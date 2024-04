Brukte nesten fem minutter på VAR-situasjon – dette svarer dommeren

Etter kampen sier dommer Mohammad Usman Aslam at det var feil av VAR-rommet å sende ham til VAR-skjermen.

Brann – Odd 2–0

Var det riktig å gi Brann straffe? Se situasjonen i videovinduet øverst!

Fire minutter og 51 sekunder.

Så lang tid tok det fra dommer, Mohammad Usman Aslam, dømte straffe til Brann og ballen lå i mål.

Aslam pekte resolutt på straffemerket da Bård Finne passerte André Hansen og gikk i bakken.

Etter hvert fikk han beskjed fra VAR-rommet om at han burde se på situasjonen på nytt. TV-bildene viste at Hansens skulder var borti Finnes fot.

Konfrontert med tidsbruken på situasjonen, svarer kamplederen følgende:

– Først og fremst er det viktig at det blir en korrekt avgjørelse, det ble det i dette tilfellet. Bård Finne kommer i høy hastighet, keeper er ikke på ball, men kun på mann. Han forlater streken og gjør seg sårbar. Det er en klar forseelse og dermed straffespark, sier Aslam til TV 2.

– Var det nødvendig at du måtte ut å se situasjonen på nytt?

– I dette tilfellet mener vi at det ikke skulle være en «field review», altså at vi ikke skal ut å se på skjermen, da straffeavgjørelsen var korrekt på banen, sier Aslam.

At det er en klar forseelse, det er ikke Odds trener Kenneth Dokken enig i.

– Jeg synes det er veldig soft, men slik er det … sa Dokken til TV 2 i pausen.

Finne på sin side mente det var riktig dømt.

– Ja, han tar jo meg, så jeg synes den er grei, sa Brann-spissen.

Danske Emil Kornvig fikk tillit fra straffemerket ettersom Joachim Soltvedt var benket. Kornvig gjorde jobben og sendte Brann i ledelsen.

STRAFFE: Bård Finne mener dommer gjorde helt riktig. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

TV 2s eksperter uenige

Sportslig leder i Brann, Per Ove Ludvigsen, mente straffen ikke var den klareste han har sett i sitt liv.

– Nei, det er det nok ikke. Det tok sin tid å finne ut av det, så jeg skjønner det blir debatt om det.

– Hva tenker du om tiden det brukes på situasjonen?

– Nå er jo VAR her, så da må vi på en måte akseptere at det er slik det er. Denne gangen er kanskje vi litt heldig, men jeg har ikke sett den, understreker Ludvigsen.

TV 2s eksperter var først usikre på om det var kontakt, men etter å ha sett reprisene var de enig om at det var kontakt mellom Finne og Hansen.

Yaw Amankwah roste at dommeren fikk se situasjonen på nytt før det ble tatt en avgjørelse.

– Jeg synes dette er en god bruk av VAR, her får han muligheten. Til og med vi som sitter her synes denne kan være litt sånn ikke nødvendigvis helt åpenbar, iallfall. Han får muligheten til å gå ut og se, han ser det han trenger å se, så sier han at han står ved det han dømte, sa Amankwah i FotballXtra.

Jesper Mathisen som befinner seg i Bodø i anledning Glimt-Molde, var ikke enig.

– Forstår ikke hvorfor han skal ut å kikke på den. Berøringen er jo helt klar på reprisen, skriver Mathisen på X.



Utespiller måtte stå i mål

Like før slutt skjedde det en utrolig situasjon. Odd-keeper André Hansen måtte kaste inn håndkleet, problemet var at bortelaget hadde gjort alle byttene sine.

Dermed måtte høyreback Casper Glenna ta på seg den grønne keeperdrakten.

– Det er et godt spørsmål. Han fikk en kjenning på innsiden av kneet, men det er for tidlig å sette noe diagnose på det, sier Kenneth Dokken om keeperens skade.

DEBUTANT: Casper Glenna fikk sine første minutter som keeper (!) på Brann Stadion. Foto: Paul S. Amundsen

Noen minutter senere måtte Glenna i aksjon. Magnus Warming satte fart og spilte til Aune Heggebø, som uforstyrret kunne skyte 16 meter fra mål.

– Jeg tenker ikke så mye, jeg tenker at jeg må gjøre jobben så godt jeg kan, så får det være godt nok, sier Glenna til TV 2 etter kampen.

Glenna var på ballen, men det spørs om ikke André Hansen hadde klart å slå ballen ut. Det klarte ikke Glenna. Dermed endte kampen 2–0 til Brann.

– Hva tenker du når en utespiller må i mål?

– Da er det gode sjanser for mål, sier Heggebø til TV 2 etter kampen.

Målet sender Brann opp på tabelltopp i to timer, for uansett utfall i Bodø/Glimts kamp mot Molde, vil en av dem gå forbi Brann. Ved uavgjort vil begge to være foran på målforskjell.