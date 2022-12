Bullen og bryteforbundet enige om OL-satsing

Det melder bryteforbundet i en pressemelding.

Avtalen skal optimalisere Grace Bullens (25) sportslige satsing frem mot OL i Paris, som arrangeres om to år.

Satsingen gjør også at juniorlandslaget i bryting får treningssamlinger sammen med Bullen og hennes personlige trener.

Forbundet har sammen med Olympiatoppen, verdiprosjektet Like Muligheter og samarbeidspartner Thon Hotels jobbet fram løsningen.

SATSER: Grace Bullen tok VM-sølv i Serbia i september og satser mot OL i Paris i 2024. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildebyrån

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet til en enighet. At vi nå kan legge all energien på trening for å prestere best mulig på stevner er alt jeg ønsker å gjøre. Det får jeg muligheten til nå og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Bullen i pressemeldingen.

Store uenigheter

Høsten 2021 kom Bullen med kraftsalve mot bryteforbundet og mente at landslagskvinnene ikke ble satset nok på. Fire kvinner trakk seg fra landslaget, og Bullen var lenge den eneste igjen.

– Jeg sitter inne med mye sinne. Det er mye som foregår med tanke på likestilling og mulighetene vi får som kvinne på landslaget, sa Bullen til NRK for ett år siden.

Bullen har siden 1. februar satset på egenhånd med personlig trener i Georgia og i Paris, etter at hun takket nei til forbundets sportslige tilbud.

Da 25-åringen tok VM-sølv i september slo hun tilbake mot ryktene om at det var siste gang hun konkurrerte i en norsk landslagsdrakt.



Det var også første gang siden Gudrun Anette Høie tok gull i 1998 at Norge var representert i en VM-finale for kvinner.

Nå er altså Bullen enig med bryteforbundet om en avtale som strekker seg frem til OL i 2024.