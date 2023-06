Brutal Formel 1-innrømmelse

– Den blir viktig, ja, sier Dennis Hauger.

TV 2 møter ham i franske Le Mans, vertsbyen for det legendariske 24-timersløpet, hvor Hauger nettopp har varmet opp nærmere 300 000 mennesker som gjestefører i et oppvarmingsløp.

Nå står karrierens kanskje aller mest betydningsfulle måned for tur.

KONSENTRERT: TV 2 fulgte Dennis Hauger på Frankrike-tur i Formel 2-pausen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Spielberg, Østerrike.

Silverstone, Storbritannia.

Budapest, Ungarn.

Og helt på tampen av juli, legendariske Spa i Belgia.

Lykkeamuletten

Dennis Hauger har viet livet sitt til å nå drømmen om å bli Norges første Formel 1-fører.

FOKUS: Mental tilstedeværelse har ofte blitt trukket fram som en av Haugers sterkeste sider. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Da han var elleve år, og begynte å konkurrere regelmessig i utlandet, fikk han en helt spesiell gave av mormoren.

En lykkeamulett, med navnet og stjernetegnet hans gravert inn. Den skulle bringe ham lykke. I dag er han 20 år. Ikke én dag har gått uten amuletten hengende rundt Aurskog-guttens hals.

LYKKEAMULETT: Dennis Hauger fikk en helt spesiell gave av mormoren da han var 11 år. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Kanskje jeg har hatt den på for mye, siden det ikke har gått så bra i år? spøker Hauger.

Han smiler, men ingen kjenner alvoret som ligger foran bedre enn ham selv. Etter fjorårets debutsesong i Formel 2-sirkuset, som inneholdt høye topper og dype daler, skulle Hauger slå knallhardt tilbake med ny bil i årets sesong.

Slik har det ikke gått.

LETER ETTER SVAR: – Det er småting her og der vi må finne ut av, sier Hauger. Morten Leander Kristoffersen / TV 2 20230623: Formel 2-fører, Dennis Hauger, er gjestesjåfør for Porsche under Le Mans-helgen i Frankrike Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Om F1:– Må jobbes hardt

Per nå ligger Norges fartsfantom på 5. plass i sammendraget. Det har vært frustrerende, forteller han.

– Spesielt siden jeg føler farten har vært bra i de fleste løp.



Hauger trekker spesielt fram to situasjoner i hovedløpene som kostet ham dyrebare poeng.

Motorproblemene i Bahrain, før han neste helg ble torpedert fra pallplass i Australia – og falt til bunnplass. Hauger mener det kostet ham nærmere 50 poeng og en plassering helt i tetsjiktet av feltet.

UHELDIG: Hauger måtte bryte oppvarmingsløpet i Le Mans etter at radiatoren begynte å lekke. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

I stedet står han med 57 poeng, i en sesong mange har pekt på som skjebneåret med tanke på å komme til Formel 1.

– Det må jobbes hardt for at drømmen skal leve videre, men ingenting er umulig. Vi får se hva neste år bringer. Jeg bare prøver å tenke på det som skal skje her og nå, forklarer Hauger.



Viaplays Formel 1-ekspert Thomas Schie er klar på at alarmklokken for lengst har begynt å ringe.

EKSPERT: Thomas Schie (t.h) sammen med Dennis Hauger og manager Harald Huysman fotografert i fjor høst. Foto: Rodrigo Freitas

– Lyset begynner å brenne i begge ender nå, forklarer 47-åringen.

I snitt trenger Hauger omtrent ti poeng mer hver runde enn sammendragsleder Frederic Vesti, sier Schie.

– Veldig mye vil avgjøres denne måneden, poengterer han.

– Jeg vet det godt selv

Under løpshelgen i Barcelona snakket Hauger med den mektige Red Bull-toppen Helmut Marko, som har fulgt nordmannens reise fra tidlig i tenårene og står med mye av makten hva angår hans fremtid som formel-fører.

– Vi snakket om sesongen så langt, hvordan vi ligger an og hvordan følelsen er. Det er ting både han og jeg ønsker at skulle vært bedre, sier Hauger.

– Ting som må forbedres, men det vet jeg godt selv.

ÆRLIG: Hauger er klar på at mye må klaffe framover om Formel 1-drømmen skal leve videre. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Haugers reboot starter altså i Østerrike, på Red Bull Ring i Spielberg; en bane med gode muligheter for forbikjøringer.

– Meg og teamet har sendt mye rapporter frem og tilbake til hverandre for å finne ut av hva vi kan justere. Jeg føler vi vet sånn omtrent hvor vi står, men man vet aldri heller helt før man står på banen. Det blir spennende.

STOR INTERESSE: Haugers reise mot Formel 1-drømmen har vokst seg stor i kjølvannet av Netlix-suksessen Drive to Survive. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Underveis i intervjuet med TV 2 suser bil etter bil forbi på ikoniske Circuit de la Sarthe.

– Det er en helt syk bane, slår han fast.

National Geographic tidligere har omtalt 24-timersløpet i Le Mans som den største idrettsbegivenheten i verden.

Skulle ikke drømmen om Formel 1-sirkuset bli en realitet, vet Hauger godt veldig godt at det finnes alternativer.

– Uansett hva det blir, vil jeg leve av racing. Det har vært kult å se hvordan dette funker, og er absolutt noe jeg kunne tenkt meg en gang i framtiden.