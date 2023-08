Bryter tausheten: – Ikke ideelt

Gjert Ingebrigtsen letter for første gang på sløret etter at han ble nektet akkreditering til VM av friidrettsforbundet.

Onsdag meldte NRK at Narve Gilje Nordås skal bo utenfor den norske leiren i friidretts-VM. Sportslig fokus er hovedårsaken.

– Best sånn, så får jeg bodd sammen med trener og treningskamerat, skrev Gilje Nordås i en tekstmelding til kanalen.



At det blir tilfelle forteller også trener Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg kan bekrefte det som er kommet fram, og det er vel ikke noen bombe at Narve vil bo utenfor leiren, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

DUO: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, her fra Bergen i juni. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Kan bo flere plasser

Etter at friidrettsforbundet besluttet at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til mesterskapet, ble det klart at Per Svela skulle være med Nordås på indre bane under mesterskapet.

Selv er Ingebrigtsen usikker på om han selv skal bo sammen med Gilje Nordås og Svela under hele mesterskapet.

– Vi har en plass vi kan bo sammen. Jeg har flere plasser jeg kan velge å bo. Det trenger ikke bety noe for Narve. Han tilbringer mye mer tid med Per Svela enn med meg. Da har han én person han er trygg på, en å bo med, og en å trene med.

Gjert Ingebrigtsen påpeker at det nesten er viktigere for Nordås å ha Svela der, enn å ha han selv der.

– Per er en av hans aller beste venner. Det gir en trygghet og det er bra. Det kan hende denne løsningen er bedre løsning for Narve enn hvis bare jeg og han skulle bo i den norske leiren.

LETER: Logistikken til Gjert Ingebrigtsen virker ikke være helt spikret. Foto: Carina Johansen / NTB

Vanligvis er Gjert Ingebrigtsen kjent for å laminere alt av planer. Men når det gjelder logistikken i Budapest, er det ingenting som virker spikret ennå.

– Hotellet har vi booket selv via booking.com. Friidrettsforbundet har ikke hatt noe med det å gjøre. Men vi har jo ikke vært på befaring der nede, så vi får se hva som møter oss i morgen. Hvis det ikke er fornuftig, så finner vi på noe annet.

– Ikke ideelt

Ingebrigtsen ønsker ikke å si mye om hva han synes om at han og Nordås ikke blir en del av forbundets opplegg i VM.

– Hva synes du om måten du er behandlet på av forbundet?

– Det må andre enn meg svare på. Men det er ikke noe problem for meg å bo utenfor leiren. Det er Narve dette handler om, og finne en løsning som er bra for ham.

GJERTS ELEV: Narve Gilje Nordås. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Ut fra den gjeldende situasjonen har vi prøvd å finne en grei løsning, fortsetter Ingebrigtsen.

Samtidig peker han på flere åpenbare ting som gjør at det er utfordrende å bo isolert fra resten av det norske laget.

– Det er ikke ideelt. Både når det gjelder den medisinske oppfølgingen, og informasjon om praktiske ting som for eksempel oppmøtetidspunkter. Det er mange ting som blir upraktisk, men sånn er det.

– Har ikke billett



Ingebrigtsen ønsker ikke å uttale seg om akkrediteringsnekten fra forbundet. Men han innrømmer at det blir en utfordring å få med seg alt.

– Jeg håper jeg får billett, sånn at jeg kan få sett løpet.

– Du har ikke billett foreløpig?

– Nei, jeg må vel bare kjøpe billett som andre vanlige folk.

– Synes du det er greit?

– Hva skal jeg si. Jeg er ikke rette mann til å svare på det. Men igjen. Det er ikke meg som er viktig her. Det er Narve.

Svarer

Sportssjef Erlend Slokvik har ikke ønsket å la seg intervjue av TV 2 i denne saken.

– Narve ville bo samme sted som Gjert. De har funnet et annet sted å trene og bor i nærheten av det, sier Slokvik til NRK.



– Det er fordi Narve skal få forberedt seg så godt som mulig. Da slipper han å reise gjennom halve byen for å trene et sted der Gjert er, sa han videre.



Sportssjef Erlend Slokvik: Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Da vi spurte generalsekretær Kjetil Hildeskor om en kommentar fikk vi følgende svar:

– Det er sportssjefen som må uttale seg om dette.

– Men hvilken signaleffekt gir dette utad når en av de norske medaljehåpene ikke bor med resten av det norske laget?

– Igjen, det må sportssjefen uttale seg om, sier Hildeskor til TV 2.