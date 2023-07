NUMMER EN: Jakob Ingebrigtsen holder opp startnummeret som for dagen hadde dobbelt betydning. At han er best i verden, og at ingen er bedre enn samboer Elisabeth Asserson. Foto: Per Tho Angell / TV 2

Jakob Ingebrigtsen tar av seg startnummeret på fartsdressen og holder det opp.

– Det passer jo bra å vise denne fram når jeg står med Elisabeth, ler han.

De to turtelduene ler. Vel vitende om at de nå kan bevilge seg to uker sammen. Siden Bislett Games i midten av juni har Jakob Ingebrigtsen vært på høydeleir i St. Moritz i Sveits. Samboeren har vært hjemme alene.

Men nå reiser hun opp i den sveitsiske fjellheimen for å få noen dager sammen med sin kommende mann.

Den 23. september gifter de seg.

Og for vanlige folk ville sommeren garantert gått med til forberedelser til den store dagen. Og gjennomføring av utdrikningslag.

Men ikke for Jakob Ingebrigtsen.

– Må ringe politiet

– Blir det utdrikningslag for deg?

– Det er potensielt én uke der det er mulig å få til, sier han.

– Etter sesongen?

– Ja, det må jo bli det.

Og det er én av de seks dagene mellom sesongavslutningen i USA 16. og 17. september, og bryllupet uka etter.

– Så hvis det kommer noen i morgen og skal kidnappe deg til et utdrikkingslag. Hva skjer da?

– Da må jeg nok ringe etter assistanse.

– Politiet?

– Ja, for eksempel, he, he.

MED PÅ ALLE LØP: Her er Jakob og Elisabeth på jordbærparty før Bislett Games. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Elisabeth Asserson ler også når hun hører hva forloveden har sagt.

– Han har sagt det helt fra starten av. Bryllup er fint og flott, men sesongen kommer først. Og det er forloverne hans klar over også. De respekterer det, så det er ikke fare for at det skjer noe uventet, sier hun.

Inn i bobla

For Asserson vet bedre enn alle hvor ekstremt dedikert Jakob Ingebrigtsen er til toppidrettslivet. Og helt siden de ble kjærester for rundt seks år siden har hun lært seg gradvis å leve med det.

Hun forteller at før mesterskap og store løp forsvinner han inn i en slags prestasjonsboble. Å få gjort jobben blir viktigere enn alt annet.

TETT PÅ: Elisabeth Asserson er ofte med som assistent og håndtlanger når Jakob Ingebrigtsen løper stevner rundt om i verden. Foto: Per Tho Angell / TV 2

– Jakob blir mer innesluttet, og han er ikke så veldig lett å prate med i sånne perioder, forteller hun.

I starten av forholdet var det vanskeligere å takle enn i dag.

– Man lærer jo fort at man ikke kan ta seg nær av det. For det kan jo fort skje. Man må respektere at han går litt inn i prestasjonsmodus, forteller hun.

Som partner til tidenes beste norske mellom- og langdistanseløper, skjønte hun fort hvor ekstremt lojal Ingebrigtsen er til livsstilen han er avhengig av for å bli best i verden.

– Å være med på store mesterskap er utrolig spennende. Selv om det som skjer i oppkjøring ikke alltid er like artig. Men det er det som må til.

– Aldri løpt mindre enn planlagt

Drømmen om å bli tidenes beste løper krever en enorm innsats. Hver dag. Derfor må livet bygges rundt jobben som må gjøres for å nå de ekstreme målene.

For Jakob Ingebrigtsen er ikke dette noe offer.

– Det kan jeg med hånda på hjertet si. Jeg har aldri i mitt liv løpt mindre enn jeg har planlagt.

– Aldri, gjentar han.

Før han tar en liten pause.

– At jeg gjør det jeg skal på trening, er ekstremt viktig for meg. Og helt nødvendig for at jeg kan være så trygg på meg selv. Det gir meg den selvtilliten jeg trenger til å prestere i løp.

