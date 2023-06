Brevet til VIF-milliardæren står ubesvart: – Det beste han kunne gjort

Se Lyn – Vålerenga i cupens andre runde på TV 2 Play og Direktesport torsdag kl. 19!

– Vi har solgt rundt 5000 billetter, men håper på 8000 og drømmer om 10 000.



Det blir folksomt på ærverdige Bislett Stadion når Lyn og Vålerenga møtes til dyst i andre runde av cupen torsdag.

KAMPKLAR: Bjørn Gohn Jønsberg, daglig leder i Lyn 1896 Fotballklubb. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Daglig leder i Lyn 1896, Bjørn Jønsberg, håper rammen rundt oppgjøret blir et godt, gammeldags Oslo-derby verdig.

– Jeg håper det blir en skikkelig kamp på banen, men også på tribunen. At folk oppfører seg er det viktigste, men vi håper på masse liv. Oslo-fotballen trenger Lyn mot Vålerenga, slår Jønsberg fast.



– Om noen skal være nervøse, er det dem



Kaptein William Sæll Sælid forteller om en heltent spillergruppe.

– Vi har ingenting å tape, så om noen skal være nervøse, er det Vålerenga. De må vinne. Vi skal kose oss og gjøre som vanlig, sier Sæll, som tror dødballer og overganger blir nøkkelen om Lyn skal danke byrivalen ut av cupen.

BYDERBY: Det kokte på tribunen da Vålerenga møttes i cupen for to år siden. Nå er det rigget og klart for reprise på Bislett. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lagene har bare møttes tre ganger siden Lyn gikk konkurs i 2010, men gammelt hat ruster ikke.

Kaptein Sæll tror Vålerengas «Lyn-spøkelse» fra 2000-tallet, der de kongeblå gikk 15 kamper på rad uten seier mot byrivalen, fortsatt har en påvirkning – selv om det begynner å bli en stund siden.

– Definitivt. Supporterne kommer til å fyre opp under historikken, sier Sæll.



– Det er krydder, og derbyspøkelset kommer til å vise seg igjen, istemmer Jønsberg.

HEYDEYS: Lyn-spillerne feirer med fansen etter 1-0-seieren over Vålerenga i 2005. Foto: Tor Richardsen / NTB

Tror Vålerenga stiller toppet

En som ikke akter å ha fokus på motstander, er hovedtrener Jan Halvor Halvorsen.

– Jeg tror ikke det har noe å si. Men Vålerenga kommer ikke til å ta lett på oss. De kommer nok til å stille sitt sterkeste lag, spår trenernomaden.



Nyopprykkede Lyn satser tilbake mot toppen av norsk fotball og har imponert i sesonginnledningen.

Det nyopprykkede laget ligger på 4.-plass i sin avdeling i PostNord-ligaen etter fire seire og tre tap. To av dem kom på knepent vis mot opprykksfavorittene Egersund og Arendal.

– Vi er veldig fornøyde. Målsettingen før sesongstart var å være konkurransedyktige, og det har vi vært, sier Halvorsen.



FAVORITTER: Lyn-leiren tror Dag-Eiliv Fagermo mønstrer sitt sterkeste lag for å danke byrivalen ut av cupen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ubesvart Trøim-brev

Spill i OBOS-ligaen i 2025 er klubbens neste uttalte mål i prosessen med å komme tilbake som en slagkraftig aktør i norsk toppfotball.

– Men vi må ikke forhaste oss. Det er ikke lett å drive fotballklubb i Norge. Ting blir dyrere og dyrere. Det får ta den tiden det tar, men jeg håper vi har startet på en reise, sier Jønsberg, som har tydd til utradisjonelle grep for å få fortgang i prosessen.

– Jeg sendte faktisk brev til Tor Olav Trøim for tre år siden, hvor jeg skrev at den beste investeringen han kunne gjøre for å tjene penger i Vålerenga var å bidra til at Lyn kom tilbake i Eliteserien.



VIF-EIER: Tor Olav Trøim ble utfordret av Lyn-toppen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Mangemilliardæren Tor Olav Trøm eier Vålerenga Fotball AS.

– Se på andre hovedsteder rundt forbi i Europa. Vi har litt å lære av dem. Det bor nesten 700 000 mennesker i Oslo. Intility Arena burde vært smekkfullt hver helg. Man trenger i hvert fall et derby som Lyn-Vålerenga for å være med å bygge Oslo-fotballen, mener Jønsberg.



– Fikk du noen gang svar på brevet til Trøim?



– Nei, humrer han.