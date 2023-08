Brynhildsen sendte Molde til himmels

Molde- HJK 2–0

Molde vant returkampen mot HJK, og er med det videre til tredje kvalifiseringsrunde. Ola Brynhildsen ble den store helten rett før slutt.

– Molde tar en meget viktig seier i det som viste seg å bli to tøffere oppgjør enn det jeg så for meg da trekningen var klar, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Med et 0-1-tap i bagasjen fra Finland, så måtte Molde vinne for å ta seg videre i Champions League.

Molde presset på for scoring i første omgang, og kom til flere gode sjanser. Men blåtrøyene klarte ikke å omsette sjansene før pause.

Etter pause fortsatte Molde å stange mot det finske laget. Et kvarter før slutt fikk omsider hjemmelaget scoringen sin.

Kristian Eriksen stanget ballen i tverrliggeren og ned, før den så traff HJK-keeper og gikk i mål.

SELVMÅL: Et imponerende hodestøt fra Kristian Eriksen resulterte i et selvmål fra HJK-keeper Ost. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde fortsatte å jakte scoring, og fikk seiersmålet gjennom en Ola Brynhildsen-scoring etter 88 minutter.

– Et varsku for Molde

Det så lenge ut som at Moldes CL-drøm kunne ryke, men nå er de to kamper fra gruppespill i CL. Yaw Amankwah mener Molde må løfte seg til neste runde.

– Molde fikk avverget at CL-drømmen krasjlandet allerede i første runde. Det lugget lenge, men til slutt har de for mye kvalitet for HJK. Likevel et varsku om at de må heve seg kraftig før neste runde, sier han.

Han er imidlertid imponert over roen Erling Moes menn viste.

– Men det er imponerende at de klarer å holde roen og male på selv når de bare er et kvarter unna å få drømmen knust, sier Amankwah.



VIDERE: Molde-spillerne kunne juble etter kampslutt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg



Mener Molde er favoritter

Molde møter enten Per Mathias Høgmos Häcken eller Magne Hoseths KÍ Klaksvík. Kampen spilles fortsatt, og stillingen er 3-3.

– Den siste tiden har Molde virkelig fått opp dampen, og det er jo nå de går inn i sin aller viktigste periode av sesongen. Eliteserien er de sjanseløse på, men Champions League er deres store mål i 2023 – og uavhengig av hvem de nå møter av Häcken og Klaksvik, så holder jeg Molde som favoritt til avansement også i neste runde, sier Mathisen.



Tredje kvalifiseringsrunde spilles 8. og 9. august med returkamp 15. august. Deretter venter playoff.



Molde er nå sikret minst gruppespill i Conference League. 2,94 millioner Euro er inngangspremie. Så får de også 500 000 Euro per seier i gruppespillet.