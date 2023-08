Brekalo fortsatte Vikings elleville seiersrekke

VIKING-HELT: David Brekalo sørget for tre nye poeng og Vikings tiende strake seier. Foto: Carina Johansen

Det gikk mot poengdeling for Viking og luke til Bodø/Glimt – David Brekalo ville det annerledes.

Viking - Stabæk 1-0 (0-0)

Med 1-0 over Stabæk tok Viking sin tiende strake seier. Det så ut til å gå mot uavgjort mot Stabæk, men da det gjaldt som mest headet Brekalo Viking-publikumet til himmels i det 89. minutt.

– Det var fantastisk å hjelpe laget i et slikt avgjørende øyeblikk slik at vi kan holde på denne seiersrekken, sier Brekalo til TV 2.



– Ti strake seire, hvor langt kan dette ta dere?



– Forhåpentligvis varer det til slutten av sesongen. Men det er avgjørende at vi forbedrer oss hver dag på trening og at vi blir bedre for hver kamp. Vi må bare holde denne rytmen gående, sier dagens matchvinner.



Dette betyr at Viking og Bodø/Glimt fremdeles står med like mange poeng på toppen av tabellen. De to lagene har nå 44 poeng.

– Betal Brekalo for å bli værende. Dette er tidenes sjanse for Viking, selvfølgelig kan det gå, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i FotballXtra.



Pellegrino etter Glimt-seier: – Klasse

Bodø/Glimt tok en solid seier etter å ha havnet under borte mot Haugesund.

Sory Ibrahim Diarra sendte først Haugesund i ledelsen like etter pause, men gjestene fra Bodø svarte umiddelbart.

Først utlignet Amahl Pellegrino til 1-1, før Faris Moumbagna sendte Glimt i ledelsen. I det 72. minutt økte Pellegrino til 3-1 som også ble sluttresultatet.

– Jeg synes det er klasse. Vi gjorde akkurat det vi snakket om. Det var et par sinte sjeler i garderoben som fikk ut en del frustrasjon, og så føler jeg vi spiller på det vi er gode på og da synes jeg det er klasseforskjell i 2. omgang, sier Pellegrino til TV 2.



– Det er litt av en gullstrid vi kan få utover høsten mellom dere og Viking?



– Det er mange kamper igjen, og Viking har vist at de er et godt lag. De har vunnet ti kamper på rad, så det viser at det er mye klasse i det laget. Men vi tenker på oss selv, sier Pellegrino.