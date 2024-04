Brutal dom: – En skamplett

Det sa dommer Vidar Toftøy-Lohne i Buskerud Tingrett fredag.



Av de ti tiltalepunktene, vurderer retten det til at Anders Besseberg er skyldig i ni av dem. Kun den ene klokken han mottok skal han frifinnes for.



– Det kvalifiserer samlet sett til grov korrupsjon, sa dommer Toftøy-Lohne.

DOMMER: Vidar Toftøy-Lohne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Besseberg er dømt til fengsel i tre år og én måned og får inndratt to utstoppede dyr, to kostbare klokker og 1,4 millioner kroner.

– Jeg er selvfølgelig skuffet og overrasket over dommen. Jeg anker dommen på stedet, sa Besseberg i retten.



– Vi noterer at retten langt på vei har vært enig med påtalemyndighetens bevisvurdering, sier aktor Marianne Djupesland i Økokrim.

– Vårt inntrykk er et at det er en veldig grundig dom hvor de har referert til mange av bevisene som har vært ført – både av vitner og dokumenter, så sånn sett er denne dommen i tråd med det som man kunne håpe på, sier Djupesland.



– En skamplett

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener Idretts-Norge nå er nødt til å åpne øynene etter at en av sine egne er dømt for grov korrupsjon.

– Dette blir en skamplett på norsk idretts renommé internasjonalt. Veldig ofte i Norge har man hatt et litt naivt bilde om at norske idrettsledere har vært et integritetsfyrtårn i et litt dunkelt landsskap internasjonalt, sier Finstad Berg.

BEKYRMET: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

President i Norges Skiskytterforbund Arne Horten er rystet over omfanget retten har presentert.

– Vi tar sterkt avstand fra det som har kommet frem gjennom rettsaken, sier Horten.

Norges idrettsforbund vil nå vurdere Bessebergs æresmedlemskap i NIF, opplyser konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug i en pressemelding.

Samvær med prostituerte

Aktoratet la i midten av februar ned påstand om tre år og syv måneder i fengsel, samt en millionbot og inndragning av 1,45 millioner kroner.

Besseberg slipper altså millionboten og dommen i tingretten blir noe mildere enn den straffen Økokrim ba om.

Retten mener den tidligere skiskytterpresidenten bør dømmes for samvær med en prostituert i forbindelse med et showrenn i Moskva 2013, og for seksuell omgang med en navngitt kvinne.



Fredag falt dommen mot 78 år gamle Anders Besseberg i Hokksund i Buskerud tingrett. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det har kommet frem i retten at en ung kvinne banket på hotelldøren hans på kvelden i forbindelse med showrennet. I sitt første politiavhør sa Besseberg at han «tror det kom til samleie», noe han gikk tilbake på i retten.

Retten er tydelig på at de ikke tror på Bessebergs nye versjon av hva som skjedde.

– Det er rett og slett en bortforklaring det ikke festes lit til, slik retten vurderer det, sa dommer Tofttøy-Lohne.

ANKER: Anders Besseberg. Foto: Rune Blekken / Monster

– Han holdt det direkte skjult

Den navngitte kvinnen på 42 år traff Besseberg ved flere anledninger, og hadde også telefonkontakt med ham over en periode.

– Både subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt, og han dømmes for dette, leste dommer Toftøy-Lohne fra dommen.



Retten mener også at Besseberg bør dømmes for to klokker for 195.000 og 40.000 kroner, men frifinnes for en Hublot-klokke Besseberg byttet til seg i en badstue tidlig på 2010-tallet.

– Det var manglende åpenhet om klokken. Han holdt det direkte skjult, sa dommer Toftøy-Lohne om Tikhonov-klokken verdt 40.000.

DØMMES FOR JAKTTUR: Anders Besseberg. Foto: BARBARA GINDL

Dommer var tydelig på at den mye omtalte Omega-klokken til 195.000 Besseberg fikk av den russiske skiskyttertoppen Sergej Kusjtsjenko var en klokke han fikk fordi han var skiskytterpresident, og ikke som privatperson.

Besseberg vil også dømmes for tre jaktturer til Tjumen, Russland, i 2013, 2015 og 2018.

De mener turene utgjorde en utilbørlig, altså klanderverdig, fordel.

78-åringen dømmes også for BMW X5-bilen som Besseberg disponerte gratis mellom 2011 og 2018. Dommeren er tydelig på at den tidligere skiskytterpresidenten også er å anses som skyldig på dette punktet.

Bilen hadde en verdi på cirka 850.000 kroner.

Besseberg har stått tiltalt for grov korrupsjon i en sak som har pågått i en årrekke. De første etterforskningsskrittene ble tatt helt tilbake i 2017, og seks og et halvt år senere har altså saken fått sin foreløpige konklusjon.



Totalt var Besseberg, som kommer fra Vestfossen, bare noen kilometer unna rettslokalet i Hokksund, president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år.



I TV 2- dokumentaren «En varslet skandale» stilte Besseberg til intervju for første gang siden korrupsjonssiktelsen ble kjent i 2018.