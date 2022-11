Bryter alle regler

Sturla Holm Lægreid:

– Han kan gjøre et dårlig renn på fredag, og allerede på lørdag vinner han igjen. Han vet at han har nivået, han lar ikke nylige dårlige resultater påvirke den trua. Første gangen jeg kom inn i verdenscupen og dro til Nove Mesto hadde Johannes vært hjemme i Norge som pappa for første gang etter VM i Anterselva. Det første han gjorde var å legge seg i senga og sove 12 timer. Så vant han det første rennet. Det viser bare hvordan han er som person. Han har det, og vet at han har det.

Tarjei Bø:

– Han har hatt veldig lite motgang i karrieren. Valgene og prioriteringene han har tatt har aldri vært dårlige valg, fordi resultatene har vært på topp. Da er det lett å gjøre nye ting som ingen andre ville gjort, fordi erfaringen tilsier at det går bra denne gangen også. Men jeg tror han kjente litt på det før OL, at han ikke var seg selv. Det spørs om han kaller seg verdens beste skiskytter, eller om han føler den er litt lånt vekk. For meg er han fortsatt nummer én, men resultatene sist vinter viste at Quentin tok over tronen. Det er kun Johannes sin feil, at han senket seg ned der. Jeg er sikker på at han kommer tilbake til vinteren og viser hvem som er den beste.

Vetle Sjåstad Christiansen

– Han er kanskje den eneste i verden som kunne gjort det på den måten, fordi med hans kropp og gener fungerer det perfekt. Du ser i høyden at han trener hardere enn de aller fleste, løper fortere og går hardere opp bakken. Han kommer kanskje inn på samlingen med en annen inngang enn oss andre. Han har trent litt mindre og har mer muskulært overskudd til å trøkke til litt hardere enn oss andre.

– Han er ikke så påpasselig som for eksempel jeg er, som har trent mine timer i uka før jeg kom, og er litt mer på det jevne. I stedet tar han konsekvensen av at han må trene ekstremt bra når han først er her. Uavhengig av høyde eller ikke: han må trøkke til for å gi kroppen og musklene den belastningen den trenger. At han tør det er unikt, særlig når vi er i høyden som mange er livredde for. Han har funnet ut at det fungerer, og det er rått. Jeg har ikke baller nok til å prøve det. Vi får se om seks år, når jeg sitter her med tvillingpar og kone.