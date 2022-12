Brutale dager: – Helt på grensen

– Det blir en stor påkjenning, innrømmer Aleksander Aamodt Kilde overfor TV 2.

Torsdag starter et fem dagers hardkjør for nordmannen.

Utfor, Super-G og utfor starter ballet i italienske Val Gardena, før to storslalåmrenn i Alta Badia runder av den heseblesende, men viktige perioden.

Beintøff trasé

– Det er helt på grensen, når man også forhåpentligvis blir å finne på pallen. Da blir det lange dager, så det er hele pakken som blir tøft, men det er jo tross alt dette vi er trent for, smiler han.

Utforløypa i Val Gardena er kjente for sine lange hopp og harde landinger, så Kilde kommer til å ta en fot i bakken før storslalåmrennene søndag og mandag.

Han føler seg likevel relativt sikker på at han stiller også der.

– Kjenner jeg meg selv rett, gjør jeg nok det.

SEIRET: Kilde avbildet under Super G-rennet i amerikanske Beaver Creek. Foto: Michael Madrid / USA TODAY SPORTS

Pangåpning

Kilde har fått en drømmestart på sesongen. Trekker vi fra utkjøringen under sesongåpningen i Sölden, har han vunnet tre av fire renn.

I det gjenværende kom han på andreplass. I sammenlagtcupen ligger Kilde 140 poeng bak Marco Odermatt.

– Dette blir definitivt viktige renn. Jeg kjenner på det at det har vært en ekstremt bra start, og det er mye å forvente at jeg skal ligge der resten av sesongen. Samtidig kjenner jeg at jeg behersker dette og at formen er fin.

Julefeiring

– Jeg er inne i en god periode. Det at det klaffer i renn er ingen selvfølge, men det er teamet rundt, alt som har blitt gjort og alt vi gjør som har gjort det mulig, sier han, og fortsetter:

– Det har vært fantastisk morsomt. Det å stå på start og kjenne at man kan vinne.. Da er det gøy å holde på med dette.

Etter rennene venter julefeiring med sine nære og kjære. Både storfamilien og stjernekjæresten Mikaela Shiffrin.

– Jeg gleder meg veldig til jul. Da får jeg sett Mikaela og hele familien igjen. Familien kommer ned for Val Gardena, og skal være her fram til 21. desember.



– Fra 21. til 25. desember får jeg hengt med Mikaela. Det gleder jeg meg veldig til. Da får vi fire dager med hygge, god mat og skikjøring sammen. Det blir veldig bra.