Brennhete Brynhildsen deler suksessoppskrift: – Mange dumme folk

MOLDE (TV 2): Ola Brynhildsen (23) er i sitt livs form for ustoppelige Molde.

– Ser man på tallene kan man si at jeg er det, ja, fastslår Molde-spilleren.

Mot HamKam søndag scoret angrepsspilleren i sin sjette strake eliteseriekamp.

Så langt denne sesongen har Brynhildsen levert ni nettkjenninger for det høytsvevende Molde-laget, som nå bare er ett poeng unna ligatittelen.

Til sammenligning noterte han seg for fem mål i 2021. Tidligere denne sesongen var han også ute i flere måneder med en vond lyske.

MÅLSNIK: Målene renne inn for Brynhildsen. Her feirer han 2-0 i Conference League-oppgjøret mot Shamrock Rovers. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– La en plan og klarte det

– Det har vært utrolig kult. Det er morsomt å få betalt for jobben jeg la ned etter det lange skadeoppholdet. Det er bare å gi seg selv en klapp på skuldra og jobbe på videre, sier han.

– Jeg vet at jeg har kommet tilbake sterkere hver gang jeg har vært skadet, så jeg var aldri stresset. Jeg la en plan om å komme tilbake sterkere enn noen gang, og klarte det, fortsetter målsniken, som i september ble tatt ut til sin første A-landslagstropp.

Med NM-gullet i mai, gruppespill i Europa og et seriemesterskap som etter alle solemerker sikres kommende helg går Molde mot tidenes sesong.

Hyller laget

Brynhildsen sier det «mange forskjellige faktorer» som gjør at det har gått så bra.

– Vi har en sinnssykt bred tropp. Når vi har hatt skader har folk kommet inn og gjort en like god jobb. Vi har vært sterke i hodet. Det er fokus på en kamp av gangen. Vi har mange dumme folk, så jeg tror ikke folk tenker så mye konsekvenser. Det er en god egenskap. Det er et sterkt lag.

– Dumme folk?

– Haha! Kanskje ikke dumme, men en gjeng som ikke tenker konsekvenser i hvert fall, gjentar Brynhildsen med et smil.

Moe: – Fantastiske muligheter

Trener Erling Moe peker også på dynamikken i gruppen som den største suksessfaktoren.

– Vi fighter for hverandre. Om vi bytter tre-fire mann så blir det like bra for det. Vi har en veldig sterk vi-følelse og det vises. Det blir en soliditet vi har savnet fra tidligere år. Nå har vi holdt på i ni måneder med samme struktur, og har fantastiske muligheter til å utvikle oss videre, sier Moe.

– Du gir deg ikke før det er Champions League på Aker Stadion igjen?

– Det er korrekt!