FÅR DRAHJELP: Jakob får drahjelp av storebror Henrik Ingebrigtsen på sykkel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva gleder du deg mest til. VM eller bryllupet?

– Jeg gleder meg til mye. Men jeg er litt sånn «alt til sin tid». Jeg gleder meg ofte mest til det første som skal skje. Når det er ferdig, så betyr ikke det så mye lenger. Det er på en måte et jag etter det neste hele tiden.

Det neste nå er VM i Budapest. Etter et par rolige uker med samboeren på besøk i Sveits, så spisses alt fokus inn mot det som skal skje i den ungarske hovedstaden fra den 19. august.

– Det er den mentaliteten man må ha når man driver med løping. Ofte kommer det flere løp på rappen, og da må man være flink til å omstille seg raskt.

Hyret bryllupsplanlegger

Ingebrigtsen understreker at han stoler hundre prosent på samboerens evne til å lose i havn både bryllup og innspurten av byggingen av deres nye hus på Lura i Sandnes.

– Elisabeth er veldig flink med det. Hun har mange baller i lufta, hun. Flere enn meg. Men det går veldig bra, smiler han.

Han er stadig innom byggeplassen, og har sterke meninger om det meste.

– Men nøkkelen er å hyre inn gode folk som kan gjøre jobben for deg. Så blir det bra, smiler han.

Og i mangel av bidrag fra Jakob, har Elisabeth også søkt profesjonell hjelp til den store datoen i september.

– Vi har hyret inn en egen bryllupsplanlegger. Så der har jeg god hjelp, forsikrer hun.

Og selv om samboeren ikke bidrar så veldig aktivt i planleggingen, så får han med seg noe.

– Her om dagen spiste vi blomkålsuppe på en restaurant. Og da sa Jakob: «Skal vi ikke ha det i bryllupet?». Så da tenkte jeg bare, hæ, har han virkelig fått med seg noe rundt bryllupet. Så jeg må bare ta det lille jeg får av bryllupssnakk, ler hun.

FÅR DAMEBESØK: Brødretrioen bevilger seg besøk av familie og kjærester i St. Moritz fram til slutten av juli. Etter det begynner oppkjøringen til VM. Foto: Lise Åserud / NTB

Det blir nok litt tid til bryllupssnakk når hun ankommer treningsleiren i St. Moritz. Sammen med familiene til Filip og Henrik Ingebrigtsen skal hun sørge for et mer normalt liv for guttene.

– Vi kommer en hel haug fra familien dit. Man merker jo at de tre brødrene blir preget av å bo sammen bare de tre så lenge. Når man snakker sammen på telefonen, så snakker man nesten alltid med minst to av dem, ler hun.

– Så jeg tror det kan være bra for dem å få noen andre å være sammen med en periode.

Jakter to gull

Men før bryllupet gleder også Elisabeth Asserson seg til et VM, der Jakob Ingebrigtsen først og fremst er ute etter revansje fra i fjor – der han tapte gullet på favorittdistansen 1500 meter.

NEDERLAG: Det er for å unngå denne følelsen at Jakob Ingebrigtsen ofrer treningen og karrieren foran alt annet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Han var mildt sagt skuffet etter sølvet i fjor. De så jo alle. Men i år vil jeg si at det ikke er noen tvil om hvem som er best på 1500 meter. Det er mesterskap, og alt kan skje, men jeg har virkelig tro på det i år, sier hun.

Ingebrigtsen er også storfavoritt på 5000 meter. Selv om han foreløpig ikke har løpt distansen i år. Som tittelforsvarer har han friplass. Og han merker at konkurrentene frykter ham.

– Jeg følte de var helt psyket ut allerede på startstreken i fjor. Jeg fikk det løpet akkurat dit jeg ville, sier han.

Men først skal den siste treningen legges ned. Om en liten uke må forloveden si farvel nok en gang.

GIFTEKLAR: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Og da sees de ikke før VM sparkes i gang.

Men når det er unnagjort kan nedtellingen til den store dagen i slutten av september sånn smått starte.