– Bruker et idrettsarrangement som sin private seddelpresse

Det har kommet flere reaksjoner etter at det ble kjent at Norway Cup må betale 15 prosent av sitt totale budsjett til tjenester fra Oslo kommune.

– Min umiddelbare reaksjon etter å ha sett denne saken er vantro. Jeg synes det er helt uhørt at Oslo kommune bruker et så viktig idrettsarrangement for barn og unge som sin private seddelpresse, sier Anne Lindboe, som er Høyres ordførerkandidat i Oslo

– Det blir helt sikkert noe merkostnader for kommunen, men at de krever 12 millioner kroner av Norway Cup er uhørt, sier en opprørt Lindboe.

REAGERER PÅ PENGEBRUK: Anne Lindboe (H) er krass i sin kritikk av Oslo kommune Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV 2 fortalte denne uken om Norway Cup-sjefen som fortviler over de økte utgiftene til Oslo kommune.

– Jeg tenker det er forferdelig å høre en kommune som går til valg på å være et idrettsparti, som vil redusere de økonomiske forskjellene og samtidig fakturerer oss 12 millioner kroner. Det er veldig merkelig, sa generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, til TV 2.



REAGERER: Norway Cups generalsekretær Pål Trælvik er fortvilet over regningen fra Oslo kommune. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen

I tillegg til å drifte en provisorisk legevakt med leger, røntgenapparat og gipsing går pengene i hovedsak til å innlosjere lag på skoler rundt om i Oslo. I år benytter de seg av 45 skoler og betaler, ifølge Trælvik, mellom 50.000 og 75.000 kroner for leie per skole. På toppen av dette kommer vaskekostnader og betaling for sikkerhet.

Kommunen slår kraftig tilbake

Men byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune slår kraftig tilbake mot Høyre og Anne Lindboe. Han ber ordførerkandidaten om å sjekke fakta.

– Her er Høyre langt ute på vidda. Oslo kommune har mye større utgifter til Norway Cup enn inntekter - og sånn skal det selvfølgelig være. Jeg tenker at Anne, som vil bli ordfører i Oslo, burde sjekke fakta før hun uttaler seg, sier Omar Samy Gamal.

Byrådet understreker at de tilbyr gratis bruk av alle offentlige idrettsanlegg i Oslo kommune i tillegg til å tilby andre offentlige tjenester.

– Den tilretteleggingen som Oslo gjør for Norway Cup koster oss mer enn 12 millioner. I Oslo bruker vi milliardbeløp hvert år på idretten. Men det har ikke alltid vært sånn. Da Høyre styrte byen nedprioriterte de idretten systematisk gjennom 18 år. Resultatet var landets laveste dekning av idrettsanlegg.

Frykter et økt klasseskille



Idrettspresidenten frykter et økt klasseskille med de økende utgiftene Norway Cup har og er redd turneringen på sikt bare vil være tilgjengelig for de klubbene med mest penger.

FRYKTER ØKT KLASSESKILLE: Idrettspresidenten på Ekebergsletta denne uken Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Oslo som er den byen med størst forskjeller. Dette er en kostnad vi skulle ønske at kommunen tok, for å få ned forskjellene. For å sørge for at flere barn og unge faktisk fikk delta. Vi vet allerede om mange lag som ikke kan delta på turneringer, fordi de ikke har råd, sier Idrettspresident, Zaineb Al-Samarai.

Oslo kommune har et bystyrevedtak på at idretten og frivilligheten ikke skal betale for leie av offentlige bygg, men gjør unntak for Norway Cup.

– Norway Cup er et så stort arrangement. Det er store kostnader knyttet til å ha så mange barn og unge innlosjert på skoler rundt hele byen. Hele byen preges av at det er Norway Cup, og den kostnaden er de selv med på å dekke. Samtidig gir vi en del penger til arrangøren slik at de kan ha aktivitet, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

Den forklaringen kjøper ikke Lindboe.

– Breddeidretten er under strekt press i forhold til økonomi og sosial ulikhet. Mange kan ikke delta fordi det er for dyrt. Det er et bystyrevedtak om at idretten og frivillige kan låne skoler vederlagsfritt, så sier Oslo kommune at det er så mange skoler som er i bruk så de må ta betalt allikevel, sier Lindboe oppgitt.

ÅPNER FOR DIALOG: Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal ønsker å gå i dialog med Norway Cup Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Grådige



Norway Cups generalsekretær, Jon Trælvik, forteller at de i 2016 fikk fire millioner i støtte fra Oslo kommune og ble fakturert for fire millioner. Nå gir Oslo kommune en støtte på 2,7 millioner kroner mens utgiftene er på 12 millioner.

– Ja, jeg synes de er grådige. Det er en høyst upassende inntektskilde når vi vet at så mange sliter med økonomien, sliter med å betale for fritidsaktiviteter. Det er uhørt, sier Lindboe.



Byråden er ikke enig i den fremstillingen.

– Da de tok opp i går at de har behov for økt støtte, så var jeg tydelig på at jeg er helt åpen for å diskutere det. Høyre har ikke foreslått å øke støtten. Jeg er bekymra for hva som kan skje hvis Høyre tar over, for de viste sist de styrte at de ikke prioriterer idrett, og heller vil bruke pengene på kutt i eiendomsskatt, slår Byråden tilbake.