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.

Foran VM-stafetten i 2021 valgte Norge å bytte ut Johannes Thingnes Bø på den siste etappen, til fordel for mer spurtsterke Vetle Sjåstad Christiansen.

Siden da har Geilo-mannen vært Norges foretrukne ankermann med stor suksess – blant annet med en eventyrlig etappe som sikret OL-gull i Beijing.

Men til sesongens første herrestafett i Kontiolahti torsdag, velger trenerteamet å gjøre flere endringer fra det faste oppsettet:

Sturla Holm Lægreid, som vanligvis går førsteetappe, overlater den til Vetle Sjåstad Christiansen.

Lægreid tar i stedet andreetappen, Tarjei Bø tredjeetappen, mens Johannes Thingnes Bø «gjenerobrer» statusen som ankermann.

NORGES ANKERMANN: Johannes Thingnes Bø avslutter stafetten for Norge torsdag. Foto: VESA MOILANEN

Vil overraske de andre

Sjåstad Christiansen sier det er viktig at stafettlaget ikke blir noen hvilepute.

– Det kan være bra, både for å være på hugget og for å prøve noe annet. I tillegg er vi forberedt hvis det blir sykdom eller uhell i VM som gjør at vi må endre på laget. Da tror jeg det er greit at jeg går førsteetappe her nå hvis Sturla plutselig ikke kan gå, og at Johannes har prøvd sisteetappen en gang før VM hvis jeg ikke får gått. Det er dumdristig og smart av oss, sier han.

– Dumdristig og smart?

– He-he, litt av begge deler. Vi vet at det faste laget vårt fungerer, og da er det greit å overraske de andre litt. De regner nok med at vi skulle stille det gode, gamle vinnerlaget. Det er jo det vi har funnet ut er det beste oppsettet, men det er gøy å prøve noe nytt.

For Norges antatte sterkeste konkurrenter, Frankrike og Sverige, går Quentin Fillon Mailett og Sebastian Samuelsson ankeretappen.

LANSERER EN TREDJE ANKERMANN: TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Nervøs latter

Det var Siegfried Mazet og Egil Kristiansen som kom med forslaget om å gjøre rokeringer.

– Hvordan var reaksjonen deres på forslaget?

– Litt nervøs latter. Alle var litt sånn «faen, må jeg gå en annen etappe enn den jeg er tryggest på.», sier Sjåstad Christiansen.

Johannes Thingnes Bø virker komfortabel med å være tilbake som ankermann.

– Det er jo der prestisjen ligger, med størst mulig ansvar. Du må ha litt mer x-faktor, en god spurt og en god sisterunde, og disponere litt annerledes enn på en tredjeetappe. Du må ha noe å kjøre med hele veien, så vi får bare se hvordan løpet utvikler seg. Jeg pleier å være god på å lese løpet underveis. Jeg tenker å være litt smart underveis, sier Thingnes Bø.

Samtidig tror han den optimale lagoppstillingen i VM er at han går tredjeetappe, og Vetle Sjåstad Christiansen siste.

– Men vi prøver å veksle litt, og skape litt uforutsigbarhet. Det er en slags utfordring for oss

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen tror konkurrentene er redde for Thingnes Bø på en ankeretappe. Likevel kunne han tenke seg å teste ut Sturla Holm Lægreid i den rollen.

– Jeg mener det hadde vært interessant, både fordi jeg tror Johannes får bedre utbytte av sin ekstreme kapasitet på en tredjeetappe, og fordi Sturla er så god til å skyte. Han har gode sisterunder også, men jeg vet ikke hvor bra han er i en spurt.

Torsdag kl. 10.40: Se skiskyting på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.